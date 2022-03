Darf man in Kriegszeiten Satire und Comedy machen?

Herr Dittrich, nur wenige Comedians in Deutschland haben mal vor 70.000 Menschen auf der Bühne gestanden. Sie waren 1995 gemeinsam mit Wigald Boning als „Die Doofen“ Vorband von Bon Jovi. Haben Sie das genossen?

Ja, absolut. Das Liveereignis seinerzeit sowieso. Aber auch das ganze Phänomen, die Doofen, die Zeit, in der wir große Freiheiten hatten, unter anderem durch die Sendung „RTL Samstag Nacht“. Ich habe das Glück gehabt, ganz am Anfang bei dem dabei gewesen zu sein, was dann später einen wahren Comedyboom ausgelöst hat.

Machen Sie denn noch Musik?

Ja, klar.

Aber mit Texas Lightning, mit denen Sie 2006 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten haben. sind Sie nicht mehr unterwegs.

Texas Lightning ist im Moment nicht operativ tätig. Das ist so ähnlich wie bei Genesis: Wir sind eine Band, die sich nie aufgelöst hat und die dann irgendwann, wenn keiner damit rechnet, plötzlich wieder mit irgendetwas Neuem daherkommt. Das hielte ich bei Texas Lightning auch für denkbar. Aber die Bandmitglieder sind alle sehr involviert in jeweils eigene Projekte. Ich verfolge im musikalischen Bereich momentan eher, was mein inzwischen 21-jähriger Sohn macht.

„Musik bleibt eine meiner großen Leidenschaften“

Was macht er denn?

Er studiert seit 2020 in Boston am Berkeley College of Music und ist ein brillanter Pianist und wirklich begabter Singer-/Songwriter. Er produziert seine Songs selbst und hat auf Spotify, Apple Music und den üblichen Plattformen schon vier tolle Songs veröffentlicht. Das war alles schon vor vielen Jahren abzusehen, noch bevor er in London sein A-Level-Abitur gemacht hat und anschließend ein Jahr am LACM, dem Los Angeles College of Music in Pasadena, einen Studienplatz bekam. Durch ihn bin ich auch wieder relativ nahe dran am aktuellen popmusikalischen Geschehen. Wer weiß, vielleicht machen wir ja irgendwann mal was zusammen – Musik ist und bleibt eine meiner großen Leidenschaften, auch wenn diese Baustelle im Augenblick geschlossen ist.

Eine andere Leidenschaft ist Ihre Rolle als Dittsche. Im Bademantel gekleidet erklären Sie in einer Grillstation die Welt. Dittsche läuft seit 2004 im TV. Aber angefangen haben Sie auf der Bühne, und jetzt gehen Sie wieder auf Tournee. Was reizt Sie an einem Bühnenauftritt?

Die Bühne ist mein Leben. Da kommt alles her, da geht alles hin. Auf der Bühne habe ich schon im Alter von 16 Jahren mit meiner ersten Band gestanden. Live zu spielen ist das schönste Erlebnis, es ist immer das, was am unmittelbarsten Glück bringt. Es zeigt zudem am deutlichsten, wo man steht.

Inwiefern?

Anders als beim Fernsehen redet dir beim eigenen Bühnenprogramm kein Redakteur, kein Bedenkenträger hinein. Von außen lässt es sich nämlich immer leicht sagen: „Das versteht der Zuschauer nicht.“ Aber du musst dich auf dich selbst verlassen können, wenn‘s ernst wird, das ist wichtig. Die einzige Instanz ist für mich das Publikum, der direkte Austausch mit ihm. Da merkt man sehr schnell, was funktioniert und was nicht, ob man gut genug ist – oder eben nicht. Es geht nichts über die Momente, in denen ich mit dem Publikum alleine bin und dann einfach abliefern muss. Als Dittsche stehe ich zweieinhalb Stunden allein auf der Bühne und erzähle Geschichten, da ist kein Platz für lauwarme Experimente.

So sieht der Mann der 1000 Rollen privat aus: Olli Dittrich. Quelle: Beba Lindhorst

Das Publikum komplett mitzunehmen ist in unserer abwechslungsreichen und chaotischen Gegenwart nicht unbedingt immer leicht.

