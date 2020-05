Boltenhagen

Felix Jaehn ist im Klützer Winkel an der Ostseeküste aufgewachsen und dort immer noch zuhause. Seit Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen harrt der weltweit erfolgreiche DJ-Star dort aus – und scheint sogar ganz froh über die Zwangspause auf dem Land zu sein: In der aktuellen Folge der Amazon Music Audio-Show erzählt Jaehn von seiner Social-Distancing-Auszeit.

Felix Jaehn über seine Corona-Routine: „Ich kann mich nicht beklagen, ich wohn’ im Paradies und kann gut alleine und wohne jetzt so richtig. Ich bin ja sonst gewöhnt, immer zu reisen und jetzt bin ich seit sechs Wochen zuhause und jetzt stellen sich hier schon so Routinen ein: Ich mach mir Abends noch meine Overnight Oats, geh nochmal in den Garten, Meditationsrunde, bring den Kompost weg und irgendwie ist das ganz chillig. So ein bisschen Rentner-Life, nur dass ich den ganzen Tag in Jogginghose im Studio hocken kann.“

Übers Alleinsein: „Früher war (allein sein) ein Problem für mich, ich hab mich aber die letzten Jahre oft isoliert, weil ich mit der Rolle als Promi nicht gut klar gekommen bin, weil ich unsicher war, weil ich mit mir selbst nicht im Reinen war und dadurch nicht in der Lage war, rauszugehen und mich mit Menschen zu treffen, weil ich teilweise Panikattacken hatte. Es waren so bisschen dunklere Zeiten. Da war ich gezwungenermaßen viel alleine und hab mich mit mir auseinandergesetzt und den Blick nach innen gewendet, viel meditiert, viel reflektiert und mich selbst besser kennengelernt und mittlerweile bin ich zum Glück da angekommen und hab keine Fragen mehr und bin an einem Punkt wo ich in jedem Moment mit mir glücklich und im Reinen bin. … Aber selbst wenn ich alleine bin, fühl ich mich nicht alleine, weil ich mit allem in Verbindung stehe, mit allen Menschen, mit allem Leben, mit allen Pflanzen mit allen Tieren auf dieser Welt, wir sind alle verbunden und es ist ein Kreislauf von Energien. Das alleine fühlen passiert nur in meinem Kopf und existiert eigentlich nicht so richtig. Und wenn es nur in meinem Kopf passiert, kann ich lernen, das zu kontrollieren. Da hilft mir die Meditation viel. Ich meditier’ zweimal täglich und das hat mein Leben verändert und hat mich viel positiver gemacht.“

Über seine Instagram Live-Auftritte (Für seine Fans legt Felix Jaehn jeden Sonntagabend bei Instagram live aus seinem Haus auf): „Sonntag ist derzeit bei mir Showday, Samstagabend schon Set-Vorbereitung, dann zieh ich mir mal wieder was Ordentliches an, geh ich mal wieder duschen, mach mir mal wieder die Haare und dann steigt so richtig die Aufregung und kurz davor krieg ich dann nen richtigen Adrenalinkick. (…) Da bin ich auch dankbar für, das bringt mir so ein bisschen Normalität in meine Woche, dass ich einmal die Woche so einen Stream hab.“

Über seine Erfahrung mit Dating-Apps: „Mich mit irgendwelchen abstrakten Fotos und Fake-Namen anzumelden ist nicht nach meinem Geschmack. Außerdem hab ich keinen Bock mehr auf One-Night-Stands, sondern will ja auch wirklich jemanden kennenlernen.“

Über die Kunst- und Kulturszene während Corona und in der Zeit danach: „Ich bin zum Glück in der privilegierten Situation, mir über das Überleben und über das Geld nicht so große Gedanken machen zu müssen, dadurch, dass ich auch unglaublichen Erfolg habe im Radio. Aber klar, für DJs, die vom Live-Booking abhängig sind, ist es ne harte Zeit, so wie für viele Kreative und die Kulturszene an sich. Das hört ja nicht bei den Performing Acts auf, das sind die Bühnenbauer, die Fotografen, die Tour-Manager, die Musiker, die Licht-Designer… einfach unglaublich viele Jobs, die in der Entertainment Industrie am Live-Geschäft dran hängen. Ich kann mir keine Menschheit ohne Kultur vorstellen. Dann wären wir schon ein ziemlich tristes, arbeitendes Völkchen. Ohne Musik und Kunst weiß ich nicht, was dann aus uns wird. Aber das Schöne ist ja, dass wir glaub ich aus dieser Zeit als Kunstszene etwas mitnehmen und sich daraus dann neue Inspiration und neuer Output ergeben wird, weil Kunst auch immer ein Spiegel der Zeit ist.“

Hier finden Sie die aktuelle Folge 21 der Audio-Show „Keiner allein zuhaus“ mit Felix Jaehn: https://music.amazon.de/playlists/B086WG2JDB

