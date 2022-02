Berlin/Rostock

Am heutigen Donnerstag fällt der Startschuss für die 72. Berlinale: Mit seinem neuen Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ist Regisseur Andreas Dresen, der seit 2018 an der Rostocker HMT Filmschauspiel unterrichtet, in diesem Jahr zum vierten Mal im Wettbewerb vertreten. Der Film erzählt, wie die Mutter des Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz um dessen Freilassung kämpft. Im Interview spricht Dresen über das Festival zu Pandemiezeiten, seinen Dreh in den USA, Guantanamo und seinen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern.

Herr Dresen, nach „Nachtgestalten“, „Halbe Treppe“ und „Als wir träumten“ folgt nun Ihr vierter Auftritt im Berlinale-Wettbewerb: Ist die vierte Einladung noch so aufregend wie die erste?

Aber ja. Die Berlinale ist eine der größten Bühnen, die man sich vorstellen kann – auch wenn das Ganze unter Pandemiebedingungen stattfindet. Wie wird das sein, wenn der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ seinem Publikum begegnet? Das werde ich am Sonnabend am Potsdamer Platz erleben.

Vor dem Berlinale-Palast auf dem Potsdamer Platz wird der rote Teppich ausgerollt: Die 72. Internationalen Filmfestspiele finden trotz steigender Corona-Infektionen vom 10. bis 20. Februar 2022 statt Quelle: Jens Kalaene

Der beste Startplatz des Festivals. Da läuft sonst immer Hollywood.

Wir waren regelrecht baff. Das ist ein Statement. Die Berlinale hat uns wirklich liebevoll eingeladen.

Wie groß ist die Vorfreude, sich inmitten der Corona-Pandemie mit 800 Menschen in den Berlinale-Palast zu setzen?

Ich habe keine Angst – und bin natürlich geimpft: Noch wichtiger finde ich aber, dass wir ein Zeichen setzen: Die Kultur lebt! Wir haben uns unter Pandemie-Bedingungen zwei Jahre lang durch den Filmdreh gekämpft, und jetzt meistern wir auch die Berlinale. Kultur ist systemrelevant. Und wir alle brauchen dringend Nahrung für unsere angeschlagenen Seelen. Momentan ist sowieso die ganze Gesellschaft ein Superspreader. Ich halte die Berlinale für verantwortbar.

Ist das denn überhaupt eine richtige Berlinale – so ganz ohne Festival-Brimborium?

Ich war noch nie Fan von Partys und Empfängen – und auch kein Fan vom roten Teppich. Ich begebe mich lieber über den Hintereingang ins Kino. Diese Berlinale ist gewissermaßen auf das Wesentliche zurückgeworfen: auf die Filme. Aber klar, ich freue mich auch, wenn es hoffentlich bald mal wieder geselliger wird.

War der Aufbruch in die USA etwas Neues für den Heimatfilmer Dresen?

Diese Geschichte hat das Reisen ganz einfach erfordert. Gerade das türkische Filmteam hat mir viel Laune gemacht und war extrem lustig. In den USA hingegen ist alles so überreglementiert, dass es einen in die Verzweiflung treibt. Alle haben zu mir „Yes, Sir“ gesagt. Ich musste plötzlich hierarchisch auftreten und den Regisseur raushängen lassen. Sonst hätte das nie geklappt. In Washington lag der Sturm auf’s Capitol gerade mal drei Monate zurück, der CIA war deswegen permanent an unserer Seite. Und der Supreme Court war abgesperrt. Die Filmbilder vom Gericht sind alle digital hergestellt. Absurd!

