Leonard Cohen ist tot, es lebe Leonard Cohen. Jetzt ist „The Goal“ erschienen, der erste Vorabsong aus dem Album „Thanks For The Dance”, das am 22. November erscheint. Der Longplayer ist nicht etwa ein Gedenkalbum mit seltenen Single-B-Seiten und Studioraritäten, er beschert Cohens Fans unerwartet neun neue Songs.

„Thanks For The Dance“ enthält Aufnahmen, die aus der Zeit vor Leonard Cohens Tod im November 2016 stammen. Sieben Monate nach dem Tod seines Vaters zog sich Cohens Sohn Adam in eine umgebaute Garage in der Nähe des Hauses seines Vaters zurück. Von ihrer vorherigen musikalischen Zusammenarbeit bei den Aufnahmen zum Album „You Want It Darker“ waren einige musikalische Skizzen übrig geblieben -, oftmals nur Gesang. Cohen hatte seinen Sohn gebeten, diese Arbeiten zum Abschluss zu bringen. Was nun geschehen ist.

