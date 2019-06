Köln

Egal, ob Superheld, Bösewicht oder Elf – bei der legendären Comic Con Experience können Besucher in eine Welt eintauchen, in der sie sein können, was sie wollen. Vier Tage lang können Ende Juni nicht nur Comic-Fans, sondern auch Film- und Serien-Liebhaber ihren Idolen ganz nah sein.

Comic Con in Köln 2019: Was ist die CCXP?

Die Comic Con Experience ist der Ort, an dem Fans nicht nur in die Welt ihrer liebsten Comic- und Film-Helden eintauchen, sondern auch die dazugehörigen Künstler und Hollywood-Stars hautnah erleben können. Mit zuletzt 262.000 Besuchern in Sao Paulo 2018 ist die CCXP die größte Comic Con auf der Welt und kommt nun zum allerersten Mal nach Europa. Auch in Deutschland planen die Veranstalter mit 80 Ausstellern und rund 70.000 Besuchern.

Wann ist die CCXP 2019? Datum und Öffnungszeiten

Die größte Comic-Messe der Welt kommt in die Messestadt Köln. Von Donnerstag, 27. Juni bis Sonntag, 30. Juni können die Fans in der Koelnmesse in die bunte Welt der Comics eintauchen.

● Donnerstag, 27. Juni – 12 Uhr bis 21 Uhr

● Freitag, 28. Juni – 12 Uhr bis 21 Uhr

● Samstag, 29. Juni – 11 Uhr bis 21 Uhr

● Sonntag, 30. Juni – 11 Uhr bis 20 Uhr

Anfahrt CCXP: Wie komme ich zur Comic Con Experience 2019?

Die Comic Con Experience findet auf dem Messe Gelände in Köln statt. Dort kommt man ganz entspannt mit dem Auto, Straßen- und U-Bahnen, sowie dem Taxi hin. Zudem werden Shuttle-Busse vor Ort angeboten. Der Einlass zur CCXP erfolgt ausschließlich über den Eingang Nord.

Wo gibt es die Tickets für die Comic Con?

Die Tickets für die CCXP in Köln gibt es online zu kaufen. Bis Mittwoch, 26. Juni sind noch Last-Minute Tickets zu erhalten. Außerdem wird es eine Tageskasse geben.

Was kosten die Tickets für die CCXP 2019?

Die Karten werden in drei unterschiedlichen Kategorien eingeteilt:

Standard Experience

In der Kategorie Standard Experience kosten die Tickets als Tageskarte zwischen 38 und 45 Euro, als Dauerkarte 128 Euro. Hier können zudem Autogramm oder Fotosessions dazu gebucht werden. Die Tickets für die Autogramm- und Fotosessions variieren je nach Star und kosten zwischen 25 und 99 Euro.

Epic Experience

In der Kategorie Epic Experience beträgt der Preis des Last Minute Tickets 295 Euro, an der Tageskasse kosten sie 345 Euro. Das Ticket beinhaltet den Early Entry – Besucher können schon eine Stunde vor offiziellem Einlass auf das Messe Gelände- sowie einen Gutschein für ein Foto oder Autogramm eines Stargasts der CCXP. Außerdem erhalten die Inhaber dieses Tickets ein Epic Kit mit einer Auswahl an Merchandise-Artikel sowie ein exklusives CCXP Cologne-Poster.

Full Experience

In der Kategorie Full Experience kosten die Last Minute Tickets 1.250 Euro und an der Tageskasse 1.450 Euro. Auch hier haben die Besucher wieder einige Vorteile. Neben dem Early Entry und einem Full Kit mit einer großen Auswahl an Merchandise-Artikeln ist außerdem das Nutzen der Fast Lane am Eingang sowie am Thunder Theater mit inbegriffen. Zudem sind Plätze neben der Stage im Thunder Theater reserviert. Inhaber des Tickets erhalten außerdem zwei Sammlerfiguren, ein exklusives Set mit Produkten von Faber-Castell und Zugang zum Vip-Parkplatz und zur Vip-Lounge inklusive Verpflegung.

Was darf ich auf keinen Fall auf der CCXP verpassen?

Eine absolute Top-Attraktion auf der CCXP 2019 wird die Vorstellung des neue Action-Thrillers „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“. Die beiden Hauptdarsteller Idris Elba und Jason Statham werden live vor Ort sein und von ihren Erlebnissen vom Dreh erzählen. Außerdem sollen bereits exklusive Inhalte aus dem Film zu sehen sein. Die beiden Hollywood-Stars werden am Freitag auf der Messe zu Besuch sein.

Was sind weitere Highlights der Comic Con Experience Cologne?

Ein absolutes Highlight der CCXP ist das XXXL Kino „Thunder Theater“. Es ist eines der größten Kinos Europas, ausgestattet mit einer riesigen Leinwand, Weltpremieren und Live-Auftritten der Hollywood-Stars.

● Außerdem erwartet die Besucher der Comic Con Experience die Artists‘ Alley. Hier können Comic-Fans die besten Comic-Künstler und Zeichner live erleben, Autogramme holen, Selfies machen und Fragen stellen.

● Auch die Welt von Harry Potter wird auf der CCXP Cologne zum Leben erweckt, sodass Fans vor „Hagrids Hütte“ Fotos machen und sich verzaubern lassen können.

● Das Leben der Comic-Legende Superman können Besucher ebenfalls noch einmal hautnah miterleben.

Stars auf der CCXP 2019: Wer wird da sein?

Besucher der Comic Con Experience in Köln können sich auf Special Guests freuen. Neben einer Vielzahl an bekannten Autoren und Comic Artists wie David Finch oder Audrey DeLane werden auch Internationale Cosplayer und Schauspieler wie Nikolaj Coster-Waldau oder Zachary Levi bei der CCXP dabei sein. Ein ganz besonderer Gast ist zudem Michael Uslan. Zusammen mit dem Executive Producer werden 80 Jahre Batman gefeiert – denn er hat den legendären Superhelden zurück auf die Leinwand gebracht.

CCXP Fangruppen: Diese Fandoms sind in Köln

Besucher der CCXP können sich auf eine Vielzahl an Fangruppen der verschiedensten Welten freuen. Diese Fangruppen werden dabei sein:

● Star Wars

● Avengers

● Fallout

● Herr der Ringe

● HogWizards

● Ghostbusters

● Transformers

● Rotten Raptor

Playground der CCXP 2019

Auf der Comic Con kann natürlich auch die Leidenschaft zum Spielen ausgelebt werden. Im Playground werden Brett- und Kartenspiele, Tabletop, Trading Card Games und Pen & Paper angeboten.

Angebot für Kinder auf der Comic Con Experience Cologne

Auch die Kleinsten werden auf der CCXP auf ihre Kosten kommen und zwar auf der MiniCon powered by Pets 2. Eltern können ihre Kinder in der sogenannten Pets-Wohnung in geschulte Hände geben und so ungestört über die Messe schlendern. Für die Kids wird es eine Spielküche, eine Malstation, Kinderschminken, eine Verkleidungsecke, eine Hüpfburg und Fotomöglichkeiten geben.