Berlinale unter Pandemie-Bedingungen Die 72. Internationalen Filmfestspiele finden vom 10. bis 20. Februar unter Pandemie-Bedingungen statt. Dabei sollen verschärfte Regeln gelten: Nur die Hälfte der Kinoplätze wird besetzt. Zutritt haben nur Menschen, die gegen das Virus geimpft oder genesen sind. Wer noch keine Auffrischimpfung hat, braucht auch einen Test. Im Kino muss man Maske tragen. Tickets gibt es nur online. Vorbei also die Zeiten, in denen Menschen mit dem Schlafsack vorm Schalter campierten. Auch der Eröffnungsabend soll kleiner ausfallen als üblich. Erwartet werden rund 800 Gäste und damit etwa halb so viele wie in anderen Jahren. Gezeigt wird der neue Film des französischen Regisseurs François Ozon – „Peter von Kant“, nach Rainer Werner Fassbinders Film „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“. Partys und Empfänge soll es nicht geben. Auch nach der Eröffnung sei lediglich ein „gesetztes Dinner“ mit Jurys, Eröffnungsfilmteam, Politik und Festivalleitung geplant. Einen roten Teppich soll es geben, aber einige Gesichter werden fehlen. „Nick Cave wird nicht kommen können, das ist traurig – er mag die Stadt und das Festival, aber er muss arbeiten“, sagt Berlinale-Direktor Carlo Chatrian. Die Berlinale will einen Dokumentarfilm über den Musiker zeigen. „Und Sigourney Weaver und Elizabeth Banks werden nicht reisen können.“ Es seien aber die Schauspielerinnen Emma Thompson, Juliette Binoche, Isabelle Huppert und Charlotte Gainsbourg da. Insgesamt 18 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären, darunter Andreas Dresens Projekt „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ und der Film „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ von Nicolette Krebitz und die neue Produktion des Österreichers Ulrich Seidl („Im Keller“), der mit „Rimini“ das italienische Urlaubsgebiet im Winter zeigen soll. Im Wettbewerb laufen zudem die US-Produktion „Call Jane“ von Phyllis Nagy mit Elizabeth Banks und Sigourney Weaver, Claire Denis’ neuer Film mit Juliette Binoche sowie der neue Film von Mikhaël Hers mit Charlotte Gainsbourg.

Es gibt schon ein autobiografisches Buch von Murat Kurnaz und auch einen Spielfilm über ihn: Wieso drehen Sie nun noch einen?

Wir erzählen ja aus einer völlig anderen Perspektive: Wie ergeht es einer Mutter, deren Sohn verschwindet und die Monate später feststellen muss, dass er im Guantanamo-Gefangenenlager sitzt? Und dann zieht sie in einen aussichtslos scheinenden Kampf um ihren Sohn.

Hatten Sie das von Anfang an so geplant?

Ursprünglich wollte ich von Murat Kurnaz selbst erzählen. Ich habe aber schnell festgestellt, dass ich an die Grenzen meiner Vorstellungskraft stoße. Die Zustände in Guantanamo kann ich mir mit meiner bescheidenen ostdeutschen Alltagserfahrung nicht vorstellen. Murat hat mir detailliert erzählt, wie er gefoltert wurde. Das hätte man im Kino gar nicht ausgehalten.

Und dann?

Dann habe ich Murats wundervolle Mutter Rabiye in Bremen kennengelernt. Und nun ist sie unsere Identifikationsfigur, über die sich dieses schwere Thema erzählen lässt. Rabiyes Humor, Kraft und Vitalität machen es leichter. Und das Ganze ist ja auch eine hoffnungsvolle Geschichte. Es gelingt Rabiye zusammen mit dem Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, Murat nach fünf Jahren aus Guantanamo herauszuholen.

Wie haben Sie Ihre wunderbare Hauptdarstellerin Meltem Kaptan gefunden?

Wir haben den gesamten deutsch- und auch türkischsprachigen Raum nach Schauspielerinnen abgegrast. Das ist Meltems erster Spielfilm in einer tragenden Rolle, von Haus aus ist sie Comedienne. Sie birst vor Energie, hat aber gleichzeitig eine große Durchlässigkeit. Man schaut in ihr Gesicht und mitten in die Seele hinein. Sie hat viel mit der Original-Rabiye geredet. Sie vertrauten einander. Unsere Verantwortung gegenüber der Mutter Rabiye und auch dem Anwalt Bernhard war groß: Wir wollten ihre Geschichte so fein wie möglich erzählen.

Sie selbst sind Laien-Verfassungsrichter im Land Brandenburg: Hat Ihr Gerechtigkeitssinn Sie angetrieben?

Als 2008 alles begann, habe ich diese Aufgabe noch gar nicht ausgeübt. Aber klar, als ich Murats Buch „Fünf Jahre meines Lebens“ gelesen hatte, war ich zornig. So einen Horror verortet man doch nicht in unserer demokratischen Gegenwart. Und noch immer sind 39 Gefangene in Guantanamo weggesperrt. Es gibt viele Leidensgeschichten wie die von Murat. Bis heute hat sich bei ihm noch keiner der verantwortlichen Politiker entschuldigt und gesagt: Wir haben da einen Fehler gemacht.

