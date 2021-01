Lilly von Klitzing hatte in dieser Woche ihren großen Auftritt. In der finalen Folge der dritten Staffel der ARD-Serie „Charité“ spielte die Zingsterin eine Hauptrolle. 5,31 Millionen Menschen sahen am Dienstag zu. Der Beginn einer großen Karriere? Nicht unbedingt, eigentlich hat die 19-Jährige einen ganz anderen Berufswunsch.