Besitzerin von Schloss Gamehl: „Dieser Ort verbindet mich mit meinem Vater!“

Gamehl

Traumhochzeit auf dem Schloss. Welches Mädchen träumt nicht davon. Katharina von Wallis durfte sich diesen Traum erfüllen. Sogar auf dem familieneigenen Schloss Gamehl bei Wismar. Die 33-jährige Kieferorthopädin, die in Berlin lebt, hat ihren Ehemann Christoph am 5. Oktober dort geheiratet. Auch ihre Eltern Georg von Wallis (58) und Dagmar von Stralendorff-von Wallis (58) haben an diesem Tag geheiratet – nur 33 Jahre früher. „Wir feiern jetzt immer zusammen Hochzeitstag“, sagt die Mama. Es war die erste Familienhochzeit auf dem mecklenburgischen Anwesen seit 80 Jahren. Und die mit der Draufgabe eines Hochzeitstages.

Familiengeschichte geht bis auf das Jahr 1217 zurück

Gekauft hat die Familie das Anwesen im Jahr 2000. Zurückgekauft – denn die Wurzeln der Familie von Stralendorff auf Gamehl gehen zurück auf das Jahr 1217. Damals wurde Ritter Heinrich von Stralendorff erstmals urkundlich erwähnt – anwesend als Zeuge des Mecklenburgischen Grafen Gunzelin II. bei der Verleihung besonderer Grundrechte an die Schweriner Domkirche. 1386 wird Gamehl erstmals im Mecklenburgischen Urkundenbuch aufgeführt, seitdem war das Herrenhaus zwischen Wismar und Neukloster im Besitz der Familie von Stralendorff.

Seit dem Jahr 2000 ist das neogotische Schloss Gamehl zwischen Neukloster und Wismar wieder im Besitz der Familie von Stralendorff,die das Anwesen vor mehr als 300 Jahren errichten ließ. 2008 eröffneten Dagmar von Stralendorff-von Wallis und ihr Ehemann Georg von Wallis das Schloss nach der Restaurierung als Hotelbetrieb. Seitdem lädt die Familie zu großen Feiern ,aber auch zu Pfingstkonzerten und zu den Gamehler Gesprächen mit Prominenten wie Joachim Gauck, Guildo Horn, Dieter „Maschine Birr" oder Christoph Maria Herbst.

1711 wurde der Vorgängerbau des heutigen Schlosses errichtet. Und 1860 ließ der herzoglich mecklenburgische Kammerherr, Vizelandmarschall und Landrat auf Gamehl, Franz von Stralendorff, das Schloss im neogotischen Stil erbauen.

1917 feiert das Adelsgeschlecht auf dem Schloss 700. Familien-Jubiläum. Erst 1945 wird die Familie vertrieben. Dagmar von Stralendorff-von Wallis sagt: „Damals sind 750 Jahre Familiengeschichte auf Gamehl zu Ende gegangen. Mein Großvater Joachim – ein herzensguter Mensch, was man allein an den gütigen Augen der Porträts von ihm sieht – hat sehr darunter gelitten.“ Er starb noch im selben Jahr. Auch ihm zu Ehren feierte die Familie im Jahr 2017 das 800-jährige Familienbestehen auf dem Schloss.

Ich war total aufgeregt, als wir die Dorfstraße hochfuhren!“

Die heutige Schlossherrin kannte das Anwesen und seine Geschichte bis zur Wende nur aus Erzählungen aus der Kindheit. Sie ist mit ihren Eltern in Brüssel aufgewachsen und zur Schule gegangen. Als ihr Vater, der in Brüssel bei der EWG damals – jetzt g gewesen ist, 1969 plötzlich starb, zog sie mit Mutter und Schwester nach Aachen. Sie ging für ein Sprachstudienjahr nach Cambridge und studierte München, wo sie ihren Mann kennenlernte, Jura.

Direkt nach der Wende ist sie mit ihrem Mann in die alte Heimat der Familie gefahren, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Damals war das alles sehr düster hier.“ Links vom Herrenhaus standen 30 riesige Pappeln, die das Grundstück beschatteten. „Aber ich war total aufgeregt, als wir hier die Dorfstraße hochfuhren – euphorisch, aber auch ängstlich.“

Schloss Gamehl und Familie von Stralendorff Im Jahr 1711 wird der Vorgängerbau des heutigen Schlosses Gamehl bei Neukloster errichtet. Von diesem Gebäude blieb nur eine Inschriftentafel übrig, auf der zu lesen steht: „Ist Gott für Vns,wer mag wieder vns sein.“ Der Spruch stammt aus Paulus’ Brief an die Römer (Römer 8, Vers 31) aus dem Neuen Testament („Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“). Die erste urkundliche Erwähnung des Adelsgeschlechts von Stralendorff geht zurück auf das 13. Jahrhundert mit dem Ahnherrn der Familie, Claus von Stralendorf, der für seine Teilnahme an einem Kreuzzug den Ritterschlag erhielt und um 1230 fürstlicher Rat bei Nicolaus von Werle, dem damaligen Herren zu Rostock, wurde. Dessen Sohn Heino von Stralendorf soll nach 1271 gemeinsam mit Heinrich von Oertzen für eine Übergangszeit Mecklenburg regiert haben. Die erste urkundliche Erwähnung findet das Geschlecht am 2. Juli 1217 mit dem Ritter Henricus von Stralendorpe als Zeuge bei einer Schenkung des Mecklenburgischen Grafen Gunzelin II, der der Domkirche Schwerin damals besondere Grundrechte verlieh. Im Jahr 1386 wurde Gamehl als „Gammelle“ erstmals urkundlich erwähnt. Der Name des Anwesens in der Gemeinde Benz geht zurück auf die Anhöhe, auf der das Gut liegt. Die Adelsfamilie der von Stralendorffs teilt sich in die mecklenburgische, die dänische und die österreichische Linie. Aus der Mecklenburger Linie gehen unter anderem die Gutshäuser in Gnolchen, Gamehl, Grevesmühlen, Buckow, Lübz, Kritschow, Ruckow und auf der Insel Poel hervor. 1624 wird Peter Heinrich von Stralendorff (1590-1637) Reichsvizekanzler des Römischen Reichs Deutscher Nation. Im Jahr 1860 baut der Wismarer Architekt Heinrich Gustav Thormann (1816-1890) das Gutshaus Gamehl im neogotischen Stil im Auftrag des herzoglich-mecklenburgischen Kammerherrn, Vizelandmarschalls und Landrats auf Gamehl, Freiherrn Franz von Stralendorff (1805-1883). Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 blieb Gamehl im Familienbesitz der von Stralendorffs. Bei der Bodenreform nach Kriegsende wurde der Gutsherr Joachim von Stralendorff (1863-1945) enteignet und vertrieben. In DDR-Zeiten war Gamehl Unterkunft für Flüchtlinge, ein Kindergarten und später war dort ein Konsum untergebracht. Im Jahr 2000 erwarben Georg von Wallis und Dagmar von Stralendorff-von Wallis das Schloss bei einer Zwangsversteigerung für das Mindestgebot von 100 000 Euro zurück in den Familienbesitz der von Stralendorffs. 2006 wurden öffentliche Mittel zur Sanierung des Schlosses vom Land bewilligt. Im Jahr 2008 wurde Schloss Gamehl nach zweijähriger Umbauzeit als Hotel wiedereröffnet und bietet seitdem auch Raum für Tagungen, Hochzeiten und andere Feierlichkeiten mit 19 Suiten und 50 Betten mit Restaurant, Salons, Bibliothek, Wellnessbereich und Standesamt.

Warum sie es damals nicht gleich gekauft hat? „Wir waren Referendare, mein Mann und ich. Uns fehlte einfach das nötige Kleingeld“, lacht sie heute. Die Gemeinde, der das Anwesen gehörte, wollte 1,5 Millionen Mark. Zu viel für die angehenden Juristen, die jetzt in Berlin leben, wo Georg von Wallis heute Partner in einer Kanzlei ist. Das Schloss ging damals an eine Consulting-Firma, die es nicht halten konnte.

Im Jahr 2000 kam es zur Versteigerung. Der Moment für Georg von Wallis, zum Helden für seine Frau zu werden. „Ich hatte ständig darüber geredet. Später war ich oft hier in Gamehl, Wismar, Neukloster und Umgebung. Aber den Mut, das zu machen, hatte mein Mann – der ist so ein Anpacker. Und er hat das auch gemacht, um mir eine Freude zu machen.“

„Tja, und dann steht man da – mit ’nem Schloss an der Hand“

Bei der Versteigerung habe man wohl auch etwas Glück gehabt, erinnert sie sich, sonst wäre das Schloss wohl kaum für das Mindestgebot von 100 000 Euro in den Familienbesitz zurückgekehrt. „Damals fand zeitgleich eine Versteigerung einer anderen Immobilie statt, so dass sie die einzigen Bieter waren. „Tja, und dann steht man da mit ’nem Schloss an der Hand.“ Was die Familie seitdem investiert hat? „Ne Menge Energie, Schweiß und Liebe. Aber auch viel Geld. Wirtschaftlich gedacht wäre es sinnvoller gewesen, wenn wir uns eine Eigentumswohnung an der Ostsee gekauft hätten.“

Gamehler Gespräche mit Dietrich Grönemeyer und Klaus-Peter Wolf Seit 2010 lädt das Schloss bei Neukloster zu den Gamehler Gesprächen in den Salon. Seitdem hat dort die WDR-Moderatorin Gisela Steinhauer, eine Schulfreundin der Schlossherrin Dagmar von Stralendorf-von Wallis Prominente interviewt. Mit dabei sind Bundespräsident a. D. Joachim Gauck, die Schlagersängerin Ireen Sheer, Dieter „Maschine Birr“ von den Puhdys, der Schauspieler Christoph Maria Herbst, der Entertainer Götz Alsmann, der Sänger Guildo Horn oder der „Hundeflüsterer“ Martin Rütter gewesen. 2020 werden der Mediziner und Publizist Dietrich Grönemeyer (67) und der Schriftsteller Klaus-Peter Wolf (65) nach Gamehl kommen. Grönemeyer, Bruder des Musikers Herbert Grönemeyer, ist Allgemeinmediziner, gilt als Vater der Mikrotherapie und ist Leiter des „Grönemeyer Instituts für Mikrotherapie“ in Bochum. Er hat mehrere Sachbücher zum Thema Gesundheit herausgegeben („Weltmedizin – Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst“, „Mein Rückenbuch“ oder „Dein Herz“) und die TV-Serie „Der kleine Medicus“ ins Leben gerufen. Wolf hat unter anderem die Ostfrieslandkrimis geschrieben und wurde dafür mit dem Kästnerpreis und dem Anne-Frank-Preis geehrt. Dietrich Grönemeyer ist am 13. Februar 2020 (18 Uhr) auf Schloss Gamehl zu erleben, Wolf am 29. November 2020 (18 Uhr). Beide Autoren werden von Gisela Steinhauer interviewt.

Gamehl, das sei für sie stets ein Sehnsuchtsort gewesen, sagt Dagmar von Stralendorff-von Wallis. Das habe sie so richtig erst bemerkt, als es wieder im Familienbesitz war. „Unser Sohn erzählte mit 13 Jahren mal zu Hause: ‚Mama spricht ständig von Gamehl, und wenn ich ganz viel Glück habe, redet sie von der Heizung.‘“

Anekdoten, die in der Familien nun weitergegeben werden. Die Mama, die vor Ort mit anpackt, ob im Schlosspark, in der Küche oder bei der Renovierung. Mit diesem Schloss habe sie ihre Mitte gefunden – eben in der Mitte der Gesellschaft und ihrer eigenen Familie: „Ich muss nicht nach Indien, um meditierend auszusteigen. Ich fühle mich hier wohl. Hier bin ich verwurzelt. Dieser Ort verbindet mich mit meinem Vater“, sagt sie.

Eine Art Mecklenburgisches Abitur

Dagmar von Stralendorff-von Wallis hat sich nach dem Referendariat der Familie und dann intensiv dem Schloss gewidmet. Jetzt kann sie Trecker fahren oder Aufsitzmäher, weiß alles Mögliche über Holzarten, Statik, Heizungsanlagen, die Restaurierung eines alten Wasserwerks, Zierfries-Ziegel, Dachneigungswinkel und Schieferdächer und schaut während des Gesprächs immer mal wieder neugierig aus dem Fenster. Der neue Radlader ist da und sie kann es kaum erwarten, damit durch den Park zu donnern. Der Wiederaufbau eines alten Schlosses in der Pampa könnte vom Bildungsgrad her durchaus als Mecklenburgisches Abitur durchgehen.

Im Jahr 2019 allein 47 Hochzeiten auf Schloss Gamehl

Die 58-Jährige widmet sich mit ihrem 19-köpfigen Hotelteam voll und ganz dem Schloss und der Familie. Sie organisiert Tagungen oder Hochzeiten – im Jahr 2019 waren es 47 –, die Gamehler Gespräche mit Prominenten, wie Bundespräsident a. D. Joachim Gauck, Gesangsblödel Guildo Horn, Schlagersängerin Ireen Sheer, Hundeflüsterer Martin Rütter, Schauspieler Christoph Maria Herbst, Musiker Dieter „Maschine“ Birr von den Puhdys oder Entertainer Götz Alsmann.

Die Gesprächsrunden moderiert ihre Freundin Gisela Steinhauer (59) vom WDR, mit der sie zur Schule gegangen ist. 2020 kommen der Mediziner Dietrich Grönemeyer und der Schriftsteller Klaus-Peter Wolf.

1945 wurden die Bücher aus der Bibliothek achtlos in den Garten geworfen

Als Schlossherrin, Mutter, Hausfrau, Familienoberhäuptin, Bauleiterin oder Hotelbetreiberin packt sie überall mit an, holt alte Bücher und Bilder aus dem alten Familienbesitz wieder zurück ins Schloss. „Seitdem wir das Schloss gekauft haben, haben allein sieben Bücher, die aus Gamehl stammen, den Weg zurück zu uns gefunden.“

Ihr Opa hatte damals 1945 mit eigenen Händen die Bücher aus der Bibliothek, die bei der Enteignung achtlos in den Garten geworfen wurden, wieder eingesammelt. Vieles sei verloren. Aber auch Kunstwerke, wie die Bronzeplastiken ihrer Tante Friderun von Stralendorff-Eilers (1916-2011) oder Ahnenporträts stehen nun in den Salons und hängen an den Wänden des Schlosshotels.

Von Michael Meyer