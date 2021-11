Barlachs Atelierhaus in Güstrow wird 90

Güstrow

Auf dem Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn schmiedete Ernst Barlach Pläne, ein repräsentatives Atelierhaus am Güstrower Inselsee zu errichten. Das geschah im Jahr 1930, der Künstler war 60 Jahre alt und erfolgreich. In nur siebenmonatiger Bauzeit entstand 1930/31 das Gebäude, Architekt war der Güstrower Adolf Kegebein (1894-1987).

Fotos und Dokumente aus der Entstehungszeit des Hauses

Nun jährt sich die Errichtung des Atelierhauses zum 90. Mal und wird mit einer Ausstellung gewürdigt. Die Schau zeigt Fotos und Dokumente aus der Planungs- und Entstehungszeit des Hauses, auch Architekturentwürfe. Neben eigenen Exponaten erhielt die Ernst Barlach Stiftung auch Leihgaben aus dem Güstrower Stadtmuseum und dem Stadtarchiv „Heinrich Benox“. So wirft die neue Ausstellung einen genaueren Blick auf einen Ort, an dem einst Kunst entstand.

Wert des Hauses ist heute unbestritten

Bei der Eröffnung der Ausstellung am vergangenen Wochenende fanden vier Partner zusammen: die Ernst Barlach Stiftung, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommerns, das Güstrower Stadtmuseum und die Hochschule Wismar. „Erhaltene Entwurfsskizzen dokumentieren eindrucksvoll die Passion, mit der Barlach die idealen Lichtverhältnisse in seinen Atelierräumen sicherstellen wollte“, erklärt Magdalena Schulz-Ohm, Kuratorin und Geschäftsführerin der Ernst Barlach Stiftung. Eine historische Einordnung nahm Ramona Dornbusch vor, Landeskonservatorin des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommerns: „Wenngleich Ernst Barlach der Errichtung eines Atelierhauses skeptisch gegenüberstand, ist das Bauwerk von unschätzbarem Wert für die vielfältige Kunst-, Kultur- und Denkmallandschaft Mecklenburg-Vorpommerns.“ Als Vertreter der ebenfalls beteiligten Hochschule Wismar war Achim Hack vor Ort, Studierende steuerten Entwürfe zur künftigen Gestaltung des Hauses bei.

1910 war Ernst Barlach nach Güstrow gekommen

Die Vorgeschichte: 1910 war Ernst Barlach aus Berlin nach Güstrow gekommen, um sich der Pflege seines Sohnes zu widmen, den er in die Obhut seiner dort lebenden Mutter gegeben hatte. Mehrfach zog Ernst Barlach innerhalb Güstrows um und wechselte auch die Atelierräume. Zuletzt war es eine ehemalige Autowerkstatt in der Walkmühlenstraße 21. Doch dann wollte der Eigentümer die Werkstatt in anderer Weise zu nutzen. Dies war der Auslöser für Ernst Barlach, sich dem finanziellen Risiko des Baus eines eigenen Atelierhauses zu stellen.

1930 reifte der Entschluss, ein Atelierhaus zu bauen

Als neuer Ort wurde ein Grundstück am Güstrower Inselsee gewählt. Dort wohnte bereits Barlachs Lebensgefährtin Margarethe Böhmer. Ernst Barlach erwarb das daneben liegende Grundstück und ließ dort sein Atelierhaus errichten. Ausreichend Platz, gute Lichtverhältnisse und angeschlossener Lagerraum waren nur einige der Kriterien, die mit dem Neubau zu erfüllen waren. Adolf Kegebein machte sich an die Arbeit.

