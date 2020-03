Corona-Krise: Schweriner Theater hilft Ärzten und Schwestern der Region mit Schutzmasken

Schwerin

Die Schneiderei des Mecklenburgischen Staatstheaters fertigt seit Anfang der Woche Schutzmasken aus kochfestem Baumwollstoff. Wie Theatersprecher Johannes Lewenberg mitteilt, folgen die Schneiderinnen damit dem Beispiel ihrer Kolleginnen und Kollegen an anderen Theatern in der Republik.

Bedarf stark gestiegen

Aufgrund der derzeitigen Ausbreitung des Covid-19-Erregers ist der Bedarf an Mund-Nasen-Schutz in den regionalen Krankenhäusern und Arztpraxen gestiegen. Die Schneiderei entschied sich deshalb, den ausgesetzten Spielbetrieb am Mecklenburgischen Staatstheater zu nutzen, um die zahlreichen, derzeit unter besonders hoher Belastung stehenden Beschäftigten im medizinischen Bereich zu unterstützen.

Maskenproduktion im Akkord

Die Schutzmasken werden von vier Schneiderinnen des Mecklenburgischen Staatstheaters im Akkord aus Nessel gefertigt - ein besonders strapazierfähiger Baumwollstoff, der auch nach einer Wäsche bei 90 Grad wiederverwendbar ist.

Von Jan-Peter Schröder