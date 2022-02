Bützow

Maria Müller sollte sonntags eigentlich von der Kanzel predigen. Die gebürtige Rostockerin hat Theologie studiert, weihnachtliche Gottesdienste gestaltet und sie erläutert ihre Gedanken gern mit Hilfe biblischer Gleichnisse. Doch die 38-Jährige ist nach kleinem Umweg ihrem Herzen gefolgt und lieber Künstlerin geworden. Gerade hat sie ihr neues Atelier bezogen – ausgerechnet in einem Kloster.

Noch ist der Weg dorthin abenteuerlich, führt über eine Holztreppe vorbei an uralten Möbel, die auf dem Speicher lagern. Alles ist bedeckt mit dem Staub der Jahrhunderte. Lange waren die oberen Etagen des Klosters Rühn bei Bützow ungenutzt. Doch das soll sich nach dem Willen der Gemeinde nun ändern, erzählt Müller auf dem Weg nach oben.

„Es gibt hier ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement. Die Idee ist, dass mehr Künstler hier einziehen und arbeiten.“ Vor allem Bürgermeister Georg Harloff treibe das Projekt voran: „Für mich ist er wie ein Ritter in goldener Rüstung“, schwärmt sie. Schließlich öffnet sich ein lichter Raum mit langer Fensterreihe. An der Stirnseite warten Farbeimer auf ihren Einsatz. Daneben lehnt ein großformatiges Bild in leuchtenden Farben an der Wand. „Sechzig Quadratmeter. Das ist so groß wie eine Wohnung. Ich bin überglücklich, diese Möglichkeit zu haben.“

Der lange Weg ins Kloster Rühn

Um hier anzukommen – zwischen Bützow, wo sie zur Schule ging, und dem Dorf Qualitz, in dem sie als Tochter einer Pastorin aufwuchs – musste sie eine weite Strecke überwinden: „Eigentlich wollte ich schon als junges Mädchen malen, aber ich habe mich nicht getraut, das ernsthaft zu verfolgen.“ In der Schule ahnt niemand etwas von ihrem inneren Konflikt, selbst ihr Kunstlehrer nicht. „Ich habe immer viel geträumt und wurde manchmal sogar aus dem Unterricht geworfen, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war.“

Heute setzt sie die Bilder, die in ihrem Kopf entstehen, während ihre Gedanken in andere Welten abschweifen, in Malerei um. „Früher habe ich mich und meinen Wunsch nicht ernst genommen.“ Also studiert sie nach dem Vorbild der Mutter zunächst Theologie in Rostock und Berlin. Der Gedanke an die Kunst bleibt.

Sie versucht sich selbst zu beruhigen: „Mach erst mal dein Studium fertig, dann kannst du immer noch probieren, deine Leidenschaft mit dem Beruf zu vereinbaren.“ Sie denkt an kreative Angebote oder Kurse, die sie geben könnte. Doch irgendwann wird ihr klar: „Nein, nein, nein, das wäre ein anderer Beruf. Du hast dann aber die Verantwortung für eine Gemeinde. Maria, das funktioniert nicht.“

Grenzerfahrung bringt Wendepunkt

Den Wendepunkt bringt eine Grenzerfahrung: Ein Autounfall, in dessen Folge sie um ihr Augenlicht bangen muss. „Diese Erfahrung, zu erkennen, dass man nicht ewig lebt und dass man die Sehkraft verlieren kann, hat mir den Mut gegeben, meinen Weg zu gehen.“

Sie räumt ein: „Es braucht Mut, so auf sich zurückgeworfen zu sein – allein im Atelier. Man muss lernen, auszuhalten, dass auch mal nichts kommt, keine Idee und dazu natürlich auch finanzielle Sorgen.“ Aber irgendwann sei klar gewesen: „Die Leidenschaft und Liebe zur Kunst waren stärker als die Ängste.“ Ihr fällt dazu die Bergpredigt ein: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“

Maria Müller, „moonbird“, 2021, Öl auf Holz Quelle: MARIA MÜLLER

Und so schloss sie ein Kunststudium in Greifswald an, das sie im vergangenen Jahr beendete. Erfolgreich, könnte man sagen, wenn man es an Verkaufszahlen bemisst. Die Handschrift des Caspar-David-Friedrich-Instituts um die Lehrbeauftragte und Malerin Sylvia Dallmann scheint in vielen Arbeiten durch – selbst wenn Maria Müller es in Sachen Verträumtheit bei Motiv und Farbe hin und wieder auf die Spitze treibt. Inzwischen haben Sammler aus München, Göttingen oder Berlin sie entdeckt.

Maria Müller. "for lovers only", 2020, Acryl auf Leinwand Quelle: MARIA MÜLLER

Ernste Versponnenheit

Die Künstlerin sagt über ihre Arbeitsweise und Themen: „Malen ist predigen auf einem anderen Feld.“ Skizzen brauche sie dafür nicht. „Das würde mich einengen. Ich glaube, mich beschäftigt eine gewisse Zärtlichkeit, so ein Empfinden von Liebe. Vielleicht ist das so, wenn man ins Dunkel geschaut hat – dann weiß man auch, was Licht ist.“ Während sie erzählt, lächelt Müller unentwegt. Sie meint ernst, was sie sagt, nimmt sich dabei aber nicht zu wichtig. „Ich gönne mir Versponnenheit“, fasst sie zusammen.

Maria Müller, "ne me quitte pas", 220, Acryl auf Leinwand Quelle: MARIA MÜLLER

Die gönnt sie sich auch bei ihren Bildtiteln: Ein großes Bild mit Hirschen heißt nach einem alten französischen Chanson von Jacques Brel „Ne me quitte pas“ – auf Deutsch: „Verlass mich nicht“. Maria Müller hat sie von einem Hochsitz beobachtet. Sie sagt: „Mein Bild beschäftigt sich mit der Fragilität des Lebensraums am Beispiel der Hirsche. Es sind urheimische Tiere in MV, doch durch immer kleiner werdende Waldgebiete können sie weniger ihrem ursprünglichen Wanderverhalten nachgehen.“

Verstehen das die Betrachter auch ohne große Erklärung? „Ich glaube, die Leute begreifen meine Arbeit emotional. Wenn jemanden die Bilder berühren und derjenige seine eigene Geschichte darin spiegeln kann, ist das für mich ein großes Glück.“ Nun müsse sie aber erst mal wieder in die Produktion, sagt sie noch. „Alle meine besten Bilder sind verkauft.“ Ihr neues Atelier wird sich in den nächsten Monaten mit neuen Träumen füllen.

