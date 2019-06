Ahrenshoop

„Die Malerei ist für mich wie das Dirigieren eines Orchesters“, sagt Künstler Henning Spitzer aus Güstrow. „Der Dirigent muss die vielen Instrumente miteinander in Einklang bringen, ähnlich ist es bei mir mit den Farben.“ Mit seinem Malwerkzeug – Kohle, Kreide, Tusche, Aquarell und Ölfarbe – spielt Spitzer wie auf einer Klaviatur, entlockt seinen Bildern zarte, sanfte Töne genauso wie jene stakkato-artig rhythmische Betonung seiner Kohlezeichnungen, die sich bis zum aggressiven Vortrag steigern kann. Dabei ist der Maler und Bildhauer stets auf der Suche nach seinem ganz eigenen Klang. Und der ist bei Spitzer meist unvermittelt, heftig und leidenschaftlich. Passend dazu ist auch der Titel der Schau „Eruptiv“. Bis zum 24. August sind Zeichnungen, Malerei und Plastik des Künstlers im Dornenhaus Ahrenshoop zu sehen.

„Meine Arbeiten sind aus der Lust geboren“

Wer Henning Spitzers „Pfingstrosen“ (2014) an der Wand des Dornenhauses hängen sieht, vermag die Ölmalerei kaum noch Stillleben zu nennen, so lebendig wirkt die in überbordenden Farben mit expressivem Pinselstrich auf Leinwand gebrachte Arbeit. Auch die drei Protagonisten seiner filigranen Bronzearbeit „Monte Verita“ (2019) wirken keineswegs erstarrt, sondern scheinen sich im Kreise drehend aus der Vitrine herausbewegen zu wollen.

„Meine Arbeiten sind keine Kopfgeburten. Sie sind aus der Lust geboren, entstehen aus Gefühlen und einer gewissen Erregung bis hin zum Überschwang“, verrät Spitzer, der selbst leidenschaftlicher Tänzer und Chorsänger ist. Seine Lebensenergie überträgt der Künstler auch auf seine Werke. Dabei geht es dem 48-Jährigen – ganz im Geiste der Impressionisten – bei allen seinen Arbeiten um das Einfangen des flüchtigen Momentes. Für jene Unmittelbarkeit arbeitet er direkt in der Natur. „Oft fallen meine Staffeleien bei Wind um, dann finden sich manchmal Blätter oder Abdrücke, die eingearbeitet sind“, sagt er und lacht. Doch Unmittelbarkeit und Vergänglichkeit gehen bei seinen oft großformatigen Arbeiten, die er meist komplett in der Natur fertigstellt, oft Hand in Hand. „Wenn man Glück hat, ist die Stimmung am nächsten Tag ähnlich.“ In solch glücklichen Momenten, sagt er, sei die Malerei wie Zauberei. „Oft geht man aber auch unglücklich nach Hause.“ Und so verwundert es nicht, dass Spitzers Werke sich so rasch ändern wie die Umstände und oft das Resultat verschiedener Übermalungen sind. „Unter vielen Bildern gibt es viele andere Bilder“, verrät Spitzer. „Doch genau das wirkt in meinen Arbeiten mit.“

Akte und Porträts aus Bronze, Terrakotta und Kunststein

Auch bei seinen Plastiken aus Bronze, Terrakotta und Kunststein versucht der Künstler, die innere und äußere Bewegung seiner Modelle für seine Akte und Porträts einzufangen. Dabei geht es ihm bei all seinen Arbeiten um viel mehr als um die reine Nachbildung: „Unreflektierte Natur finde ich nicht abbildenswert, sie muss erst verzaubert werden“, sagt Spitzer. Genau wie seine Plastiken. „Es geht nicht um die Nachbildung der Figur, sondern darum, ihr einen Klang zu entlocken.“ Der Klang, die Musik – immer wieder taucht beides in Spitzers Werken auf, genauso wie in seinem Leben.

Zeichnungen gefertigt mit Kohle, Kreide, Tusche und Aquarell, Plastiken aus Bronze, Terrakotta und Kunststein sowie Ölmalerei hat Spitzer mit ins Dornenhaus gebracht. Die Reihenfolge entspricht auch seinem persönlichen Lebensweg. Spitzer, 1971 in Greiz im Vogtland geboren, wächst in Rostock-Lichtenhagen auf und besucht mit elf Jahren erstmals die Malklasse von Waldemar Krämer am Rostocker Konservatorium. Später studiert er in Heiligendamm Produktdesign, arbeitet zunächst bis 2001 freiberuflich als Designer in Rostock. Parallel widmet er sich dem Aktstudium und arbeitet mit dem Rostocker Maler Jürgen Weber zusammen, der ihn inspiriert und zur Kunst ermutigt. Angeregt durch die an der Rostocker Kunstschule lehrenden Bildhauer Michael Mohns und Thomas Jastram wendet sich Spitzer auch dem figürlichen Formen mit Gips zu, entschließt sich 2001, Bildhauerei an der Burg Giebichenstein zu studieren. So gelangt er von der Porträt- und Aktzeichnung zur Plastik, die sich in oft lebensgroßen Menschengestalten mit aufgerauter Oberflächenstruktur manifestiert, und von dort zur Malerei.

Ein Denkmal für Ernst Barlach

„Ich sah Dinge, die ich nicht mit Kohle oder Gips wiedergeben konnte. Das war der Auftakt für meine Ölmalerei vor zehn Jahren“, erinnert sich Spitzer. Heute lebt er mit Ehefrau und vier Kindern in Güstrow und arbeitet dort in seinem eigenen Atelier. Dass er dort auch bildhauerisch angekommen ist, zeigt sein neuestes Projekt: „Ein Denkmal für Ernst Barlach“, verrät der 48-Jährige. Zwei Entwürfe für lebensgroße Plastiken von ihm hat Spitzer bereits entworfen. „Zur Kunstnacht am 2. Oktober werde ich sie Vertretern der Stadt im Rathaus-Foyer vorstellen“, verrät der Künstler. Eine Ausschreibung gebe es zwar nicht. „Aber zurzeit wird der Marktplatz neu gestaltet“, sagt Spitzer, der bereits eine konkrete Vorstellung davon hat, wo der berühmte Sohn der Stadt künftig stehen könnte. „Vor der Gertrudenkapelle“, hat er sich überlegt. „Das Projekt ist auf jeden Fall meine nächste große Vision.“

Infos zur Schau Die Schau „Eruptiv“ des in Güstrow lebenden Bildhauers und Malers Henning Spitzer ist bis zum 27. August in der Galerie Dornenhaus (Bernhard-Seitz-Weg 1) in Ahrenshoop zu sehen. Gezeigt werden Ölmalerei, Plastiken und Zeichnungen aus den vergangenen zehn Schaffensjahren des Künstlers, vorwiegend jedoch aktuelle Arbeiten. Geöffnetist immer von Freitag bis Mittwoch jeweils von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infosim Internet, unter: www.dornenhaus.de

Stefanie Büssing