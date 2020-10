Corona-Risikogebiete in Deutschland: Das müssen Urlauber in MV beachten

Rostock

Wo sind Hochrisikogebiete in Deutschland?

Bisher gehören zurzeit dazu die Landkreise Vechta ( Niedersachsen), Hamm, Remscheid (beide Nordrhein-Westfalen) und die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg. In diesen Kreisen und Bezirken übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 50. Das bedeutet, hier traten innerhalb der vergangenen sieben Tage mehr als 50 Covid-19-Fälle je 100 000 Einwohner auf.

Anzeige

Sinkt der Wert unter diese Marke, fällt das betroffene Gebiet aus der Liste der Risikogebiete raus. Das war beispielsweise in Gütersloh der Fall. Nach einem Corona-Massenausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies stieg der Inzidenz-Wert im Juli auf 270, inzwischen ist der Kreis kein Risikogebiet mehr. Die bundesweit aktuell höchste Inzidenz weist Berlin-Neukölln mit 91,5 auf. Im gesamten Berlin sind es 44,2. Spitzenreiter in MV ist Vorpommern-Greifswald mit 8,8.

Lesen Sie auch:

Darf ich aus einem Risikogebiet nach MV reisen?

Nein. Es gibt aber eine, eher theoretische, Ausnahme: Wer einen negativen Corona-Test vorlegen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist, darf einreisen, muss sich aber sofort in seine Unterkunft für zwei Wochen in Quarantäne begeben – wie es auch für aus Risikogebieten heimreisende Urlauber aus MV gilt. Jedoch: Berlin wird derzeit von Mecklenburg-Vorpommern als Ganzes betrachtet. Das bedeutet, dass die Einreise noch erlaubt ist. Das soll sich aber bald ändern.

Die 14 Tage können abgekürzt werden, wenn nach fünf bis sieben Tage ein weiterer negativer Coronatest vorliegt. Diese merkwürdige Regelung ist das Ergebnis von zwei verschiedenen Verordnungen, die beide nebeneinander in MV gelten. „Das ist nicht gerade optimal aufeinander abgestimmt“, kritisiert Landes-Dehoga-Präsident Lars Schwarz. Das Ergebnis sei schlicht „gaga“.

Wie lange darf ich mich ohne Folgen in einem Risikogebiet aufhalten?

Gar nicht. „Es recht schon aus, in einem Flughafen umzusteigen, der in einem Risikogebiet liegt“, sagt Sprecherin Anja Neutzling vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Jeder noch so kleine und kurze Aufenthalt reicht aus, um die in der Quarantäneverordnung vorgesehenen Maßnahmen einzuleiten. Mit welchem Verkehrsmittel die Person aus einem Risikogebiet reist, spielt keine Rolle.

Kontrolliert jemand die Einreiseverbote?

Bisher noch nicht. „Das wäre wenig praktikabel“, sagt Marion Schlender, Sprecherin im Schweriner Innenministerium. In der Lockdown-Phase, als zunächst überhaupt keine Gäste und später dann keine Tagesurlauber aus anderen Bundesländern einreisen durften, war das anders: Dieser generelle Einreise-Bann wurde mit groß angelegten Straßenkontrollen überwacht. Jetzt, wo es nur um die Bewohner einiger Kreise geht, machten solche Aktionen keinen Sinn, so Schlender. „Aber die Polizei geht natürlich Hinweisen nach.“

Welche Länder sind Risikogebiete?

Nach derzeitigem Stand sind das die Niederlande (ohne Zeeland und Limburg), die Region Hovedstaden einschließlich Kopenhagen in Dänemark, Tschechien, Belgien, Spanien, Luxemburg und die Türkei. Außerdem der Großraum Lissabon in Portugal, Wien, Teile von Tirol und dem Vorarlberg in Österreich, die Region Dublin in Irland sowie große Teile von Kroatien, Frankreich, Großbritannien und Nordirland.

Von Gerald Kleine Wördemann und Felicitas Ehmig