Sie ist keine aufstrebende Schauspielerin, keine namhafte Produzentin und auch keine von der Kritik gelobte Regisseurin. Trotzdem konnte sie Hollywood bereits auf sich aufmerksam machen – mit Filmpostern. Die gestaltet Eileen Steinbach im Büro in ihrer Wohnung in Hannover. Ihre neueste Kollektion hat sie den Oscars gewidmet – und die acht Nominierten in der Kategorie „Bester Film“ neu interpretiert. Das hat ihr sogar Lob von der Academy selbst, die jährlich die Oscars vergibt, eingebracht.

„Es ist verrückt, ganz verrückt“, sagt die 36-Jährige selbst dazu und schüttelt im Videoanruf leicht den Kopf. Vor fünf oder sechs Jahren habe sie damit begonnen, Filmposter neu zu illustrieren, erinnert sich die in Hannover geborene Grafikdesignerin. „Das hat sich dann im Internet verselbstständigt – wie es manchmal so geht.“ Über die sozialen Medien seien nach und nach die großen Filmstudios auf sie aufmerksam geworden.

Seit drei Jahren arbeite sie nun selbstständig für Auftraggeber wie Marvel, Disney und andere große Studios, die ihr die Agentur Poster Posse vermittelt. Neben Werbeplakaten für Blockbuster wie „Avengers: Endgame“ von Marvel, Disneys „Mulan“ und dem Film „Ad Astra“ mit Brad Pitt sind im Portfolio auf ihrer Website auch offizielle Filmposter wie etwa zur Komödie „Liebe zu Besuch“ mit Reese Witherspoon und „Winchester“ mit Helen Mirren zu finden.

„Das Thema Film war schon immer groß“

Die alternativen Filmplakate, Tributposter wie sie sie nennt, macht sie aber weiterhin und postet sie regelmäßig unter dem Namen „SG Posters“ auf Twitter und Instagram. Die Neuinterpretationen seien für sie eine Visitenkarte und eine Herzensangelegenheit.

Wenn Eileen Steinbach über Filme spricht, wird schnell deutlich: Sie kennt sich gut aus. Hinter ihr in ihrem Büro sieht man ein ganzes Regal voller DVDs – auf etwa 400 bis 500 Stück schätzt sie ihre gesamte Sammlung, von der auch einiges im Keller lagere. „Das Thema Film war schon immer groß“, sagt sie. „Ich war ein riesiger Disney-Fan als Kind“ – und heute da arbeite sie für Disney. Ein bisschen „surreal“ findet sie das schon. Aber besser habe es nicht laufen können. Jetzt könne sie ihren Beruf mit dem Filmfan-Sein vereinen.

Für eins ihrer Tributposter zum Film „Mid90s“ sendete sogar der Regisseur Jonah Hill Grüße. Quelle: Privat

Der Filmfan spricht auch immer wieder aus ihr – etwa wenn sie auf eins ihrer Plakate zum Film „Mid90s“ hinter sich im Büro deutet, das der Schauspieler und Regisseur Jonah Hill zum Dank für sie signiert hat. Oder wenn sie erzählt, wie der Horrorfilmregisseur und Oscar-Preisträger Jordan Peele ihr auf Twitter folgte, sie ihn anschrieb und er tatsächlich antwortete. „Also, er mag, was ich tue“, resümiert sie. Horrorfilme seien ihr Lieblingsgenre.

Die Oscar-Verleihung schaut Eileen Steinbach jedes Jahr

Die Oscar-Verleihung schaut Eileen Steinbach, seitdem sie 16 Jahre alt ist. Schon zum dritten Mal entwirft sie dafür für sich Poster der Nominierten in der Königinnenkategorie „Bester Film“. „Das ist eine ganz schön sportliche Aufgabe – neben dem Hauptjob“, sagt sie. Die Nominierten wurden in diesem Jahr am 15. März bekanntgegeben. Bis zur Verleihung der Preise in der Nacht von zu Montag blieben ihr also nur ein paar Wochen, um sich ein Konzept zu überlegen und Poster passend zu den acht nominierten Filmen zu entwerfen.

Pünktlich zur Oscar-Verleihung: Für die Königskategorie „Bester Film“ hat Eileen Steinbach acht sogenannte Tributposter für die nominierten Filme entworfen. Quelle: Privat

„Ich mag auch die kreative Herausforderung“, sagt sie dazu. Bei der Gestaltung ihrer Tributposter sei sie frei und nicht an die Vorgaben eines Auftraggebers gebunden. Dabei verzichte sie gern auf die für Hollywood so typischen Gesichter namhafter Darsteller. „Ich mag den konzeptionellen Minimalismus.“ Der scheint auch der Academy, die jährlich die Oscars vergibt, zu gefallen. Auf Twitter empfahl sie Steinbachs Serie – der Account hat immerhin 3,6 Millionen Follower.

Die Poster selbst sind alle mit der Abbildung der Oscarstatue versehen und mit wenig Farbe und starken Kontrasten gestaltet. Auf dem Entwurf für „The Sound of Metal“, der einen gehörlosen Musiker porträtiert, etwa ist eine große durchbohrte Ohrmuschel zu sehen. Angelehnt ist das an das internationale Zeichen für Gehörlose – nur dass das Ohr von einem Drumstick durchbohrt wird. Auf dem Poster zum Film „The Father“ sieht man einen Mann im Profil, dessen Kopf sich langsam in Stücke auflöst – ein Symbol für die Demenz eines Mannes, die der Film thematisiert.

Filmplakat sollen neugierig machen

„Ich versuche, den Film meistens auf ein Gefühl runterzubrechen“, sagt die Künstlerin. Ein Filmplakat dürfe den Film nicht verraten, nicht spoilern, wie es auf Neudeutsch heißt. Es soll neugierig machen. „Es ist die Tür für mich“, so fasst es Steinbach zusammen – und auch die Tür nach Hollywood scheint ihr offen zu stehen. Warum dann nicht gleich in die Filmmetropole Los Angeles ziehen? „Nicht, wenn man mal da war“, sagt sie. Los Angeles sei nicht so, wie die Metropole in Filmen gern dargestellt werde. Die Stadt habe ein riesiges Problem mit Obdachlosigkeit und Armut. Das Leben dort sei sehr teuer, und ohnehin sei es für eine Selbstständige schwierig, ins Ausland zu gehen.

„Das, was ich an Hannover nach wie vor so gerne mag, ist, dass es so eine unaufgeregte Metropole ist“, findet sie. Hannover sei noch nicht so teuer wie Hamburg oder Berlin, aber eben keine Kleinstadt. „Ich habe Familie hier, ich habe Freunde hier“ – ihr ganzes Leben hat sie in Hannover verbracht, ein Weggang habe sich eben nie ergeben. Und das ist auch vielleicht ganz gut so, bringt Steinbach doch ein kleines Stück der großen Traumfabrik in die Landeshauptstadt – oder auch umgekehrt ein Stück konzeptionellen Minimalismus nach Hollywood.