An welche Politiker denken Sie?

Da fällt mir eine ganze Reihe ein, in den USA, in der Türkei und auch in Deutschland. Damals war die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder am Ruder. Sie unternahm nicht nur nichts, sondern verzögerte sogar seine Befreiung. Unser jetziger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat da eine unglückselige Rolle gespielt. Man muss aber auch sagen: Es gibt eine zweite starke Frau in dieser Geschichte, und das ist Angela Merkel. Vor ihr ziehe ich meinen Hut. Sie war es, die kurz nach Amtsantritt als Bundeskanzlerin den Fall Kurnaz in den USA angesprochen und ihn rausgeholt hat. Kann es sein, dass Frauen bei Menschenrechtsverletzungen sensibler sind als Männer?

Haben Sie mit den Verantwortlichen von damals gesprochen?

Nein, meine Drehbuchautorin Laila Stieler und ich haben allerdings das gesamte verfügbare Material gewälzt, auch aus den Untersuchungsausschüssen. Aber wir wollten kein Politiker-Bashing: Wir wollten zeigen, dass es auch für ganz normale Menschen möglich ist, etwas gegen die vermeintlich so übermächtigen politischen Kräfte zu erreichen. Am Ende hält Rabiye ihren Sohn wieder in den Armen.

Andreas Dresen an der HMT in Rostock Andreas Dresen wurde 1963 in Gera geboren und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren der jüngeren Zeit. Aufgewachsen ist er unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, wo er 1982 in Schwerin sein Abitur machte. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen unter anderem „Sommer vorm Balkon“ (2006), Wolke 9 (2008), Whisky mit Wodka (2009) sowie das Krebsdrama „Halt auf freier Strecke“ (2011), mit dem er als einziger deutscher Beitrag beim Filmfestival Cannes 2011 Kritiker und Zuschauer zu Tränen rührt, sowie der biografische Film über den singenden Baggerfahrer Gerhard Gundermann (2018). Im Jahr 2020 erhielt Dresen den 55. Theodor-Heuss-Preis für sein künstlerisches Werk, das Geschichten aus Ostdeutschland für ein gesamtdeutsches Publikum erzählt. Seit 2018 ist Dresen Professor für Filmschauspielan der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. In der Reihe „HMT: Fokus Film“ lädt er regelmäßig Kollegen aus der Filmbranche ein, die über ihre Arbeit berichten. Am 26. April 2022 ist der nächste Teil der Reihe geplant. Start ist um 19.30 Uhr im Katharinensaal der HMT (Beim St.-Katharinenstift 8, Rostock). Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 10 Euro, zzgl. Abendkassenzuschlag) Tickets und Infos unter: www.hmt-rostock.de

Sie setzen auf das Prinzip Hoffnung?

In dem Film ist zu sehen: Ich kann etwas tun. Ich muss nicht abends vor den Nachrichten sitzen und mich hilflos fühlen. Die Welt ist veränderbar.

Kommen die echte Mutter Kurnaz und der echte Anwalt Docke zur Berlinale-Premiere?

Ja, und ich wünsche mir sehr, dass sie gefeiert werden. Sie haben mehr als fünf Jahre Unglaubliches geleistet.

Antrittsbesuch an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater: Seit dem Sommersemester 2018 hat Andreas Dresen dort die Professur für Filmschauspiel inne Quelle: Stefanie Büssing

Sie sind am 26. April wieder mit der Reihe „HMT: Fokus Film“ an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock zu Gast, wo sie seit 2018 Filmschauspiel unterrichten. Dazu laden Sie Kollegen aus der Filmbranche ein, die über ihre Arbeit berichten. Welchen Gast erwarten Sie diesmal?

Die Veranstaltung war ursprünglich am 8. Februar mit Milan Peschel geplant. Da diese nun auf den April verschoben wird, kann Milan leider nicht, daher steht der Gast noch nicht fest. Dazu kommt, dass wir noch nicht wissen, ob das Format dann in gewohnter Form möglich sein wird.

Von Stefan Stosch