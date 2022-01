Rostock

„Vergesst nicht, dass dann und wann die Welt sich noch mal ändern kann.“ Treffender hätte der Schlusssatz des Puppentheaters „Max und Moritz“ kaum sein können. Passend zur Situation der Kultur. Passend zur Situation der Kinder, die das Stück am Samstag sehen durften. Die Worte deuten – positiv aufgefasst – ein gutes Ende an.

Gehörten zu den ersten Gästen beim Puppentheater „Max und Moritz“: Brigitte und Wolfgang Plottke aus Rostock mit Enkeltochter Elisabeth (6). Quelle: Dietmar Lilienthal

Der gute Anfang jedenfalls ist schon mal gemacht. Die Theater im Land sind seit Donnerstag wieder geöffnet. Für viele Familien war es in der Rostocker Bühne 602 der erste Besuch seit langer Zeit.

„Ich freu mich sehr wieder ins Theater zu gehen. Im Sommer habe ich auch Pippi Langstrumpf und die drei kleinen Schweinchen gesehen“, sagt Elisabeth Plottke (6). Die Vorschülerin ist mit ihren Großeltern gekommen. „Ohne Kultur fehlt einem einfach etwas. Es ist schön, dass es endlich wieder losgeht“, sagt ihr Opa, Wolfgang Plottke. Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte genießt er normalerweise viele Facetten der Kultur in der Stadt – Konzerte, Lesungen, Theater. Beide besuchen oft und gern Veranstaltungen.

In zwei Tagen alles wieder hochfahren, was bereits abgesagt war

Rostock war eine der Städte in MV, die besonders lange ohne Theater, Museen, Konzerte und Ausstellungen auskommen mussten. Die Bühne 602 schloss am 9. Dezember 2021. In Schwerin gab es noch Weihnachtsmärchen auf der Bühne, während in der Hansestadt die Stücke für die Kinder abgesagt wurden.

Traurig, findet das Martina Witte, Leiterin des freien Rostocker Theaters Compagnie de Comédie und der Bühne 602. Auch deshalb hat sie nicht gezögert und mit ihrem Team in einem organisatorischen Marathon in wenigen Tagen alles wieder zurückgedreht, was kurz zuvor noch abgesagt worden war. „Ich hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben.“

Puppenspielerin Birgit Schuster mit ihrem Figurentheater Schnuppe zu Gast mit dem Stück "Max und Moritz" in der Bühne 602. Quelle: Dietmar Lilienthal

Umso schöner das Signal an die Jüngsten: Zum Neustart gibt es am Samstagnachmittag ein Puppentheater des SpielLust Festivals. Wilhelm Buschs „Max und Moritz“, frei erzählt in einer modernen, weniger bösen Fassung. Das Marionettenstück zeigt die Streiche der frechen Jungen, die der Witwe Bolte ihre Hähnchen stehlen, die Pfeife des Schneiders zum Explodieren bringen und dem Lehrer Lämpel die Holzbrücke ansägen, so dass er in den eiskalten Bach stürzt.

Nur zwei freie Plätze: Saal war fast so voll wie erlaubt war

Obwohl kaum Werbung möglich war und nur vier Tage zwischen dem Verkünden der Landesregierung und der Vorführung lagen, finden viele Rostocker Familien ihren Weg ins Theater. 38 von den 40 erlaubten Plätzen sind besetzt. Im Schachbrettsystem mit zwei frei gelassenen Sitzen zwischen den Gästegruppen über den Saal verteilt.

Kultur darf öffnen – mit verschärften Regeln Theater, Orchester, Kinos, Museen und Ausstellungen können seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung auch in der Ampelstufe Rot öffnen. Dabei gelten verschärfte Regeln: 2G plus, FFP2-Maske auch am Platz, Abstand, maximal 30 Prozent Auslastung bei höchstens 200 Personen. Kinder im Kita-Alter brauchen keinen Schnell-Test im Theater, bei Schulkindern reicht die Vorlage des Schulausweises. Chöre und Musikensembles können in diesem Rahmen auch wieder Konzerte geben. Musikschulen und Jugendkunsthäuser sind seit Donnerstag ebenfalls wieder offen.

Zu den Gästen gehörten Johannes Klaer mit Tochter Emma (4) aus Hamburg, die zu Besuch bei Oma Susanne Klaer waren. „Wir haben uns spontan entschieden, die Chance zu nutzen. Emma mag Theater total gern, wir haben gerade damit angefangen“, sagt der Vater.

Einige Plätze weiter freut sich Marion Hos mit ihren Enkeln Arthur (3), Julius (8) und Anine (6) ebenfalls auf das Stück. „Ich unternehme einmal im Monat etwas mit ihnen und das Theater hat mir sehr gefehlt“, sagt sie. Es sei Zeit gewesen, dass die Spielstätten wieder öffnen dürfen. Ihre Tochter Antje nickt: „Wir freuen uns darauf.“

Druck der Kulturszene war enorm – „Endlich wieder spielen“

Die große Resonanz bei Theaterfans hat auch Martina Witte auf allen Kanälen erreicht. „Wir haben so viele Anrufe, Mails und Nachrichten in den Sozialen Medien bekommen“, freut sich die Leiterin. Es sei wichtig, dass in das Leben der Menschen ein Stückchen Normalität zurückkehre. Gerade die Rostocker Kulturszene sei lange genug zum Nichtstun verdammt gewesen. „Der Flickenteppich mit den unterschiedlichen Regeln ging mir wirklich auf den Geist“, sagt Witte frei heraus.

Davon kann auch die Künstlerin an diesem Nachmittag, Puppenspielerin Birgit Schuster von der Insel Rügen, ein Lied singen. „In Greifswald hatte ich Anfang der Woche schon einen Auftritt. In einigen Kitas und Schulen ging es auch. In anderen Gegenden wurde alles abgesagt“, berichtet die Rüganerin. Mit ihrem Figurentheater Schnuppe reist sie als „Eine-Frau-Theater“ viel herum, hat Auftritte im gesamten Bundesland und darüber hinaus. „Die Freude wieder zu spielen ist total groß“, sagt Birgit Schuster.

Der Druck der Kulturszene sei enorm gewesen. „Es war doch nicht mehr nachvollziehbar“, findet sie. Das sieht auch Martina Witte so: „Die Menschen durften in Kneipen ohne Maske sitzen und Fitnessstudios besuchen. Nur zu uns sollte keiner.“ Umso mehr freue sie sich jetzt auf die nächsten Produktionen. Und hofft – wie bei „Max und Moritz“ – auf viele Zuschauer.

Von Virginie Wolfram