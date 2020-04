Corona-Krise: HMT Rostock richtet Hilfsfonds für Künstler ein

Rostock

Der Aufruf kam aus der Professorenschaft der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, er richtet sich vor allem an die festangestellten HMT-Mitarbeiter. Professor Stephan Imorde, der den Aufruf initiiert hat, nimmt sich selbst als Beispiel: „Ich sehe es als ein großes Privileg an, mich in dieser Situation auf ein festes Gehalt verlassen zu können“, sagt er. „Ich sehe es als geboten an, an die zu denken, deren Existenzgrundlage gerade schwindet“, so Imorde weiter. Jetzt geht es um Solidarität miteinander.

Spendenfonds eingerichtet

Zu jenen, denen nun dringend geholfen werden müsste, gehören vor allem freischaffende Musiker und Schauspieler, „schon für die ist es eine Katastrophe“, bekräftigt Stephan Imorde. Dazu gehören aber auch Lehrbeauftragte an der HMT, die freischaffend sind und eine zeitlang ohne Lehraufträge bleiben. „Das trifft auch auf viele unserer Hochschulangehörigen in besonderer Weise zu“, argumentiert Prof. Imorde. „Auch wenn die Hochschulleitung dankenswerter Weise zugesagt hat, alle Lehraufträge für das Sommersemester zu vergüten, werden trotz staatlicher Hilfsangebote viele Kollegen mit zunehmender Dauer der Krise in immer größere existenzielle Nöte geraten.“ Denn andere Einnahmequellen brechen weg, öffentliche Auftritte sind derzeit nicht möglich. Diesen Lehrbeauftragten soll mit Geldern aus dem neuen Spendenfonds geholfen werden.

Auch viele Studenten in finanziellen Nöten

Auch unter den Studierenden an der HMT gibt es viele, die nun in die finanzielle Not rutschen. „Einige von ihnen leben vom Musikmachen, aber sie werden auf absehbare Zeit keiner Nebentätigkeit mehr nachgehen können“, so Imorde. Auch sie können sich nun um finanzielle Hilfen bewerben.

Die Unterstützung kann viele Formen annehmen: „Angesichts der dauerhaft geschlossenen Hochschule wären auch praktische Hilfen, wie das Anmieten von Übungsklavieren, oder die Anschaffung von Mikrofonen und Kameras für den Distanzunterricht, dringend erforderliche Maßnahmen, um das Sommersemester für viele überhaupt erst studierbar zu machen, schreibt Prof. Imorde an seine Kollegen. „Trotz staatlicher Hilfsangebote werden viele Kollegen mit zunehmender Dauer der Krise in immer größere existenzielle Nöte geraten“, sagt Stephan Imorde.

Fünf bis zehn Prozent des Einkommens spenden

Darum gilt jetzt: „Dies ist ein Zeichen der Solidarität“, verdeutlicht Prof. Stephan Imorde. Und sie geschieht schnell und unbürokratisch. Als Höhe der Spende hält Imorde fünf bis zehn Prozent des Einkommens für angemessen. Aber: „Jeder kann das selber entscheiden.“ Derzeit sind rund 40 Mitarbeiter in der Hochschule für Musik und Theater fest angestellt. „Natürlich nehmen wir auch Spenden von außerhalb sehr gerne entgegen“, sagt der HMT-Professor. Also sind auch Zuwendungen aus der Rostocker Stadtbevölkerung in der HMT herzlich willkommen.

HMT-Gremium verteilt die Spenden

Vorerst wird für die potenziellen Spender der 20. April als Zieldatum gesetzt. Der weitere zeitliche Ablauf: Bis zum 25. April können Lehrbeauftragte und Studierende mit einer formlosen Schilderung ihrer Situation Hilfe beantragen. Schon bis zum Ende des Monats sollen die Förderungen an die Antragsteller überwiesen werden können. Ein HMT-Gremium wird sich um die Verteilung der Mittel kümmern, bestehend aus der Lehrbeauftragtenvertretung und einem Vertreter aus dem Studentinnenrat. Ende April soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Dann wird klar sein, wie hoch auf der einen Seite die Spendenbereitschaft war und wie hoch auf der anderen Seite die Bedürftigkeit.

Wie lange diese Hilfen noch nötig sind, ist derzeit nicht klar. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Konzertbetrieb frühestens im Sommer nach und nach wieder in Gang kommt“, sagt Stephan Imorde. Darum ist die Laufzeit des neuen Fonds derzeit unbegrenzt.

Spendenkonto: Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und Theater e.V., Ostseesparkasse Rostock, IBAN: DE51 1305 0000 0200 0137 26, Stichwort: Corona-Hilfe

Von Thorsten Czarkowski