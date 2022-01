Kein Bundesland ist bei den Corona-Regeln so streng wie MV. Doch das könnte sich bald ändern: Mitte Februar rechnen Experten mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Danach könnte es mit der Öffnung schnell gehen. Am Dienstag will die Kulturszene ihren Fahrplan festlegen. Wie der aussieht und was das für andere Branchen bedeuten könnte.