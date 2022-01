Walow

Berndt Seite (81), ehemaliger Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, hat sich seit seinem Ausstieg aus der Politik im Jahre 1998 schriftstellerisch betätigt. Im Dezember kam sein neuestes Buch, „Der Wagen“, heraus. Es umfasst die Erzählungen „Der Wagen“ und „Noah“. Es soll sein letzter Prosaband sein.

Flucht und Vertreibung, um die es in „Der Wagen“ geht, haben Sie schon lange beschäftigt. Sie haben sich viel Zeit genommen, um diese Erzählung zu schreiben. Woran lag das?

Berndt Seite: Die dramatische Flucht meiner Familie aus Schlesien – ich war damals fünf Jahre alt – hat mich mein ganzes Leben begleitet. Jedoch habe ich sie lange Zeit verdrängt, verdrängen müssen. In der DDR waren Flucht und Vertreibung als öffentliche Themen unerwünscht. Reden ließ sich darüber nur im kleinen Kreis von Vertrauten. So habe auch ich häufig von all den Schrecknissen gehört, jedoch nur selten darüber gesprochen.

Doch auf der Seele brannte mir das Thema immer. Deshalb habe ich mich nach meiner politischen Amtszeit entschlossen, mich literarisch mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Aber es brauchte seine Zeit, ehe ich ihn bewältigt habe. Entwürfe lagen lange in der Schublade.

In der Erzählung „Der Wagen“ flieht der heute greise Erzähler Heinrich Grigoleit als Vierzehnjähriger im Frühjahr 1945 mit einem Planwagen in einem Treck vor der Roten Armee. Mit bedrückender, quälender Deutlichkeit zwingen Sie den Leser, sich den Schilderungen der oft grauenvollen Ereignisse zu stellen. Wird er damit nicht überfordert?

Vielleicht, aber ich habe mich dazu entschlossen, die Verbrechen so realitätsnah wie möglich zu beschreiben. Wie soll sonst begriffen werden, mit welchen Verletzungen an Körper und Seele die Betroffenen leben mussten oder noch müssen? Narben sind ihnen geblieben. Diese sind bis zum hohen Alter nicht verheilt. An unterschiedlichen Schicksalen erzähle ich davon, dass in den Kriegen zu allen Zeiten vor allem die Zivilbevölkerung leidet und ihr Wunden zugefügt werden, die nie mehr heilen.

Sie haben durch die Person Grigoleit den Bogen bis in die Gegenwart geschlagen. Warum war Ihnen das wichtig?

Der alte Heinrich Grigoleit, der am Ende seiner Tage auf seiner Sehnsuchtsinsel lebt, findet dort am Strand ein Flüchtlingsmädchen, das von den Folgen einer Vergewaltigung gezeichnet ist. In ihm löst die Begegnung mit der jungen Frau die Erinnerung an Selbsterlebtes aus. Dieses für ihn traumatische Erlebnis belegt, dass solche Schrecken weiterhin an jedem Tag irgendwo auf der Welt geschehen, oftmals nicht weit von Deutschland. Ich erinnere nur an Srebrenica oder die Kriege in Afrika.

In der zweiten Erzählung Ihres Buches wenden Sie sich Noah, dem legendären Erbauer der biblischen Arche, zu und das auf Science-Fiction-Art. Inwieweit korrespondieren die Themen beider Erzählungen miteinander?

Auch diese Erzählung kann als die Geschichte einer Flucht gelten. Zumindest vordergründig. Im Alten Testament wird die Geschichte der Sintflut und der Arche Noah als eine Rettung der Schöpfung vor der geplanten Vernichtung alles Lebendigen durch Gott erzählt. Gott selbst ist erzürnt über die Krone seiner Schöpfung, den Menschen. Die Menschen sind frevelhaft geworden, im Verhalten obszön und haltlos, unwürdig. Er will sie deshalb bestrafen und in ihrer Gesamtheit ausrotten. Mit einer alles überschwemmenden Wasserflut. Aber Gott erkennt einen Gerechten unter all den Frevlern: Noah. Ihn mit seiner Familie will er retten und ihm die Chance geben, vor der Vergeltung zu fliehen. Deshalb befiehlt er ihm, einen großen schwimmfähigen Kasten zu bauen.

Nun kommen Sie und entführen den Leser mit einer Zeitreise in dramatische Ereignisse und lassen den Erzähler wie einen modernen Wissenschaftsjournalist agieren, der viele Fragen stellt und auf Antworten hofft. Warum haben Sie diese Form genutzt?

Der Gedanke, in vergangene Zeiten reisen zu können, fasziniert schon immer. Der Wissenschaftler, der aus der Gegenwart in die Vergangenheit geschickt wurde, erfährt Authentisches über das Land Noahs aus erster Hand. Ihm gelingt es, das Vertrauen von Sem, dem ältesten Sohn Noahs, zu gewinnen. Ihn befragt er unter anderem, ob Gott bei seiner Schöpfung unaufmerksam gewesen sei, ob er sogar Fehler gemacht habe. Denn in Sems Umfeld hält sich hartnäckig die Meinung, Gott habe sich selbst mit dem Ergebnis seiner Schöpfung unzufrieden gezeigt.

Das sind durchaus auch brisante theologische Fragestellungen. Denn wie konnte es sein, dass nach der großen Sintflut, die doch alles reinigen sollte, das Böse wieder in die Welt gelangen konnte? Haben Sie da bewusst ein heißes Eisen angefasst?

Ich habe mir herausgenommen, was Theologen bestimmt anders sehen, meine eigene Betrachtung in den Vordergrund zu stellen. Die Korrektur der Schöpfung durch Gott ist misslungen. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber anstatt daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, ging es danach im alten Muster weiter. So blieb das Böse bis heute in der Welt.

Auch wenn es immer wieder Experimente von verschiedenen Seiten gab, einen neuen, besseren Menschen zu schaffen. Sie sind allesamt gescheitert. Das erkennt auch der Wissenschaftler nach seiner Heimkehr aus der Vergangenheit. Dem Leser bleibt allerdings eine Hoffnung. Eine Hoffnung für jene, die der sanften Kraft der Evolution mehr vertrauen als Gott.

Info:„Der Wagen“, Bertuch Verlag GmbH, ISBN: 978-3-86397-157-1, 20,60 Euro

Von Werner Geske