Im Idealfall vergessen die Leute, dass sie gerade einem Programm zuschauen und dann vom ersten Moment an Dittsche in die entlegensten Winkel seines bisweilen absurden Kosmos folgen. Das hinzubekommen ist jeden Abend mein größter Wunsch. Und der größte Lohn, wenn es klappt. Dittsche ist ja einer aus dem Volk, der immer von unten nach oben schaut, nie umgekehrt. Und der auf den ersten Blick erst mal ungeordnet drauflos schwadroniert. Aber in Wahrheit erzählt Dittsche komplexe Geschichten, die einen Anfang haben, ein Ende, eine Dramaturgie, manchmal einen tieferen Sinn im Unsinn und viel tragikomisches Gefühl. Wenn die Leute am Ende nach Hause gehen und sagen: Ach, das war echt toll, da habe ich mich mal vergessen, der hat mir aus der Seele gesprochen – wunderbar.

„Den aktuellen Krieg zum Bestandteil irgendwelcher Gags zu machen, wäre zutiefst unangemessen“

Ihre Tournee, die in wenigen Tagen beginnt, fällt zusammen mit einem Krieg mitten in Europa. Haben Sie darüber nachgedacht, aus diesem Grund die Auftritte abzusagen?

Ja klar, natürlich.

Darf man in Kriegszeiten Satire und Comedy machen? Oder sollte man vielleicht sogar?

Den aktuellen Krieg zum Bestandteil irgendwelcher Gags zu machen, wäre zutiefst unangemessen, gedankenlos, beschämend, einfach unsäglich. Ich bin in jedem Fall nicht der Richtige dafür. Das unermessliche Leid der Menschen in der Ukraine lässt für mich überhaupt keinen Spielraum zu, irgendwie einen komischen Dreh für die Bühne daraus zu generieren.

Wie viel Olli Dittrich steckt neben den ersten vier Buchstaben in Dittsche?

Angefangen hat es mit Dittsche in kleinen Hörspielen auf meinem Anrufbeantworter. Das war um das Jahr 1990. Das machte schnell die Runde, immer mehr Leute gaben meine Telefonnummer einfach weiter. Am Tag riefen um die zwanzig, dreißig fremde Menschen an, die nur diese sonderbare Quasselstrippe anhören wollten und dann irgendwelche Kommentare oder laute Lacher auf Band hinterließen. Irgendwann ging ich dann mit der Figur auf die Bühne. Das war zunächst im Rahmen der ersten gemischten Quatsch-Comedy-Shows, die Thomas Hermanns veranstaltete. Da trat ich dann zusammen mit anderen Kollegen auf.

Zum Beispiel?

Rüdiger Hoffmann war dabei, Martin Schneider, Michael Mittermeier, Monty Arnold und viele andere Pioniere. Vor allem auch der begnadete Dietmar Burdinski, mit dem ich später auch an anderer Stelle sehr viel zusammengearbeitet habe. Ein brillanter Kopf, ein großartiger Mensch, der leider viel zu früh verstorben ist. In diesen Shows bin ich also als Dittsche im Bademantel meines WG-Kumpels Karsten auf die Bühne gegangen und habe irgendwelche Storys vom Stapel gelassen (schaltet spontan in den Dittsche-Modus): „Jetzt hier pass mal auf, also nur mal ganz kurz ...!“ Ziemlich anarchischer Kram, oft irgendwie auch unstrukturiert. Es war eher eine Zeit der Findung, würde ich sagen.

Aber war das nur eine Rolle, oder hatte das etwas mit Ihnen gemein?

In gewisser Weise hat es natürlich immer auch mit mir zu tun. Ich habe damals in einer WG gewohnt, hatte Schulden bis unters Dach, kaum einen Pfennig auf Tasche. Nicht weit von der damaligen Wohnung gab es einen Imbiss, da habe ich dann oft Leergut abgegeben und einen preiswerten Mittagstisch verzehrt. Frikadelle mit Pommes, auch mal eine Currywurst. In diesem Imbiss habe ich dann gestanden und fasziniert zugehört, was die anderen Gäste so erzählen.

Nämlich?

Das waren richtige Typen, echte Originale, die da reinkamen. Handwerker, Brummifahrer, Leute von der Stadtreinigung, meist zu zweit oder zu dritt. Dittsche würde sagen „ehrliche Arbeiter“. Ich habe ja auch ein Handwerk gelernt, mir steht dieses bodenständige, volksnahe Milieu einfach total nahe. Ich habe denen also zugehört, wie sie so reden, habe Begriffe und Geschichten aufgeschnappt. Und dann zu Hause auf meinem Vier-Spur-Kassettenrekorder selbst drauflos erzählt. Das waren die ersten Dittsche-Momente. Nach den Hörspielen kamen dann wie gesagt die Bühnenauftritte. Erst ein Jahrzehnt später entstand die Idee, diesen ganzen Kosmos mit einem echten Ingo, einzigartig dargestellt von Jon Flemming Olsen, und dem leider verstorbenen Franz Jarnach alias Mr. Piggi als Schildkröte, in einem echten Imbiss filmisch umzusetzen. Das waren die Anfänge, bis heute waren es 29 Staffeln im WDR.

