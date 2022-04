Greifswald

Ich hoffe, Sie haben diese Woche RTL geschaut! Dass ich das einmal so schreiben würde, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ich hatte meine großen Zweifel, ob die Leidensgeschichte Jesu als Pop- Event funktioniert. Und muss Abbitte tun: Ich war beeindruckt von „Die Passion“, gesendet am Mittwoch. Und das, obwohl der deutschsprachige Popsong nicht mein musikalischer Favorit ist.

Thomas Gottschalk vermochte es, die biblische Geschichte zu erzählen und Brücken in unsere Gegenwart zu schlagen, wenn er vielleicht auch etwas sehr breitbeinig auf der aufwändig gestalteten Bühne stand. Alexander Klaws hat als Jesus überzeugt – ein durch und durch moderner junger Mann und dennoch jemand, dem man die wörtlichen Bibelzitate aus dem Mund Jesu abnehmen konnte.

Essen: Thomas Gottschalk, Moderator, steht bei der RTL-Oster-Produktion „Die Passion“ auf dem Burgplatz auf der Bühne. Quelle: Rolf Vennenbernd / dpa

Kamera blickt in ergriffene Gesichter

Das Überraschendste für mich war jedoch: Sogar die sorgfältig ausgewählten Popsongs, oft zu Recht in der Kritik, allzu seicht daherzukommen, gewannen im Setting des Stücks erstaunliche Tiefe.

Mein persönliches Highlight aber war die Prozession durch Essen mit dem überdimensionalen Leuchtkreuz, die an der Bühne endete. Die Menschen, die hier mitliefen und das schwere Kreuz trugen, erzählten offen und authentisch von sich, so Murat, der Muslim, der diese Aktion unterstützen wollte, die junge Ukrainerin, die mit dem jungen Russen an der Seite erzählte, wie sie gemeinsam Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen, oder die Studentin, die in schwerer Coronazeit im christlichen Glauben Halt gefunden hat. Und immer wieder Besucherinnen und Besucher des Live- Events im Blick der Kamera, die ergriffen dem Geschehen folgten.

Ein leuchtendes Kreuz wird bei RTL-Oster-Produktion „Die Passion“ auf den Burgplatz getragen. Quelle: Rolf Vennenbernd / dpa

Kreuzigung wurde glücklicherweise ausgespart

Also ja, das Letzte Abendmahl Jesu kann heute in einer Szenekneipe gezeigt werden, wenn auch der bizarre Auftritt von Rainer Calmund am Currywurststand ein wenig zu viel Slapstick bot. Die Essener Zeche ist genau der richtige Ort, um den heutigen Garten Gethsemane darzustellen, wo Jesus in Verzweiflung und Todesangst betet. Judas kommt als in sich zerrissener Mensch zur Geltung, der Jesus verehrt und ihn letztlich doch der Todesmaschine übergibt. Und wie gut, dass nicht versucht wurde, die Kreuzigung darzustellen.

Und dann der österliche Abschluss, sicher das heikelste Detail in der Inszenierung. Alexander Klaws als Jesus in weißen Kleidern, beleuchtet, weit über den Zuschauern auf dem Dach eines Hochhauses singend, Auferstehung und Himmelfahrt in Einem.

Friedliche Stimmung statt Bilder der Zerstörung

In Zeiten, in denen Fernsehabende allzu oft gefüllt sind mit den verstörenden Kriegsbildern von sinnloser Zerstörung, Leid und Elend, Tod und Flucht, war dieser Abend durchzogen von einer durchweg friedlichen und hoffnungsstarken Atmosphäre: Hier spielten und sangen Menschen, hier liefen Menschen in der Prozession mit, hier waren aber auch stille Zuschauerinnen und Zuschauer, die von einer anderen Welt träumen als der des unmenschlichen Kriegs, brutaler Machtdurchsetzung und des Rechts des Stärkeren.

Worum geht es? Die ganze Show können Sie sich hier noch einmal anschauen.

Die Erzählung vom Gewaltopfer Jesus geriet zum eindringlichen Appell für Mitmenschlichkeit und friedliches Zusammenleben. Wie dem Redentiner Osterspiel im Mittelalter, der Matthäuspassion im Barock und den Oberammergauer Passionsspielen seit Jahrhunderten ist es RTL gelungen, die Passionsgeschichte in unsere Gegenwart zu holen, das Kreuz Jesu in der Mitte. Mit dieser Friedensbotschaft kann Ostern werden, allem Kriegsgeheul zum Trotz.

Fröhliche Ostern wünscht Ihnen Bischof Tilman Jeremias

Von Tilman Jeremias