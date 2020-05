Corona-Krise: Udo Lindenberg sagt Ausstellung in Kunsthalle Rostock ab

Rostock

Keine Panik! Keine Ausstellung! Keine Show! Udo Lindenberg hat seine Ausstellung „ Udo Lindenberg: Alles klar!“ in Rostock abgesagt. Die Rostocker Kunsthalle teilt auf ihrer Homepage mit, dass die Ausstellung ausfällt. Dort heißt es, die Ausstellung „kann leider in diesem Jahr nicht wie geplant von Mai bis August stattfinden. Grund dafür ist die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus.“

Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann sagt: „Ja, es stimmt leider. Wir haben uns mit Udo Lindenberg darauf geeinigt. Das macht so in der aktuellen Situation wenig Sinn, wenn die Besucher nur mit Mundschutz und so in die Kunsthalle können. Udo steht für Musik, Kunst und Party. Das wäre in der jetzigen Situation nicht möglich.“

Noch kein neuer Termin

Einen konkreten Nachholtermin für die Ausstellung nennt Neumann nicht. Das sei frühestens nach der Sanierung der Kunsthalle, die noch in diesem Jahr im September beginnt, möglich. Die Sanierung dauert bis 2022. „Für viele Besucher und Fans wäre es aufgrund der eingeschränkten Reisefreiheit mit großer Sicherheit nicht möglich, sich die Ausstellung in diesen Monaten anzusehen“, heißt es. Außerdem hätten einige Menschen momentan mit sozialen Ängsten und starken Unsicherheiten umzugehen. Die Kunsthalle Rostock habe sich deshalb gemeinsam mit Lindenberg dafür entschieden, die für 2020 geplante Ausstellung „ Udo Lindenberg: Alles klar!“ zu kippen.

Lindenberg hatte wegen der Corona-Krise bereits seine gesamt Konzerttour 2020 mit mehreren Auftritten in ganz Deutschland abgesagt.

Von Michael Meyer