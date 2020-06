Campea auf Pütnitz nun doch gestartet: So lief der erste Tag

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Nach dem Hin und Her der vergangenen Tage ist Samstag das Camping-Event Campea auf dem ehemaligen Militärflugplatz auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten gestartet. Gäste suchte man auf dem weitläufigen Gelände jedoch lange vergeblich.

Das hatte einen Grund: „Wen wir von denen, die vorgebucht hatten, erreicht haben, den haben wir erst mal zurückgeschickt“, sagte Veranstalter Hans Jensen von Supremesurf Rostock. „Wir haben noch nicht den Standard, den wir uns vorstellen.“ Jensen hofft, dass die Gespräche Anfang der Woche eine Lösung bringen, um Campea nach dem sanften Start am Samstag Schritt für Schritt zu vergrößern.

Genehmigung für Campea zurückgenommen

Hans Jensen (33), Inhaber Supremesurf. Quelle: Lea-Marie Kenzler

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte am Donnerstag die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten aufgefordert, die Genehmigung für Campea zurückzunehmen. Geplant waren acht Camps mit jeweils maximal 300 Campern. Da zusammengezogen dann bis zu 2400 Menschen auf dem Flugplatzgelände an Campea teilnehmen würden, verstoße die Veranstaltung gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landkreises. Am Freitag einigten sich Landkreis, Stadt und Veranstalter darauf, dass vorerst bis zum 1. Juli eines der geplanten Camps stattfinden darf. Ein Hoffnungsschimmer, aber gänzlich zufriedenstellend sei das laut Hans Jensen nicht.

Zwei Camper fanden am Samstagnachmittag trotzdem den Weg auf das Gelände. „Wir wollten spontan campen und hatten im Internet geschaut, was geht“, so Benjamin Taeter, der mit seiner Partnerin Pauline Taeter angereist war. „Und 144 Quadratmeter Platz, das ist super“, so der Rostocker. Zwölf mal zwölf Meter stehen für jedes Zelt bzw. jeden Van zur Verfügung, im Vergleich zu normalen Campingplätzen sehr viel Platz.

Komposttoiletten auf dem Campea-Gelände. Was in die Tonne kommt, wird zu Blumenerde. Quelle: Robert Niemeyer

Beim Rundgang über das Gelände erklärte Hans Jensen dem Paar, wie Campea funktionieren soll und welche Regeln gelten, um die Gefahr einer Corona-Infektion zu minimieren. Neben den abgesteckten Campingflächen könne jeder auf seiner Parzelle eine eigene Toilette buchen. Ansonsten stehen Dixi-Toiletten und Komposttoiletten zur Verfügung. Duschen seien viermal so viele vorhanden, wie für Camping-Plätze in Corona-Zeiten vorgeschrieben sind. Der Zugang zu einem Camping-Dorf ist nur mit einem Chip im Armband möglich. Sogar in der Dusche wird damit registriert, wer wann geduscht hat. Jeder, der das Gelände betritt, muss sich in eine Corona-Kontaktverfolgungsliste eintragen.

Keine Konzerte geplant

Die Gefahr, dass am Ende mehr als 2000 Menschen zusammen feiern, sieht Hans Jensen nicht. Konzerte seien nicht geplant. Die einzelnen Camps liegen auf dem circa 550 Hektar großen Gelände zwischen 100 Metern und einem Kilometer voneinander entfernt. Und zumindest Benjamin und Pauline Taeter hatten nicht vor, wild zu feiern. „Wir wollten frische Luft und ein bisschen Platz für uns haben und uns nicht mit anderen tummeln“, so Benjamin Taeter.

Wer kein Zelt oder keinen Van hat, kann in diesen Minicontainern mit Bett übernachten. Quelle: Robert Niemeyer

Hans Jensen betont, dass Partys und Konzerte nicht vorgesehen sind. Viel eher soll Campea ein Urlaubsangebot für den etwas kleineren Geldbeutel sein, der unter anderem Kurse und Workshops im Angebot hat. Geplant waren bzw. sind beispielsweise Yoga-Kurse, BMX- und Skate-Workshops oder auch Vorträge. Abstände und Teilnehmerbegrenzungen würden hier eingehalten. Und einen Kurs, der im Vorfeld gebucht wird, können auch nur die Gäste eines Camps besuchen, die auch hier mit dem Armband-Chip registriert werden. Am Samstag wurden noch keine Workshops angeboten.

Aufgrund der unsicheren Situation beschäftige sich das Team derzeit mit verschiedenen Szenarien, wie Campea stattfinden kann. Ohnehin sei laut Jensen geplant gewesen, nicht am ersten Tag gleich mit allen acht Camps zu starten. „Es sollte sanft losgehen, mit drei Camps. Stück für Stück wollten wir dann gucken, ob und wie es funktioniert und gegebenenfalls nachsteuern“, so Jensen. Andererseits habe er aber auch Verständnis für die Reaktion des Landkreises und die besondere Situation. „Wir haben im Vorfeld wohl zu wenig geredet.“ Das soll sich Anfang der Woche ändern.

Pop-up-Camp Campea statt Pangea-Festival Hans Jensen ist Veranstalter des Pangea-Festivals, das seit Jahren auf der Halbinsel Pütnitz stattfindet. Wegen der Corona-Krise musste das Pangea-Festival in diesem Jahr abgesagt werden. Daraufhin entstand die Idee, ein sogenanntes Pop-up-Camp ins Leben zu rufen. Die Idee der Pop-up-Camps: Ungenutzte Festivalflächen sollen temporär zu einem Camping-Platz werden. Campea sollte bzw. soll bis zum 13. September angeboten werden. Hintergrund ist auch, dass die Veranstaltungsbranche wegen der Corona-Krise derzeit brach liegt. Campea sollte Kleinkünstlern eine Möglichkeit bieten, aktiv zu werden. „Wir haben überlegt, was können wir tun, um unserem Kosmos eine Perspektive zu bieten“, so Hans Jensen. Außerdem soll Campea eine Urlaubsalternative für den kleinen und mittleren Geldbeutel sein.

Von Robert Niemeyer