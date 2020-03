Rostock/Grevesmühlen

Corona-Krise statt Easy-Rider-Feeling: Ab April, wenn die Saisonkennzeichen wieder angebracht werden, startet für viele die Biker-Saison. Doch wegen der zurzeit geltenden Beschränkungen herrscht Unsicherheit in der Szene: Sind Spritztouren mit der Maschine überhaupt noch erlaubt? Um im Falle eines Unfalls möglichen Corona-Patienten nicht die dringend benötigten Betten im Krankenhaus wegzunehmen, lassen einige Fahrer ihre Maschinen nun sogar freiwillig in der Garage. Auch der ADAC Hansa und die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern appellieren an die Vernunft der Motorradfahrer.

Ärzte haben Wichtigeres zu tun, als Bikerunfälle zu behandeln

„Die Intensivstationen der Krankenhäuser haben zurzeit Wichtigeres zu tun, als verunfallte Motorradfahrer zusammen zu flicken. Bitte handeln Sie mit gesundem Menschenverstand. Bitte bleiben Sie daheim!“ Mit diesem Facebook-Post hatte die Polizei Mittelfranken am Sonnabend an die Vernunft der Motorradfahrer appelliert. Doch während in Bayern inzwischen die Regel gilt, dass Motorradfahrer mit dem Bike nur noch zur Arbeit und zum Einkaufen fahren dürfen und Freizeittouren verboten sind, ist dies in vielen anderen Bundesländern bisher unklar, so auch in MV.

„Wir können niemandem verbieten zu fahren, aber vor dem jetzigen Hintergrund sollte man vorsichtig fahren und sich dessen bewusst sein, dass die Betten im Krankenhaus zurzeit anderweitig gebraucht werden“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin der Polizeidirektion Neubrandenburg. Das Kontaktverbot für mehr als zwei Personen gelte auch für Biker.

Wie geht man als Motorradfahrer mit neuen Regeln um?

Das Problem: Zu den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gehören Einschränkungen der persönlichen Mobilität, die eigentlich auch Motorradtouren ausschließen. Explizit verboten sind diese aber in MV bisher nicht.

„Die Frage ist, wie man als Motorradfahrer mit den neuen Regeln umgeht“, sagt Hans Nyenhuis, Vorsitzender des Vereins Rostock Ride, der den jährlichen „Gentleman’s Ride“ in der Hansestadt organisiert. Denn laut Regel der Bundesregierung darf die Wohnung nur zum Arbeiten, zum Einkaufen, für Arztbesuche, die Teilnahme an wichtigen Terminen, Spaziergängen oder Sport an der frischen Luft verlassen werden. „Dann wäre die Frage, ob Motorradfahren zum Sport an der frischen Luft zählt, oder ob man das Motorrad nur noch für die oben genannten Wege nutzen darf“, sagt Nyenhuis. Auf der Internetseite des Vereins hat er das Problem thematisiert und fragt, wie andere Biker darüber denken. „Mir geht es darum, eine Diskussion darüber anzuregen, wie man sich als Motorradfahrer nun am besten verhalten sollte“, sagt der 59-Jährige.

ADAC Hansa rät: Unnötige Fahrten vermeiden

„Das Motorrad wird zwar nicht explizit in den Regeln der Bundesregierung aufgeführt“, sagt Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa. „Aber die Regeln sind klar. Mobilität sollte nur aus dringend notwendigen Gründen, wie Einkauf, Arbeit oder Arztbesuch erfolgen. Die Spritztour ist damit nicht gemeint“, betont er. „Wir sind zwar ein Mobilitätsclub, appellieren aber zurzeit daran, unnötige Fahrten unbedingt zu unterlassen, unabhängig davon, ob es ein Bußgeld gibt oder nicht, weil die Rettungskräfte momentan schon genug zu tun haben.“

Feuerwehr-Biker lassen Motorrad in der Garage

Ähnlich sehen es auch die Mitglieder der „Flaming-Stars“ Mecklenburg-Vorpommern – eine Interessengemeinschaft motorradfahrender Feuerwehrleute und Freunde – die sich klar zu dem Thema positionieren: „Wir haben uns dafür entschieden, zurzeit gar nicht Motorrad zu fahren. Es kann immer ein Unfall passieren und wir wollen niemandem die Kapazitäten im Krankenhaus wegnehmen“, sagt Andreas Dubbe, Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbands Nordwestmecklenburg und Landessprecher der sogenannten Feuerwehr-Biker. Neben Veranstaltungen, wie dem jährlichen Biker-Gottesdienst in Grevesmühlen und dem dortigen Straßenfest am 10. Mai fallen nun auch alle privaten Touren der 26 Mitglieder aus. „Die Unfallgefahr ist zu groß, wir haben weder Airbag noch Käfig, deswegen bleiben die Motorräder erst mal bis zum 20. April in der Garage. Danach müssen wir sehen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt auch Feuerwehr-Biker-Kollege Bernd Buntrock. Als rote Retter sind die beiden für Krisensituationen sensibilisiert. „Wir machen das aus Überzeugung und Vernunft“, so Dubbe. „Feuerwehr-Biker, das steht für Motorradfahren und Gutes tun, daran wollen wir uns auch halten.“

„Biken ist ein Stück Normalität“

Doch nicht alle Biker denken ähnlich: „Für mich ist das Motorradfahren eine Möglichkeit, an die frische Luft zu kommen und mich abzulenken, ähnlich, wie Spazierengehen. Und das ist ja auch erlaubt“, argumentiert Stephan Holm-Bertelsen aus Grevesmühlen. „Außerdem glaube ich nicht, dass die Zahl der Motorradunfälle generell so hoch ist, dass sie das Problem zurzeit verschärfen würde.“

Auch Oliver Ewig, Organisator des jährlichen Bikergottesdienstes in Bad Doberan fährt nach wie vor auf seiner Maschine. „Aber ich bin kein Fahrer, der bis ans Limit geht. Man sollt generell vernünftig fahren und einen Unfall könnte man mit dem Auto auch haben“, sagt der 57-Jährige. Schweren Herzens habe er in diesem Jahr den Bikergottesdienst absagen müssen. „Für viele Biker“, sagt er, „ist das Motorradfahren gerade in dieser Situation ein kleines Stück Normalität.“

Von Stefanie Büssing