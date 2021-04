Herlev/Rostock

Als Gunnar W. Christensen 1965 zum ersten Mal die DDR besuchte, ahnte der Däne noch nicht, dass dies der Anfang einer langen Leidenschaft sein würde. Kurz zuvor war sein Interesse an der Eisenbahn geweckt worden, es folgten viele Reisen in die DDR. Beliebtestes Fotomotiv des dänischen Touristen waren damals Dampfloks.

Die DDR wurde damals zunehmend ein beliebtes Reiseziel für dänische Trainspotter. Denn während bei der Deutschen Bundesbahn bereits 1977 die Dampflok-Ära endete, waren in der DDR bei der Deutschen Reichsbahn noch bis 1988 Dampfloks in Betrieb.

Kontakte bei Reisen in die DDR geknüpft

So machte sich Gunnar W. Christensen mehrfach auf Reisen in die DDR, er knüpfte dabei auch persönliche Kontakte. Bereits als Schüler hatte der Däne eine DDR-Brieffreundin im sächsischen Coswig, um sein Deutsch zu verbessern. Später wurde ihre Familie ein wichtiger Anlaufpunkt bei Besuchen. Christensen nahm es auch geduldig mit der DDR-Bürokratie auf, denn er brauchte immer wieder Fotogenehmigungen. Er fotografierte unter anderem in Rostock, Kühlungsborn, Berlin, Dresden, Aue, Oranienburg und Magdeburg.

Dieser Band umfasst auf 264 Seiten 481 Fotos, Erinnerungen und technische Beschreibungen aus der Zeit von 1965 bis 1979, zu sehen sind auch Fahrkarten und Streckenpläne. Weil Christensen nicht nur Dampfloks und Zuge fotografierte, sondern nebenbei auch den DDR-Alltag in Bildern festhielt, ist dieses Buch nicht nur für Eisenbahnfreunde interessant. Natürlich gibt es viel historische Eisenbahntechnik zu sehen, aber einige Aufnahmen entstanden auch neben den Gleisen: So finden sich in diesem Band auch Bahnhofsfotos, Stadtansichten und Aufnahmen mit zeittypischem Kolorit. Interessant sind unter anderem ein Rügen-Ausflug 1969, ein Rostock-Aufenthalt 1974, eine „Molli“-Tour 1978 und eine größere DDR-Rundfahrt 1979.

Alle Texte auf deutsch und auf dänisch

In der dänischen Stadt Herlev, wo der Dansk Jernbane-Klub – der dänische Eisenbahn-Klub – ansässig ist, wurden die Aufnahmen von Gunnar W. Christensen gesichtet, lokalisiert und mit technischen Informationen versehen. Die dänischen Ehrenamtler haben mit dieser Veröffentlichung eine Fleißarbeit hingelegt. Und sie gingen davon aus, dass für dieses Buch auch ein Markt in Deutschland besteht und entschlossen sich, es zweisprachig zu veröffentlichen. Alle Texte liegen darin also auf Dänisch und auf Deutsch vor.

Erhältlich ist dieser großformatige Band in Dänemark, in Österreich, in den Niederlanden und auch in Deutschland, wo es in verschiedenen Fachbuchhandlungen bestellt werden kann. Direkter Kontakt zum dänischen Verlag unter: https://jernbaneboeger.dk.

Von Thorsten Czarkowski