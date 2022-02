Cat Power – „Covers“: Alternative-Country gegen starke Kopfschmerzen 

Stralsund

Cat Powers Musik lebt von ihrer Stimme: Die amerikanischen Alternative-Country-Musikerin und Sängerin Chan Marshall könnte auch das Telefonbuch vorlesen – es wäre deep, fragil und magisch. Nun hat sie mit „Covers“ zum dritten Mal ein Album gemacht, auf dem sie das vorträgt, was andere geschrieben haben. Die Stücke von Frank Ocean, The Pogues, Iggy Pop, Nick Cave, Bob Seger, The Replacements oder Billie Holiday muss man allerdings mehrfach hören, um sie zu identifizieren. Denn vom Sound und der Emotionalität her ist das hier ein reines Cat-Power-Album.

Und ehrlich gesagt ist es ein deprimierendes geworden. Wer schlecht drauf ist, wird sich hier verstanden fühlen. Wer verkatert ist und starke Kopfschmerzen hat, auch. Und wer mal jemanden zum Reden braucht, aber niemanden hat, findet hier etwas Wärme. Ein Album, das einen versteht, ohne dass man etwas sagt. Die Musik baut einen nicht auf, sie ist kein fluffiger Indie-Pop, aber sie vermittelt, dass es okay ist, so wie es ist.

Bewertung: Dunkler Alternative-Country mit fragiler Stimme – 3 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann