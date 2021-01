Rostock

Am Silvestertag 2020 verstarb nach langer schwerer Krankheit der bekannte Rostocker Zeichner und Grafiker Jochen Bertholdt. Er wurde 84 Jahre alt. Bertholdt zählt zu den zeitgenössischen deutschen Grafikern, die ein sowohl umfangreiches als auch in seiner Vielfalt beeindruckendes Werk geschaffen haben.

Einen Eindruck davon erhielt ich kurz vor Weihnachten 2018. Damals besuchte ich ihn in seiner Wohnung in Rostock-Lichtenhagen. Lächelnd meint er während unseres Gesprächs: „Welcher Künstler kann schon, so wie ich, von sich sagen, dass seine Arbeiten eine Auflage von über eine Milliarde erreicht haben?“

Anzeige

Bildergalerie: Diese Motive hat Jochen Bertholdt entworfen

Zur Galerie Jochen Bertholdt hat zahlreiche Briefmarken mit regionalen Motiven entworfen. Nun ist er im Alter von 84 Jahren verstorben. Einige seiner Werke in einer Bildergalerie.

Damit hatte er auf keinen Fall zu hoch gegriffen. Denn allein schon die Anzahl der von ihm stammenden und gedruckten Briefmarkenmotive kommt dieser gewaltigen Zahl sehr nahe. Es sind vor allem die postalischen Wertzeichen, die ihn weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt machten. Aber auch die von ihm mit typischer Handschrift geschaffenen Buchillustrationen, Aquarelle und Zeichnungen rufen Bewunderung hervor. Trotz seines reichen Schaffens stand er selbst ungern im Licht der Öffentlichkeit: „Um mich zu äußern, nutzte ich Pinsel und Stift!“

1936 in Leipzig geboren

Der Lebensweg Jochen Bertholdts begann am 12. April 1936 in Leipzig, damals auch als Stadt des Buchdrucks bekannt. Der Junge, dessen großes Zeichentalent nicht unbemerkt blieb und von den Eltern gefördert wurde, erhielt 1949 die Einladung der Kunstanstalt Eckert & Pflug, sich dort vorzustellen. Den Prüfern entgingen neben dem Talent auch die ausgeprägte Beobachtungsgabe und Detailversessenheit des 13-Jährigen nicht.

Lesen Sie auch: Das eigene Bild als Briefmarke: Diese Frauen gewannen den Fotowettbewerb von Nordbrief

So konnte er bald darauf eine Lehre als grafischer Zeichner in dieser Kunstanstalt antreten. Dort wurden häufig große Perspektivansichten von ihm verlangt. „Alles“, so lautete bereits damals sein Anspruch, „muss der Realität entsprechen.“

Um seine zeichnerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, belegte er Kurse an der Abendschule in Leipzig. Dort gehörten die Maler und Grafiker Wolfgang Mattheuer (1927–2004) und Gerhard Eichhorn (1927–2015) zu seinen Lehrern. Ab 1952 erlernte er, nun 16-jährig, an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst das figürliche- und das Aktzeichnen sowie das Schriftenmalen.

Zahlreiche Briefmarkenmotive entworfen

1959 bewarb sich Jochen Bertholdt in der Wismarer Mathias-Thesen-Werft, weil ihn Technik und Maritimes schon immer faszinierten. Dort stellte ihn die Werbeabteilung des volkseigenen Betriebes ein, die Anfang der 1960er-Jahre nach Warnemünde auf die Warnowwerft verlegt wurde. 1968 entschloss sich Bertholdt, als Grafiker freiberuflich zu arbeiten, und wurde Mitglied im Verband Bildender Künstler.

„Über mangelnde Aufträge konnte ich mich nicht beklagen. Es gab viel zu zeichnen. Vor allem Schiffe und Schriften“, erinnerte er sich in einem früheren Gespräch. Als er 1968 erstmals eine Briefmarkenserie zum DDR-Schiffbau vorlegte, erregte er damit großes Aufsehen. Danach vergab die Deutsche Post immer wieder Aufträge an ihn. Bis zum Ende der DDR waren es weit über 120 Motive, die er für sie zeichnete.

Unvergessen sind seine Briefmarken mit Leuchttürmen der Ostseeküste und aus Anlass des Fluges von Siegmund Jähn, des ersten DDR-Kosmonauten. Auch für die Deutsche Bundespost, später Post AG, schuf er elf Motive. Für Nordbrief, Tochterunternehmen der OSTSEE-ZEITUNG, das ebenfalls zu seinen Kunden zählte, schuf er unter anderem das Motiv der Bad Doberaner Dampflok Molli.

Nach 1990 auch für Aida tätig

Seine Vorliebe, Motive aus Wissenschaft und Technik zu Papier zu bringen, machte ihn auch in dieser Hinsicht gefragt. Zu DDR-Zeiten versicherten sich unter anderem der VEB Verlag Technik Berlin, der Transpress-Verlag oder die maritime Zeitschrift „poseidon“ seiner Mitarbeit als Illustrator. Häufig gewünscht waren dabei Zeichnungen der Welt von morgen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer heute die Schriften in den Händen hält, die Bertholdt in den 1970er- oder 80er-Jahren bebilderte, ist beeindruckt von der Wirklichkeitsnähe seiner Visionen. Nach 1990 zählten der Verein Deutscher Ingenieure, die Aida-Cruises oder Werften zu denen, die seine Arbeiten zu schätzen wussten.

Jochen Bertholdts besondere Liebe gehörte der Aquarell-Malerei. Bei der Darstellung von natürlicher oder künstlich durch ihn geschaffener Landschaft schwelgte er in Farben und Formen. Hier verzichtete er gerne auf eine detaillierte Wiedergabe der Realität zugunsten von Emotion und Fiktion.

Von Werner Geske