Schwerin

Neben dem Schweriner Schloss wird künftig ein weiteres Wahrzeichen die Landeshauptstadt schmücken: Das Brandenburger Tor. Aufgebaut werden soll es ab Ende März auf dem Alten Garten, wo es als Kulisse für die diesjährigen Schlossfestspiele dient. Vom 12. Juni bis zum 11. Juli zeigt das Mecklenburgische Staatstheater dort vor moderner Kulisse die Beethoven-Oper „Fidelio“. Auch der Schlossinnenhof wird in diesem Jahr nach fast zwei Jahrzehnten Sanierung zum dritten Mal wieder von den Schlossfestspielen bespielt: Dort wird vom 14. Juni bis zum 11. Juli das Narrenspiel „Die Schildbürger“ als Ensemblestück mit Live-Musik zu sehen sein. Damit greife man auf die alten Traditionen zurück, so Lars Tietje, Intendant des Mecklenburgischen Staatstheaters. Die Schlossfestspiele hatten in den 90er Jahren im Schlossinnenhof begonnen und sind Ende der 90er auf den Alten Garten gezogen.

„An beiden Standorten parallel zu spielen, hat sich für uns bewährt, auch wenn der Aufwand etwas größer ist“, so Tietje. Mehr als 30 000 Besucher verzeichneten die Schlossfestspiele im vergangenen Jahr. Mit dem Format gelinge es, Menschen in die Region zu locken und die Besucherzahlen für die Stadt Schwerin und das Umland zu halten. Auch für diese Saison seien die Karten bereits zu mehr als einem Drittel ausverkauft.

Mehr als zehn „Schildbürgerstreiche“ auf der Bühne

Die beiden Stücke in diesem Jahr könnten unterschiedlicher kaum sein: Auf der einen Seite Beethovens einzige Oper, die klingende Version einer idealen Weltgemeinschaft mit den Werten Menschenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit, zu denen Fidelio sich bekennt. Auf der anderen Seite entfaltet sich das tolldreiste Spiel der Bürger von Schilda, die mit Witz und Wahnwitz und immer getreu des Mottos „sei schlau, stell dich dumm“ bis an die Schmerzgrenze gehen.

Mehr als zehn „Schildbürgerstreiche“ in der Fassung von Otfried Preußler bringt Schauspieldirektor Martin Nimz bei seiner Inszenierung auf die Bühne. Auch die „Teterower Hechtsage“ hätte als Vorbild gedient. „Wir haben auch den ein oder anderen Streich, den Stadt und Land hier veranstaltet haben, eingearbeitet, sodass das Stück einen aktuellen Bezug hat“, sagt Nimz und lacht.

Schildbürger im Schweriner Landtag

Das spiegelt sich auch im Bühnenbild wieder: „Die Überlegung war, dass es natürlich provokativ ist, wenn man die Schildbürger in den Schweriner Landtag setzt“, sagt Bühnenbildner Joachim Hamster Damm. Daher sei der Bühnenentwurf angelehnt an die Architektur des Schweriner Schlosses. Das Zentrum bildet ein begehbarer Pavillon, der die Kneipe der Schildbürger darstellt. Mit einem Drehrad können drei weitere Bühnenelemente, die das Rathaus darstellen, von einem Schauspieler manuell in verschiedene Richtungen gedreht werden, sodass verschiedene Fronten sowie die Innenansicht zu sehen sind.

500 Liter Farbe und Kleber

Für Werkstattleiter Mirko Hirsch beginnt die Arbeit für den Bühnenbau der nächsten Saison bereits mit der Premiere der vorherigen Schlossfestspiele. Rund 1500 Quadratmeter Holz, fünf Kilometer Balken und 500 Liter Farbe und Kleber hat er im vergangenen Monat mit seiner 16-köpfigen Crew – zu der Tischler, Schlosser und Maler gehören – für das Bühnenbild zu „Fidelio“ verarbeitet. „Die größte Herausforderung ist die hochklappbare Quadriga“, sagt der 39-Jährige. Denn das aus Styropor geschnitzte Gebilde soll erst zum Finale auf der rund 13 Meter hohen Nachbildung des Brandenburger Tors zu sehen sein. „An der Technik muss ich noch tüfteln, wahrscheinlich wird es ein elektrischer Antrieb“, verrät Hirsch.

Premieren und Tickets Premiereder Beethoven-Oper „Fidelio“ ist am 12. Juni um 20 Uhr auf dem Alten Garten. Am 14. Juni um 20.30 Uhr feiert das Narrenspiel „Die Schildbürger“ im Schlossinnenhof Premiere. Zu sehen sind beide Aufführungen bis zum 11. Juli. Tickets gibt es unter: www.schlossfestspiele-schwerin.de

Regisseur Roman Hovenbitzer, der bereits in der vergangenen Spielzeit Giordanos Revolutionsoper „ André Chénier“ am Mecklenburgischen Staatstheater inszenierte, setzt die Beethoven-Oper bewusst vor der Kulisse des Brandenburger Tors in Szene. „Wir haben ein zentrales Symbol für Alten Garten gesucht“, so Hovenbitzer. Die politische Dimension der Oper werde so auch im Bühnenbild über eine gewisse Symbolik erfahrbar. So stehen die leeren Gefängniszellen, die sich in einer Art Container zwischen den Säulen des Tors befinden, am Ende nicht für Freiheit, sondern symbolisieren mit Konsumgütern gefüllt erneut die Abhängigkeit und Unfreiheit des Menschen.

Von Stefanie Büssing