„Können die Menschen im ganzen Land mit Dittsche etwas anfangen“

Und ist die nächste Staffel schon in Planung?

Nein, zurzeit gibt es kein Statement vom Sender in dieser Richtung. Es kann durchaus sein, dass die sieben Episoden aus dem Frühjahr 2021 die letzten waren.

Ich hätte gedacht, Dittsche kann nur einer beenden: Olli Dittrich.

Na ja, natürlich ist es unser größter Wunsch weiterzumachen. Wir sind überzeugt, dass das Format, dass die Figuren etwas Zeitloses haben, älter werden dürfen und trotzdem in ihrer Alltäglichkeit immer frisch und aktuell bleiben. Aber wir haben da ja keinen Freifahrtschein, der Sender muss das ja zunächst mal wieder haben wollen und Platz in seinem Programm haben. Schon in den Jahren 2017 und 2018 habe ich deshalb darüber nachgedacht, dass ich unabhängig vom TV-Format noch mal dorthin zurückgehen möchte, wo alles anfing, auf die Bühne. Dass ich schauen möchte, wo Dittsche als Figur überhaupt steht. Ist er ein lokales Phänomen, das man nur in Hamburg oder im Norden gut findet, oder können die Menschen im ganzen Land damit etwas anfangen?

Das wirklich wahre Leben: Dittsche (Olli Dittrich, r.) erklärt Wirt Ingo (Jon Flemming) und dem Rest der Welt ebendiese.

Und dann wurde es eine ausverkaufte Deutschland-Tournee.

Ja, das war die größte Überraschung. Jetzt also die zweimal verschobene Wiederaufnahme, mit circa 70 Prozent neuem Programm. Karsten Jahnke und Hauke Tedsen (vom Tourneeveranstalter, d. Red.) hatten seinerzeit gesagt: Wir sind uns relativ sicher, dass das eine große Akzeptanz haben wird, dass zu den Vorstellungen viele Zuschauer kommen werden. Ich war da erst wirklich unsicher, aber ich denke sowieso immer: Es kommt keiner. Das habe ich ja auch lange Zeit so erlebt, man könnte das auch eine „gute Ausbildung in Erfolglosigkeit“ über zwei Jahrzehnte nennen.

Das prägt, oder?

Ja.

Gibt Ihnen Dittsche daher vielleicht auch so etwas wie eine Sicherheit, die Sicherheit des Erfolgs?

Diese Sicherheit gibt es nicht, das ist eher so eine typische Betrachtung von außen. Die Innenbetrachtung ist vollkommen anders. Ich kann ja gar nicht anders, als immer wieder neue Sachen auszuprobieren, also raus aus der Komfortzone. Überspitzt formuliert, würde das, was Sie meinen, ja bedeuten: Man ruht sich auf dem Erfolg aus und sagt: Das machen wir deshalb jetzt einfach immer weiter. Trifft auf Dittsche aber nicht zu, trotz oder gerade wegen der langen Laufzeit. Dittsche steht immer ganz besonders auf meinem Prüfstand und erst, wenn er nichts mehr zu sagen hat, höre ich auf und der Bademantel kommt ins Fernsehmuseum.

Maximal ein, zwei Takes einer Szene

Sie spielen ja nicht nur Dittsche, sondern imitieren etwa in Ihrem ARD-Zyklus Leute wie Schorsch Aigner, den Sie als Doppelgänger von Franz Beckenbauer angelegt haben, die Schlagersängerin Trixie Dörfel oder zuletzt Sandro Zahlemann. Der ARD-Reporter Zahlemann hatte beim Kauf eines neuen Handys versehentlich Angela Merkels alte Telefonnummer übernommen und kommunizierte nun fröhlich mit Persönlichkeiten wie dem Papst, griff aber auch in das politische Geschehen ein. Speisen sich solche Imitationen bei Ihnen eher aus viel Arbeit und Vorbereitung? Oder ist es wichtiger, sich mit Gefühl in die Rollen hineinzuversetzen?

Ich habe schon als Kind mit Begeisterung andere Menschen beobachtet und nachgemacht, ihr Sprechen und Verhalten aufgenommen, mit eigenem Nonsens angereichert und wiedergegeben. Das ist halt mein Naturell, meine Begabung – man kann es nennen, wie man will.

