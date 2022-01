Neustrelitz/Schwerin

Trotz der deutlich gesunkenen Zahl von Corona-Patienten in Kliniken bleiben die Theater in Mecklenburg-Vorpommern vorerst bis 20. Februar geschlossen. Auf eine entsprechende Vereinbarung aller Theaterhäuser mit dem Land hat die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) am Mittwoch hingewiesen. Zuvor hatte schon das Staatstheater in Schwerin und Parchim mitgeteilt, dass es bis 20. Februar fürs Publikum geschlossen bleibe, obwohl in Westmecklenburg wegen gesunkener Infektions- und Patientenzahlen schon länger Öffnungen möglich gewesen wären.

Umtausch oder Rückgabe der Karten möglich

Hintergrund des Beschlusses sei die von Experten erwartete Entwicklung im Zuge der Omikron-Variante des Coronavirus, die eine zuverlässige Planung kaum möglich mache. Die Landesregierung und Gesundheitsexperten erwarten in MV wie in anderen europäischen Ländern oder in Hamburg und Berlin eine starke Steigerung bei den Infektionszahlen.

Damit müsse auch die Premiere des Stücks „Die Blechtrommel“ nach dem Roman von Günter Grass verschoben werden, sagte eine Sprecherin der TOG. Die Proben dafür und für die Uraufführung der Oper „Sophie Charlotte“ liefen aber weiter. Karten für Theatervorstellungen bis 20. Februar würden umgetauscht oder könnten zurückgegeben werden. Außerdem bietet das Neustrelitzer Theater via Internet das Heiner-Müller-Stück „Ohne Hoffnung und Verzweiflung“ für das Format „Theater im Wohnzimmer“ an.

Das Schweriner Theater will die in dieser Zeit geplanten Premieren im März nachholen. Mit Unverständnis registrierten Theaterfreunde allerdings schon länger, dass unter anderem in Berlin - bei dreimal höheren Corona-Inzidenzzahlen - Theater und Musicals weiter unter bestimmten Bedingungen geöffnet sind.

Von RND/dpa