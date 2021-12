Chanson-Quintett rollt mit DDR-Kleinbus als Wanderbühne durch MV

Glantzhof

Fünf Studienfreunde, ein umgebauter DDR-Bulli, ein Faible für Chansons der 20er Jahre und die Lust am gemeinsamen Musizieren an ungewöhnlichen Orten – das ist die Geschichte des Chanson-Quintetts „Die Damen und Herren Daffke“ in Kurzform. Warum die fünf Freunde gemeinsam auf der Bühne stehen? „Einfach, weil wir Lust drauf hatten“, sagt Impulsgeberin Franziska Hiller und lacht.

Dafür stehe auch der Name. „Daffke stammt aus dem Jiddischen und bedeutet so viel wie aus Trotz, nur zum Spaß oder aus Eigensinn“, erklärt sie und lacht. Mit ihrer lockeren Art und der Begeisterung für Chansons steckte die damalige Studentin an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) 2014 auch ihre Kommilitonen an.

„Max Raabe war mein Backstreetboy“

„Ich hatte schon immer eine Affinität zur Musik der 20er Jahre. „Max Raabe war mein Backstreetboy“, sagt die gebürtige Thüringerin, die aus Altenburg stammt. Der musikalische Mix aus Tango, Swing, Jazz und Klassik, die Lebensart, aber auch die Geschichten der Menschen hätten sie schon immer fasziniert. „Also habe ich vier Freunde gefragt, ob wir nicht Chansons machen wollen. Die Antwort war: Warum eigentlich nicht“, verrät Hiller und lacht. Das sei bis heute das Motto der Truppe.

Warum eigentlich nicht einen alten DDR-Bulli zur mobilen Bühne umbauen, um sich in Pandemiezeiten unabhängig zu machen und Kultur an Orte zu holen, die sonst wohl kaum bespielt würden? Das dachte sich das Quintett, zu denen auch der aus Mannheim stammende Pianist Ilan Bendahan Bitton, der Berliner Schauspieler und Sänger Markus Paul, der aus der Nähe von Heilbronn stammende Sänger Dennis Kuhfeld und die Schweizer Sopranistin Friederike Kühl gehören, und rüsteten den alten Wagen von Hillers Eltern kurzerhand wieder auf.

Bildergalerie: Auf Tour mit den „Daffkes“

Zur Galerie Als Chanson-Quintett „Die Damen und Herren Daffke“ tingeln fünf ehemalige HMT-Studierende durch MV und bespielen das Land: Als Bühne dient ihnen ein umgebauter DDR-Barka.

30 Jahre rostete der Barkas vor sich hin

Schließlich rostete der Barkas B-1000 davor rund 30 Jahre vor sich hin. Mit dem richtigen Werkzeug, dem Know-how von Papa Jürgen und viel Herzblut wurde das alte Schätzchen wieder flottgemacht und umgebaut. „Wir haben den kompletten Holzaufbau erneuert und Seitenklappen montiert, die heruntergeklappt werden können und sich als Bühne nutzen lassen“, sagt Hiller.

Die komplette Ton- und Lichttechnik inklusive digitalem Piano haben die Musiker an Bord: „Wir brauchen lediglich einen Stromanschluss“, erklärt Axel Meyer, der als Tontechniker an Bord ist. Zwischen 30 und 60 Minuten dauere der Aufbau der kleinen Pop-up-Bühne. Egal ob Dorfplatz, Waldrand oder Garten: „Es gibt fast keinen Ort, der nicht bespielbar ist“, sagt Hiller. „Die Besucher müssen nur ihren Klappstuhl mitbringen.“

Deutsche Geschichte verpackt in „Chanson-Bonbons“

2021 rollt das Quintett das erste Mal mit dem alten DDR-Kleintransporter zu drei Konzerten durch MV. „Wir wollten erst mal sehen, wie es klappt und angenommen wird“, erinnert sich Hiller. Mit ihren Liedern und Chansons erzählen die „Daffkes“ eindringliche Geschichten und spannen den dramaturgischen Bogen vom Beginn der 20er Jahre bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten und der Flucht zahlreicher verfemter und jüdischer Komponisten und Komponistinnen.

„Wir wollen etwas beim Publikum auslösen, das die Menschen nach dem Konzert mit in den Alltag nehmen“, erklärt Hiller. In den emotionalen Liedern werfen die Musiker daher Fragen auf, wie: Was macht das Leben lebenswert? Was ist Glück? Was ist Heimat? „Wir verpacken ernste deutsche Geschichte in Chanson-Bonbons“, sagt die 29-Jährige und lacht. Viele Besucher verbänden zudem mit dem alten DDR-Auto, dessen Scheinwerfer wie Kulleraugen wirken, nostalgische Erinnerungen.

Was den jungen Leuten besonders am Herzen liegt: „Uns ist es wichtig, jedem den Zugang zum Konzert zu ermöglichen, daher nehmen wir keinen Eintritt“, so Hiller. Möglich gewesen sei dies bei der ersten Tour, weil das Projekt im Rahmen des Förderprogramms Landmusik des Deutschen Musikrats vom Bund unterstützt worden sei. Schließlich seien vier der fünf Musiker Freiberufler. Viele Konzertbesuchter entrichteten trotzdem freiwillig einen kleinen Obolus. „Der bleibt als Spende an den jeweiligen Konzertorten“, erklärt Hiller.

Infos und Kontakt Weitere Infos zu den Daffkes gibt es im Netz, unter: diedaffkes.de Konzertanfragen bitte per Mail an: telegramm@diedaffkes.de oder telefonisch bei Ilan Bendahan Bitton unter 0172/1071899.

„Wir wollen MV etwas zurückgeben“

Im vergangenen Jahr unterstützte das Quintett die Kulturkirche in Recknitz, den Verein Backstein, Geist und Garten in Starkow und den Erhalt der Doberaner Klostermauer. Für die ehemaligen HMT-Studierenden schließt sich hier der Kreis – immerhin lernten sie sich hinter Klostermauern kennen.„Wir haben so viel Schönes in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, nun wollen wir auch etwas zurückgeben“, sind sich alle einig.

Nach einer durchweg positiven Bilanz ist im kommenden Jahr eine größere Tour geplant, die das Quintett vom 11. bis zum 25. August 2022 durch Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg und Sachsen führen soll. „Wir haben bereits einen Förderantrag gestellt, freuen uns aber auch, wenn uns jemand unterstützen möchte“, sagt Pianist Bitton und lächelt.

Auch Vereine, Kulturschaffende oder andere Interessierte, die möchten, dass die Daffke Wanderbühne einen Halt bei ihnen einlegt, können sich melden. „Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, Momente zu schaffen, in denen sich Menschen wieder echt begegnen können“, sagt Hiller. „Je ausgefallener der Ort, desto besser“, sagt sie und lacht.