Ihre Figuren sind bis ins kleinste Detail genauestens beobachtet. Nehmen Sie noch mehr von den Menschen, die sie beobachten, auf als nur Sprache und Verhalten? Vielleicht sogar ihre Ängste?

Ja klar, das gehört ja alles zusammen. Die Figuren aus dem TV-Zyklus, den Sie eben genannt haben, sollen ja bei aller Erfindung glaubwürdige, echte Personen sein. Die optische Verwandlung bedeutet dann natürlich viel Arbeit im Vorfeld und das Inhaltliche, die Story zu entwickeln ebenso. Aber wir planen die Umsetzung dieser Formate grundsätzlich immer so, dass alles Monologische und Dialogische frei improvisiert ist. Ich drehe meist auch nur einen, maximal zwei Takes einer Szene, damit das Ganze eine besondere Frische behält. Bei „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“ ist die Arbeitsweise etwas anders. Das ist ja ein live gesendetes Kammerspiel, das in nur einem Raum stattfindet. Und das besonders spannend ist, weil ich der Einzige bin, der überhaupt Themen und rudimentär vorbereitete Inhalte kennt. Jon Flemming Olsen, Krötensohn Jens oder auch die Gastdarsteller wissen von nichts. Ich werfe den Ball ins Spiel, wir schauen, was entsteht, und ich lenke den Kahn sanft durch die manchmal tosende See. Ein großes Vergnügen.

Sie drehen das alles ohne vorbereitetes Script?

Ja. Kein Drehbuch, keine Absprachen. Bei den Mockumentaries meines TV-Zyklus ist es anders, wie schon gesagt. Hier gibt es viel zu viele Details, unterschiedliche Drehorte und Handlungsstränge, vorbereitete Einspielfilme, Anschlüsse, die zu historischem Material passen müssen und so weiter und so fort. Das ist erheblich komplexer. Aber auch da: Die Dialoge entstehen möglichst frei. Ein Beispiel: In der Episode „House of Trumps“ spiele ich einen fiktiven deutschen Cousin von Donald Trump, Peter Trump. Die Basis dieser fingierten Dokumentation ist ein Interview, das Günther Jauch mit Peter Trump in einem Studio führt. Begleitet und unterbrochen von kurzen Einspielfilmen, historischem Material, O-Tönen anderer Personen. Günther Jauch kannte natürlich Peter Trumps Biografie, die Themen drumherum, die Einspielfilme. Seine Fragen für das Interview hat er dann aber alleine vorbereitet, ich wusste also gar nicht genau, was und wie er Peter Trump fragen wird, wo er vielleicht auch mal nachhakt. Ebenso konnte Jauch überrascht werden durch meine beziehungsweise Peter Trumps Antworten. Nur dann bekommt so was diese Authentizität, die es verwechselbar macht mit einem echten TV-Talk. Und das ist ja der Trick an der Sache.

Sie müssen dann in dem Moment ja exakt so denken wie die Rolle, die Sie einnehmen. Sie können sich diesen Zwischenschritt, erst einmal kurz über eine Frage von Günther Jauch nachzudenken und sich in der Rolle zu finden, gar nicht leisten.

Ich bin in diesen Situationen wirklich jemand anderer. Ich selbst bin nicht da. Das ist natürlich auch ganz besonders bei Dittsche so, um den Kreis zu schließen, der mir ganz besonders nahesteht und besonders am Herzen liegt. Er ist ein Alter Ego, noch mehr als die anderen. Aber auch in Sandro Zahlemann, Peter Trump, Trixie Dörfel, Butsche Roni, Mike Hansen, Sigmar Seelenbrecht und all den vielen anderen Figuren steckt sicher irgendwo irgendetwas von mir, was mir vielleicht auf der Seele liegt, was mich bewegt, was ich durch die Figur abarbeiten kann.

Verwandlungskünstler: Stefanie Hertel besucht Schauspielerin Trixie Dörfel (Olli Dittrich, re) zu Hause.

Was ist Dittsche für Sie? Ein Freund in Ihrem Kopf? Oder ein Ventil, weil Sie mit der Figur etwas ausdrücken können, was Sie vielleicht im normalen Leben nicht sagen können?

Dittsche traut sich was. Er ist gleichzeitig arglos und ängstlich. Er ist bisweilen ein Spinner, ein Schwadroneur, einer, der von seinen Schwächen und Pannen geschickt abzulenken versteht und gelegentlich von einer Panne in die nächste kachelt. Aber er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Niemand kann ihm böse sein, weil alle Karten auf dem Tisch liegen. Und dadurch, dass er sich teilweise liebenswert ins Absurdistan verabschiedet, kann man mit ihm sympathisieren und heiter mitspazieren. Im Kern sind viele Dinge, die er vom Stapel lässt, eben auch sehr wahr und nachvollziehbar, für jeden.

