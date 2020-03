Baumkletterer in MV: Ein Job in 30 Meter Höhe

Rostock

Vorsichtig steuert Julian Jaromin (30) den mobilen Kran mit Hebebühne durch die Äste hindurch. „Etwas weiter rechts“, warnt sein Chef, André Erdmann, und der Korb macht einen Schwenk.

In rund 18 Metern Höhe haben die beiden Baumkletterer das Ziel erreicht: Erdmann greift nach den Seilen, die im Baum befestigt sind, macht sie an seinem Gurt fest, den er um Hüfte und Beine geschnallt hat, und zieht prüfend daran. Dann schwingt er sich aus dem Korb und klettert auf die Buche in der Nähe der Rostocker Trotzenburg, wo er und sein Team Baumsicherungsarbeiten vornehmen.

Arbeitsplatz in luftiger Höhe

Seit neun Jahren hat er seinen Arbeitsplatz in luftiger Höhe: „Dafür muss man schon schwindelfrei sein“, sagt der 35-Jährige und lacht. Gesichert ist er mit zwei Seilsystemen, eins davon mit Stahlseil. „Damit es von der Säge nicht versehentlich durchtrennt wird“, sagt er, greift nach seinem Arbeitswerkzeug, das er sich ans Bein geschnallt hat, und beginnt, tote Äste abzusägen. Diese werden von Mitarbeiter Dennis Eberhardt (26) am Boden gleich geschreddert.

In die Höhe zog es Erdmann schon immer, zum Baumklettern kam er erst über Umwege. Zunächst macht der gebürtige Mecklenburger, der aus Schwiessel bei Teterow stammt, eine Dachdeckerlehre in Lübeck. Zuerst als Dachdecker, später als Industriekletterer arbeitet er in Hamburg, besteigt vorwiegend Häuserfassaden. „Dort habe ich in verschiedenen Kursen die Feinheiten des Industrie-Kletterns gelernt“, sagt Erdmann. Doch es zieht ihn zurück in die Heimat, wo er in der Nähe von Rostock eine Firma findet, die sich auf Rotorblattreparatur und Inspektion spezialisiert hat.

Mit Kettensäge und Akkuschrauber

Über einen Freund, für den er seit 2006 nebenbei arbeitet, kommt er zum Baumklettern. „Ich wurde geschult und habe verschiedene Scheine gemacht, die ich fürs Baumklettern brauchte“, sagt Erdmann. „Irgendwann wurden mir die Rotorblätter dann zu eintönig.“ Also entscheidet er sich für richtige Blätter und gründet 2011 seine Firma „Baumkletterer-MV“ in Bad Doberan. Fünf feste Mitarbeiter – vier davon ausgebildete Baum- und Industriekletterer – hat er heute. „Bei uns muss man beides können. Heute eine Kettensäge in der Hand, morgen einen Akkuschrauber. So wird es nie langweilig“, sagt Erdmann und lacht.

Spezialisiert haben er und sein Team sich auf Problembaumfällungen, die rund 80 Prozent seiner Arbeit ausmachen. „Wenn beispielsweise Bäume auf Häuserdächer gefallen sind – wie jetzt nach den Stürmen – dann kommen wir mit unserer Seiltechnik.“ Der Vorteil sei, dass man mit den Seilen auch dorthin komme, wo kein Platz für Gerüste oder Maschinen sei. Zudem verursachten Seile im Gegensatz zu schwerem Gerät oder Steigeisen keine Schäden in der Natur.

„Der Job ist wirklich hart“

Auch Baumpflege und Baumkronensicherung gehören zu seinem Alltag. Wo es möglich ist, arbeitet Erdmann mit der Hebebühne. „Damit kommen wir aber nicht überall in die Baumkronen. Deswegen baue ich mir oben mein Kletterseil ein und arbeite mich von oben bis in die äußere Baumkrone vor“, sagt er. An Stellen, wo die Bühne gar nicht hinkommt, arbeitet der Baumkletterer nur mit Seilen. „Das heißt, wir schießen das Seil mit einer Art großer Zwille in den Baum. Dann kann man von unten aufsteigen.“ Durch ein umlaufendes Seilsystem müsse der Baumkletterer nur die Hälfte seines Körpergewichtes stemmen. „Das ist anstrengend genug“, sagt Erdmann und lacht. Alle paar Jahre müssen er und seine Kollegen sich von einem Arzt bescheinigen lassen, dass sie „höhentauglich“ sind. „Man muss auf jeden Fall Lust auf so einen Job haben, weil er sehr hart ist. Besonders im Herbst und im Winter“, weiß Erdmann.

