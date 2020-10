Greifswald

„Besinnlich“ sollte es werden. So schrieb es GMD Florian Csizmadia den Besuchern des 4. Philharmonischen Konzerts des Theaters Vorpommern ins Programmheft. Und das wurde es denn auch. Mit der Kammerorchesterfassung (1945) von Aaron Coplands Ballettmusik „Appalachian Spring“ und Beethovens 6. Sinfonie, („Pastorale“, 1808) ließ das Programm jede gedankliche Schwere außen vor und zielte ganz auf entspanntes „natürliches“ Fühlen und Erleben: beim Amerikaner im Gefühlsbereich glücklicher Siedler nach Familiengründung und Hausbau in Pennsylvania um 1800, bei Beethoven als individuelle Naturbegegnung unter der wörtlich zu nehmenden Losung „Mehr Empfinden als Malerei“. Seelebaumeln in verwirrenden Zeiten?! Aber gern! Für die Vorpommerschen Philharmoniker allerdings eher nicht.

Seelebaumeln bei schönsten Klängen

Ihnen und ihrem Chef oblag die Bewältigung des angeblich Leichten oder scheinbar Leichtgewichtigen, das – Brecht wusste, wovon er sprach – so schwer zu machen ist. Und der Hörer musste auch einige Aufmerksamkeit aufbieten, um etwa bei Coplands favorisierter Einfachheit des Stils jenen subtilen Klanglichkeiten auf die Spur zu kommen, die das Stück auszeichnen. Hier vielleicht auch unter Zuhilfenahme von „Bildern“, die die acht Suitensätze anbieten und denen die 13 beteiligten Musiker und Musikerinnen jeweils differenziertes Profil zu verleihen wussten. Das galt auch für Beethovens „Pastorale“. Im Orchester so stattlich besetzt wie zurzeit erlaubt, ging es GMD Csizmadia in Greifswalds Großem Haus sichtlich um Beethovens geforderte „Empfindungen“, um Nähe zu Natur und Natürlichkeit. Auch um eine Atmosphäre, die ungeachtet gewisser Realismen (Gewitter, Bauerntanz) Reibungen und Konflikte nicht kennt und geradezu idealisch das ungetrübte Verhältnis zwischen Mensch und Natur preist. Dann also doch: Seelebaumeln bei schönsten Klängen.

Von Ekkehard Ochs