„Jeder kennt so einen Dittsche“

Er schwadroniert zwar manchmal, aber er ist noch lange kein Dummkopf.

Absolut nicht. Er ist vielleicht naiv, aber er besitzt auch eine große Lebensweisheit. Er kennt halt das Scheitern. Das ist in Wahrheit sein Alltagsgeschäft. Ich bin sicher: Jeder kennt so einen Dittsche oder sogar das Gefühl, selbst gelegentlich einer zu sein.

So eine Lage, in der sich Dittsche befindet, muss ja nicht immer eigene Schuld oder eigenes Versagen sein. Manche kommen vielleicht mit ihrer Scheidung nicht klar oder mit irgendwas anderem, sind arbeitslos geworden, dann ist die Wohnung weg und sie leben auf der Straße. Deswegen sind sie ja nicht automatisch dumme oder schlechtere Menschen. Aber sie fallen irgendwie aus unseren Beurteilungsmustern.

Stimmt absolut. Und da ist kein Platz für Schadenfreude. Ich habe gar kein Interesse daran, irgendwen vorzuführen. Ich habe jetzt mehr als 250 Sendungen als Dittsche gedreht und ich weiß nicht, wie viele Liveauftritte ich noch dazurechnen müsste. Nicht ein einziges Mal habe ich den Vorwurf gehört, dass wir uns da über einen Arbeitslosen lustig machen. Im Gegenteil, die Figur Dittsche solidarisiert sich mit ihnen und ist eigentlich immer der Held in der Not.

Sie sind vor einigen Monaten 65 Jahre alt geworden. Da gehen die meisten Deutschen in Rente. Wie ist es mit Ihnen?

In meinen Augen ist das Einzige, was sich als 65-Jähriger ändert, dass man sich ständig eine Antwort überlegen muss, was sich geändert hat.

Sie sind ein großer Fan von Udo Jürgens. Jetzt, wo Sie kurz davorstehen: Hat er recht damit, dass mit 66 Jahren das Leben anfängt?

Zumindest ein spannender Lebensabschnitt. Allerdings: Er singt in dem Lied ja: „Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress / Und fege durch die Gegend mit hundertzehn PS.“ Das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Ich fahre lieber Auto. Aber ich werde nicht zu Hause sitzen und die Füße hochlegen. Das ist nicht mein Ding.

Dittsche geht auf Tournee – mit dem Herz auf der Zunge

„Bidde... bidde... bidde“: Wenn Olli Dittrich als Dittsche in Bademantel und Latschen in der Eppendorfer Grill-Station steht, faselt er sich gern einmal in einen wahren Unsinnsflow. Aber irgendwie hat er dann oft doch recht, wenn er mit seiner Mischung aus gesundem Menschenverstand, Naivität und dem Herz auf der Zunge über die Neuigkeiten aus der Nachbarschaft und der Welt spricht.

Seit 2004 läuft Dittsche vom WDR produziert im Fernsehen. Noch länger zurück liegen Dittrichs Bühnenauftritte als Dittsche. 2019 begann er, wieder auf Tournee zu gehen. Dann machte Corona ihm einen Strich durch die Rechnung. Jetzt aber geht es wieder los, mit „circa 70 Prozent neuem Programm“, wie Dittrich sagt.

Dittrich macht als Dittsche unter anderem Station in Neunkirchen/Saar (29. März), Dortmund (30. März), Schleswig (3. April), Lübeck (4. April), Flensburg (5. April), Osnabrück (9. April) Bremen (16. April), Hannover (18. April), Stade (19. April), Cloppenburg (20. April), zweimal in Hamburg (22. April in der Elbphilharmonie und am 26. April in der Laeiszhalle) sowie am 11. und 12. Mai am Berliner Ensemble. Die Auftritte in Dresden, Leipzig und Erfurt (2. bis 4. Mai) entfallen.

Vor Weihnachten ist Olli Dittrich in der ARD jedes Jahr in einer neuen Folge seines „Zyklus“ zu sehen. In diesen Filmen tritt er in unterschiedlichen Rollen auf, als TV-Reporter Sandro Zahlemann, als Schlagersängerin Trixie Dörfel, als Trumps Cousin Peter Trump sowie als der Mann, der Franz Beckenbauer war: Schorsch Aigner. Diese Parodien wirken durch die Mitwirkung von Prominenten wie Günther Jauch, Stefanie Hertel oder Caren Miosga enorm glaubwürdig.