Mehr als 43 300 Euro für den Wald Die OZ-Leser haben ein Herz für ihren Wald: Das zeigt der bisherige Stand der OZ-Spendenaktion „Mein Baum für unsere Zukunft“. Mehr als 43 300 Euro sind bisher bereits für den guten Zweck zusammengekommen. Mit dem Geld wird zusätzlich zu den geplanten Maßnahmen des Landes der Wald in den Forstämtern zwischen Grevesmühlen und Usedom aufgeforstet. Weit mehr als vier Hektar lassen sich mit der bisherigen Spendensumme aufforsten. Wer möchte, kann auch selbst mitanfassen: Die Auftaktpflanzaktion findet am Sonnabend, 21. März, im Forstamt Billenhagen bei Rostock statt.

Denn egal ob bei Regen oder Sturm – Erdmann und sein Team sind im Einsatz. „Es gibt natürlich Situationen, in denen man abbrechen muss. Aber die sind selten.“ Zwischen März und Oktober, wenn keine Baumfällsaison ist, kommt für das Team aus Bad Doberan das Industrieklettern an Häuserfassaden und Windkraftanlagen dazu. Beim Industrieklettern erreichte Erdmann auch seine schwindelerregendste Höhe: „Das waren 150 Meter am Funkturm in Koblenz“, verrät er. „Da haben wir alte Funkantennen demontiert.“ Bei Baumklettern bewegt er sich in Bereichen um die 25 bis 30 Meter. Angst hat Erdmann nicht. Im Gegenteil: „Für mich ist es der schönste Beruf der Welt. Es ist ein großes Glück, jeden Tag mit und an der Natur zu arbeiten“, sagt er. Für die kommenden Generationen sei es wichtig, den Wald zu erhalten. „Deswegen freue ich mich über die OZ-Aktion ’Mein Baum für unsere Zukunft’, die wir mit 500 Euro unterstützen werden“, so Erdmann.

OZ-Aktion: Mein Baum für unsere Zukunft Den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern geht es so schlecht wie lange nicht. Durch Dürre in den Jahren 2018 und 2019 sind 33 Prozent der Bäume krank. Starker Schädlingsbefall und Waldbrände machten alles noch schlimmer. 200 Hektar Wald, das entspricht ungefähr einer Fläche von 280 Fußballfeldern, sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern vernichtet worden. Mit ihren Leserinnen und Lesern will die OSTSEE-ZEITUNG helfen, unseren Wald und damit auch ein kleines Stück unseres Klimas zu retten und startet deshalb die Spendenaktion „Mein Baum für unsere Zukunft“. Jeder Euro zählt: Mit dem Geld wird zusätzlich zu den geplanten Maßnahmen des Landes der Wald in den Forstämtern zwischen Grevesmühlen und Usedom aufgeforstet. Helfen kann jeder. Egal ob als Einzelperson, Familie, Firma. Mit nur zwei Euro lässt sich schon ein Quadratmeter Wald aufforsten, je nach gepflanzter Baumart sind zwischen 6000 und 10 000 Euro nötig, um einen Hektar Wald aufzuforsten. Jeder Euro fließt direkt in die Aufforstung von Flächen, die die beteiligten Forstämter vor Ort in den Kreisen zur Verfügung stellen. Wer möchte, kann auch selbst tätig werden und bei den ersten vor Ort geplanten Pflanztagen zum Spaten greifen. Die Auftaktpflanzaktion für die ganze Familie findet am Sonnabend, 21. März, im Forstamt Billenhagen bei Rostock statt. Im Herbst sind weitere Aktionen geplant. Helfen kann jeder: Einfach den gewünschten Betrag auf das Konto der Landesforst überweisen. Wer das Aufforsten direkt in seinem Forstamt vor Ort unterstützen möchte, gibt beim Verwendungszweck zusätzlich den Namen des Forstamtes an. Die Namen der Spender werden in der OZ veröffentlicht.

Spendenaufruf Spendenaufruf Für die Waldaufforstung können Sie ab sofort spenden. Kontoinhaber: Landesforstanstalt MV IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 Verwendungszweck: „Mein Baum für unsere Zukunft“ Alle Spender werden veröffentlicht!

Von Stefanie Büssing