Der Architekt Adolf Kegebein Adolf Kegebein wurde 1894 in Güstrow geboren. Der Sohn eines Gastwirts studierte Architektur an der Technischen Hochschule Dresden. Dort waren Hans Poelzig und Heinrich Tessenow seine Lehrer. Im Jahr 1924 ließ sich Adolf Kegebein als Architekt in Güstrow nieder. Dort entstanden rund 50 Wohn-, Verwaltungs- und Industriebauten. Dazu gehören die Bebauung von Wallensteinstraße, Gustav-Adolf-Straße, Lange Stege, Kuhlenweg, Schondorferstraße und Fritz-Reuter-Straße, die Sparkasse am Markt und das Haus der Landesbauernschaft Am Wall Nr. 3. Kegebein war auch am Wiederaufbau von Heiligendamm und bei der Errichtung der Nachkriegsbauten der Universität Rostock beteiligt. Er starb 1987.

Damit rückt auch das Schaffen des Architekten in den Blick. „Adolf Kegebein nahm anhand seiner Entwürfe entscheidenden Einfluss auf das Güstrower Stadtbild der 1920er und 1930er Jahre“, so Kunsthistorikerin Iris Brüdgam vom Stadtmuseum Güstrow, die dort mit dem Kegebein-Nachlass betraut ist. Adolf Kegebein bevorzugte einen regionalen Baustil mit Spitzdach und Sprossenfenstern, kombinierte Elemente seiner Architektursprache miteinander zu einer „moderaten Moderne“, wie es in der Ausstellung heißt. Die Bausumme des Atelierhauses belief sich übrigens auf 72160,50 Reichsmark.

Barlach nutzte das Haus zur zum Arbeiten, nicht zum Wohnen

Nach der Fertigstellung des Hauses waren aber auch die privaten Beziehungsverhältnisse ein Thema. Barlach vermietete den Wohnbereich des Atelierhauses an den Kunsthändler Bernhard Böhmer (1892-1945), den Ex-Mann von Margarethe Böhmer. Der wohnte ab 1933 mit seiner zweiten Frau im Wohntrakt des Atelierhauses, während Ernst Barlach nur den Atelierbereich nutzte. Nach Barlachs Tod 1938 nutzte Bernhard Böhmer, der inzwischen Geschäftsführer des Barlach-Nachlassgremiums geworden war, das Haus bis zu seinem Freitod 1945. Danach betreute dort ab 1947 der offizielle Nachlassverwalter Friedrich Schult (1889-1978) das Erbe Barlachs. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde das Atelierhaus ab 1978 zugänglich, verbunden mit einer regulären musealen Nutzung. Im Jahr 1994 wurde die Ernst Barlach Stiftung Güstrow gegründet, die dort eine Dauerausstellung eingerichtet hat.

Auch ein Blick in die Zukunft des Hauses

Mit der neuen Ausstellung wird auch ein Blick in die Zukunft des Hauses möglich. Gerade haben die Sanierungsarbeiten im Atelierhaus begonnen, die aller Voraussicht nach im Februar 2022 beendet sein sollen. Impulse für die innere Gestaltung haben Studierende der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar gegeben, zu sehen sind ihre Entwürfe ebenfalls in der Ausstellung. Auch die Barlach-Dauerausstellung soll in diesem Zuge gründlich überarbeitet werden, die Wiedereröffnung ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Barlach wollte das Haus verkaufen, starb aber 1938

Ernst Barlach war damals jedenfalls zufrieden mit dem Atelierhaus. Er notierte am 5. März 1931: „Seit zwei Wochen arbeite ich nun schon im neuen Atelier, ich erfahre also auf meine alten Tage, was Arbeit bei gutem Licht und viel Platz bedeutet.“ Angesichts der zunehmenden Repressalien in der Nazizeit reiften bei ihm später Überlegungen, das Haus zu verkaufen. Dieser Plan konnte nicht mehr umgesetzt werden, Ernst Barlach starb am 24. Oktober 1938 in einer Rostocker Privatklinik.

Die Ausstellung: „90 Jahre Atelierhaus“ ist zu sehen bis zum 20. Februar 2022 in den Ernst-Barlach-Museen Güstrow (Heidberg 15), geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr, Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Von Thorsten Czarkowski