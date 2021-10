Jazz, Rock, Pop, Klassik: Das Quartett „Die Nixen“ spielt auf klassischen Instrumenten alles, was ihnen gefällt. Am 21. Oktober treten sie mit ihrem musikalischen Mix bei den Bachtagen in Rostock auf. Mit einem Mini-Musical für Familien wollen sie außerdem auf das Thema Umweltverschmutzung aufmerksam machen.