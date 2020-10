Dana JES aus Grünow: Keramikerin spielt mit organischen Formen

Grünow

Organisch anmutende Unterwasserwelten, keramische Collagen, Wolkenformationen aus Keramik, Porzellan und Ton, bis hin zu Zeichnungen und raumgreifenden Installationen: Das künstlerische Werk von Dana JES – deren Großbuchstaben ihr künstlerisches Markenzeichen sind – ist vielfältig. Allen gemein ist ihre Vorliebe für ihr Arbeitsmaterial: Keramik.

OZ-Kunstbörse wird digital Zum 28. Mal lädt die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr zur Kunstbörse. Zum ersten Mal findet die Kunstbörse coronabedingt komplett digital statt. Kunstinteressierte können die Werke von elf Künstlern verschiedener Genres aus ganz Mecklenburg-Vorpommern online im OZ-Shop sehen und auch kaufen. Die OZ präsentiert in den kommenden Wochen Porträts der Künstler samt ihrer Werke auf OZ+ und in der Zeitung. Die insgesamt 33 Arbeiten werden vom 28. Oktober bis 22. November in der Galerie des Kunstvereins zu Rostock gezeigt. In diesem Jahr unter anderem dabei: Matthias Bargholz, Maler und Grafiker aus Drönnewitz-Wittendörp; Klaus Böllhoff, Maler aus Klempenow; Karen Clasen, Malerin aus Wismar; Christoph Dahlberg, Bildhauer aus Börgerende-Rethwisch; Dana Jes, Keramikerin & Bildhauerin aus Grünow; Lydia Klammer, Grafikerin aus Brüel; Monika Ortmann, Objektkünstlerin aus Wittenhagen; Linda Perthen, Malerin & Grafikerin aus Neustrelitz; Rico., Multi-Media-Künstlerin aus Neubrandenburg; Rolf Wicker, Maler aus Lelkendorf-Küsserow; Christiane Zenkert, Fotografin aus Kritzmow.

„Ursprünglich wollte ich Bildhauerei studieren“, sagt die 47-Jährige, die in Röbel an der Müritz geboren wurde und dort auch aufwuchs. Aus Liebe zum Material habe sie sich 2000 jedoch für ein Studium der Freien Kunst mit dem Schwerpunkt Plastik und Keramik an der Burg Giebichenstein entschieden. Was sie an ihrem Werkstoff fasziniere: „Wenn es weich ist, ist es relativ leicht formbar, am Ende wird es wieder hart. Es ist fast so, als könnte man damit den Moment konservieren.“

Arbeit von Dana JES aus der Serie „Nullpunkt“, Druck auf Keramikobjekt 2018 (12 cm × 24 cm × 5 cm), 250 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Im Studium erkundet sie Materialien, Formen und Möglichkeiten und beginnt, Alltagsobjekte zu verfremden. Ihre Diplomarbeit, bei der der Meeresgrund als Metapher für Traum und Wachsein fungiert, ist für die Künstlerin der Einstieg in ihre organisch anmutenden Arbeiten. Einzelne Fragmente, die sie aus Porzellan und Ton herstellt, sowie technische Versatzstücke von Booten fügte sie dabei liebevoll zu einer Gesamtkomposition zusammen.

Keramische Collagen

Auch ihre keramischen Collagen muten an, wie Fundstücke aus dem Meer. Doch was auf den ersten Blick aussieht, wie riesige Muscheln mit Pflanzenteilen im Inneren, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Kunstwerk aus Keramik und Porzellan. Lange habe sie gebraucht, um sich von dem Satz „Das kannst du so nicht machen“ an der Uni zu befreien. Davon zeugt die Arbeit „Abschied“ (2015) – ein Objekt aus Porzellan verschnürt mit blauer Angelsehne, das anmutet, wie eine Mischung aus Gestein und Pflanze. „Ich habe angefangen, nach meinen eigenen Vorstellungen mit der Kunst zu spielen, alles als Kunstwerk verpackt und damit war die Sache für mich erledigt“, sagt JES.

Arbeit von Dana JES „Gras“, Radierung auf Keramik, 2017 (37 cm × 7 cm × 0,5 cm) 350 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Damit habe für sie auch künstlerisch eine neue Phase begonnen. Davon zeugen diverse Rauminstallationen, wie beispielsweise „Nullpunkt“, die die Künstlerin 2015 in der Feuerwache in Röbel zeigte. „Der Nullpunkt ist der Punkt, an dem sich alles umkehrt, wo alles offen ist“, sagt JES. Daraus ergebe sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die die Künstlerin plastisch mit Hilfe von 28 ziegelsteinähnlichen Tonkästen dargestellt hat. Für die individuelle Gestaltung hat sie verschiedene Techniken verwendet – mal sind die Kästen manuell bedruckt, bemalt, dann wieder als Relief gestaltet.

21 Kissen aus Ton und Porzellan

Auch ihre Installation „Himmelfahrt“ in der Kirche Goldenbaum bei Neustrelitz drehte sich 2015 um das Thema Individualität: „Ich fand es faszinierend, dass dort so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen.“ So unterschiedlich wie die Menschen seien auch ihre Kissen, die sie mit in das Gotteshaus brächten, erklärt die Künstlerin, die analog dazu 21 Kissen aus Ton und Porzellan fertigte und diese auf den Bänken platzierte.

Arbeit von Dana JES: „Wolke“, Porzellan gebaut, Ton, Angelsehne, 2017 (7,5 cm × 26 cm × 13 cm), 450 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Oft sei es ein Thema oder eine grobe Form, an der sie sich „festhalte“ sagt die 47-Jährige. „Innerhalb dieser Grenzen beginne ich dann zu spielen.“ So auch bei der Arbeitsgruppe „Wolke“, bei der das künstlerische Spektrum vom ausgehöhlten Wolkengerippe bis zum dickbauchigen Hohlkörper reicht. Meist sind es wiederkehrende Eindrücke, die JES in ihren Werken verarbeitet. „Für mich ist es spannend, wie ich solche Dinge formal umsetzen kann“, sagt sie. Seit 2007 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin, seit 2008 ist sie Mitglied im Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern. An die Mecklenburgische Seenplatte ins beschauliche Grünow habe es sie verschlagen, weil sie Sehnsucht nach der Stille der Wälder gehabt habe, verrät die Künstlerin.

Der Enge der DDR entgehen

Nach einem Arbeitsaufenthalt als Stipendiatin in einer ehemaligen deutschen Kaserne in Kaliningrad 2016 entstanden die Arbeiten „Njeba“, „Himmelsstück“ und „tauchen“. An dem historisch belasteten Ort richtete sich ihr Blick innerhalb der Mauern auf ein sichtbares Stück Himmel. Davon zeugen Zeichnungen und Papiercollagen, die sie zu Hause in plastische Arbeiten übersetzte. Für ihre Rauminstallation „tauchen“ brachte sie 22 Porzellanstäbe waagerecht an der Wand an. Für die Künstlerin, die in der DDR aufwuchs, ein Symbol für die Grenze. „Als Kind“, sagt sie, sei das „Tauchen in mich selbst“ und das „Aus-dem-Fenster-Träumen“ der einzige Weg gewesen, um der Enge der DDR zu entgehen. „Egal welche Bilder auch kommen“, sagt sie, „letztlich braucht es immer den Schlusspunkt als keramische Arbeit.“

Von Stefanie Büssing