Beleuchter am Rostocker Volkstheater: Martin Hantke rückt Darsteller ins rechte Licht

Etwa 125 feste Scheinwerfer und je nach Bedarf weitere mobile Leuchten – acht Mitarbeiter sorgen während einer Aufführung dafür, dass Szene und Darsteller im richtigen Licht stehen. „Jeder hat einen festen Ablaufplan und weiß, wo er steht und für welche Lichter er verantwortlich ist“, sagt Beleuchter Martin Hantke. „Die Hauptpersonen müssen immer gut ausgeleuchtet sein, auch wenn sie sich auf der Bühne bewegen. Wir sind dann unter anderem dafür verantwortlich, sie immer mit dem Lichtkegel zu begleiten.“

Vom Lichtpult aus werden die verschiedenen Stimmungen, die sich mit Hilfe von Licht erzeugen lassen, abgefahren.

Stimmungen durch Licht erzeugen

Spielt sich auf der Bühne etwas Mystisches ab, wird diese Stimmung bestärkt. „Dann wird das Licht gedämmt und wir setzen passende Farben ein“, sagt der Experte. „Bei einer fröhlichen Szene ist buntes helles Leuchten passend.“

So ließen sich unzählige verschiedene Stimmungen erzeugen – rote Farben für Liebesszenen, Grün als Farbe für die Hoffnung. „Es gibt so viele Facetten. Wenn wir die ganze Technik nicht hätten und nur das normale Arbeitslicht anschalten würden, käme die Stimmung gar nicht so rüber.“

Aus wenig Möglichkeiten viel herausholen

Der 37-Jährige betont, dass Beleuchter am Theater aus wenig Mitteln viel herausholen. „Wir haben nicht so viel Technik und so viele Scheinwerfer, wie es in großen TV-Produktionen der Fall ist“, sagt er. „Unsere Herausforderung ist es, ein Stück von zwei bis drei Stunden Dauer mit dem auszuleuchten, was wir haben.“

Ein gutes Auge, ein genau aufeinander abgestimmtes Timing und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen hinter den Kulissen und auf der Bühne seien wichtig. „Theater ist wie eine große Familie, da müssen die Zahnräder gut ineinandergreifen.“

In der Woche werden verschiedene Aufführungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen gefahren. „Wenn eine Vorstellung vorbei ist, wird die komplette Bühne wieder abgebaut und die Vorbereitungen für die nächste Vorstellung beginnt“, sagt Hantke. „Wir sind andauernd dabei, Scheinwerfer neu zu platzieren und neu auszurichten.“

Immer neue Herausforderungen

Seit 2000 ist der 37-Jährige am Theater beschäftigt. „Ich habe hier schon Veranstaltungstechnik gelernt“, sagt er. „Mir gefällt es, einen technischen Beruf zu haben. Es gibt immer neue Herausforderungen, jeder Tag ist anders, jedes Stück verschieden. Das gefällt mir.“

Große Pannen habe es in den 20 Jahren nicht gegeben. „Es kommt schon mal vor, dass ein Apparat ausfällt und der dann während des Stücks repariert werden muss, ohne dass der Zuschauer davon etwas mitbekommt“, sagt der gelernte Veranstaltungstechniker. „Wenn so was passiert, ist man bisschen am Wirbeln, aber bis jetzt haben wir immer alles hinbekommen.“

