Autorin vereint die Vergangenheit Sellins mit der eigenen Familiengeschichte

Lilafarbener Flieder duftet vor der Haustür Nummer 47. Zwei Schwalben zwitschern aufgeregt auf einem Fensterbrett in der mittleren Etage der Villa Helene. Wer das eher unscheinbare, obwohl große Haus in der Granitzer Straße betritt, taucht gleich ein in seine Geschichte.

Im Hausflur hängen Fotos aus vergangenen Zeiten. Eines zeigt die prächtige Selliner Villa im Jahre 1903, die Schlächtermeister Fritz Töllner hatte erbauen lassen. Jetzt sitzen seine Urenkelin Christiane Töllner und ihr Mann Marco de Carvalho auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung und genießen die kräftige Vormittagssonne.

„Es ist wohl eines der ganz wenigen Häuser in Sellin, das auch noch nach weit über 100 Jahren in Besitz der Erbauerfamilie ist. Meine beiden Schwestern und ich sind jetzt die vierte Generation“, sagt Christiane Töllner. Es klingt stolz. Seit der Rückübertragung des Hauses an die Familie 1994 kommt sie mit ihrem Mann, mit dem sie in Wiefelstede bei Oldenburg lebt und eine Gemeinschaftspraxis für Psychotherapie und Physiotherapie betreibt, mehrmals im Jahr nach Rügen. Auf die Insel, mit der ihre Familiengeschichte eng verbunden und die ihr längst eine zweite Heimat geworden ist.

Die Villa Helene 1903. Quelle: privat

Diese und viele andere Episoden aus ihrer Familiengeschichte sowie aus der Geschichte Sellins und Rügens hat Christine Töllner zusammengeflochten und in den jeweiligen historischen Kontext eingebettet. „Die Welt ist voller Sommer“ heißt ihr unterhaltsames Buch, das jetzt im Verlag Edition Pommern erschienen ist. Darin beschreibt sie das von Krisen, Kriegen und politischen Umbrüchen geprägte Leben der Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts exemplarisch an Familienmitgliedern und deren Umfeld.

Intensive Recherche – auch in Vaters Tagebuch

Christiane Töllner „Die Welt ist voller Sommer“ – eine Familiengeschichte von Rügen Edition Pommern Quelle: Gerit Herold

Zuerst sollte es nur ein Familienbuch werden, nachdem sie nach dem Tod ihres Vaters im Jahre 2014 den Nachlass sichtete. Doch fasziniert tauchte Christiane Töllner mehr und mehr ein in die Geschichten und wurde immer neugieriger. Aufwendig recherchierte sie ab 2016 in alten Kirchenbüchern, Archiven, Zeitungen und im Internet, überprüfte akribisch alle Fakten und Informationen, so auch aus dem stichpunktartigen Tagebuch ihres Vaters von 1935 bis 1945. Zum ersten Mal hielt sie das Gedächtnisprotokoll ihres Opas über die Vorkommnisse rund um die „Aktion Rose“ in den Händen und las die Briefe ihrer Oma aus ihrem West-Berliner Exil von 1953 bis 1961.

Ortschronist begleitete Arbeit der Autorin

Eine große Hilfe bei der umfangreichen Arbeit zum Buch war Sellins Ortschronist Gerhard Parchow, der Einblicke ins Ortsarchiv gab und auch den einen oder anderen Zeitzeugen für Gespräche vermittelte. „Er hat mich die ganze Zeit begleitet, mir viele Fragen beantwortet und viele Fotos aus seinem Archiv herausgesucht und zur Verfügung gestellt. Ohne ihn gäbe es das Buch so nicht“, so die Autorin dankbar.

Ein Glücksmoment war, als er eine Mappe mit Unterlagen zum Bau des Hauses Helene präsentierte. Darin waren die Originalbriefe, die zwischen dem Bauherren und dem Kreisbauamt in Bergen hin- und hergingen sowie die Korrespondenz mit dem Architekten und die Bauzeichnungen enthalten. Die Mappe lag in einem dicken Ordner mit vielen Dokumenten zu verschiedenen Selliner Häusern, der nach der Wende im Wasserwerk gefunden worden war.

„Das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe immer schon gerne geschrieben“, so Christiane Töllner, die auch gern Journalistik studiert hätte, dann aber doch Physiotherapeutin wurde. „Durch das Buch bin ich auch meinen Großeltern, die ich nie wirklich kennengelernt habe, viel nähergekommen. Und natürlich auch Sellin und Rügen.“

Familie Töllner mit Angestellten vor dem Fleischerladen 1928. Quelle: privat

Großvater Otto Töllner war in Sellin ein bekannter Mann, er sang im Chor und war Gemeinderatsmitglied. Er hatte das Familien- und Firmenerbe übernommen, für das sein Vater Fritz Töllner zur Jahrhundertwende mutig den Grundstein gelegt hatte. Der Fleischermeister stammte aus Garz und hatte die Zeichen der Zeit schnell erkannt.

Im aufstrebenden Sellin ergatterte er sich ein Grundstück und baute 1899 zuerst die Villa Hedwig (heute Granitzeck). Weil es dort aber schnell für seine Visionen zu eng wurde, ließ er schräg gegenüber das Haus Helene errichten, in dem neben dem Familienwohnsitz auch eine Fleischerei mit modernem Eiskeller und eine Pension eingerichtet wurde. Vor allem die Fleischerei, die auch die Hotels und Restaurants im Ort belieferte, brachte die Familie durch all die Notzeiten.

Fortsetzungsbuch schon fast fertig

Den Laden, in dem einst die selbst gemachten Würste hingen und in dem zuletzt ein Fernsehgeschäft war, gibt es immer noch. Sogar die original Jugendstilfliesen haben das Jahrhundert unbeschadet überdauert. Nun zieht gerade eine Töpferin ein. Eine Pension ist die Villa Helene schon Jahrzehnte nicht mehr. Heute wohnen sechs Mietparteien im Vorderhaus und vier im Hinterhaus, das ursprünglich mal die Werkräume für die Fleischerei und Unterbringung der Gesellen waren und zu DDR-Zeiten zu Wohnungen umgebaut wurde.

Wie es dazu kam, erzählt Christiane Töllner in einem nächsten Buch, das schon fast fertig ist. Man darf gespannt sein.

Hier gibt es das Buch Christiane Töllner Die Welt ist voller Sommer. Eine Familiengeschichte von Rügen Edition Pommern 208 Seiten mit Abbildungen 19,95 Euro ISBN 978-3-939680-57-4 erhältlich in einigen Buchhandlungen der Insel Rügen, online und beim Verlag

Von Gerit Herold