Berliner Cartoonist zu Gast in Prerow: „Lachen ist nicht mehr gesund“

Der Zeichner und Cartoonist Fil ist am Donnerstag, 10. September, mit seinem Best-of-Programm auf der Freilichtbühne in Prerow auf dem Darß zu erleben. Beginn: 20.00 Uhr. Die Abendshow ist Teil des zu Ende gehenden Cartoon-Festivals Cartoonair am Meer. Dessen Motto: „Grüne Bilder“. Das Festival besteht aus einer Ausstellung im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ (täglich 11.00 bis 19.00 Uhr) und Abendveranstaltungen. Zur Abschiedsshow am Samstag 20.00 Uhr gastiert die Band Marüzel (bestehend aus den Cartoonisten Piero Mastalerz, Stephan Rürup und Wolfgang Sperzel) mit Musik und Cartoons unter dem Motto „Konzeptlos, aber komisch“ auf der Freilichtbühne. 22 Zeichner haben sich für ein großes Open-Air-Zeichnen am Samstag 14.30 bis 17.00 Uhr im Garten des Kulturkatens angekündigt. Sonntag 11 Uhr wird hier der Publikumspreis vergeben. Die Ausstellung selbst ist noch bis zum 20. September geöffnet. Tickets über www.reservix.de, in der Touristen-Information und direkt an der Cartoonair-Kasse.