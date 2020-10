Darßer Naturfilmfestival: Videoclips mit bekannten Schauspielern werben für Fotoschau

Wieck

Bis zur Hüfte steht Josef Heynert im Boddenwasser im Hafen von Wieck auf dem Darß. Der Schauspieler – unter anderem in der ZDF-Serie „Ella Schön“ und im Rostocker „Polizeiruf 110“ zu sehen – trägt einen Neoprenanzug und hält eine gelbe Taucherbrille in der Hand. Minutenlang. „Nein, mir ist nicht kalt“, ruft er scherzend. Doch dann kommandiert jemand „Ruhe bitte!“ und der Dreh beginnt. „Ton!“ „Ton läuft!“ Eine Klappe gibt’s auch. Dann taucht der Schauspieler seine Taucherbrille mehrmals ins Wasser, um sie vor dem Beschlagen zu schützen – wie Taucher das so machen – und setzt sie auf. Im Hintergrund, als Kulisse, sitzt ein Mitarbeiter der Filmcrew auf einer Rutsche und platscht johlend ins Wasser.

Werbung für Naturfilmfestival

Der Rostocker Regisseur Mark Sternkiker ist noch nicht komplett zufrieden. „Können wir das noch einmal machen?!“ Taucherbrille, Rutsche mit Johlen, fertig. Nächste Szeneneinstellung. Am Rande beobachten Urlauber das Geschehen. Josef Heynert bekommt einen Bademantel.

Wieck ist die letzte Station einer kleinen Serie von Drehs mit bekannten Schauspielern, etwa Julia Richter oder Rainer Reiners. Die Videoclips sind gut eine Minute lange Appetithappen, die ab dem 6. Oktober über alle Social-Media-Kanäle geschickt werden und auf das Darßer Naturfilmfestival aufmerksam machen sollen. Vom 7. bis 11. Oktober läuft das etablierte Ereignis. In diesem Jahr zum sechzehnten Mal.

Weniger öffentliche Vorstellungen als üblich

Allerdings, aber das ist ja allen Veranstaltungen derzeit leider gemein, geht das Ereignis etwas anders als gewohnt über die Bühne. „Wir waren durch die Corona-Umstände gezwungen, uns mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, damit das Festival größtenteils online stattfinden kann“, sagt Festivalleiter Kai Lüdeke. Eine Veranstaltung ohne die übliche Eröffnungsveranstaltung oder Preisverleihungen. Hybrid nennt das der 41-Jährige. Viel online, etwas Kino vor Ort. So werden an allen Festivaltagen Filme auf der Prerower Freilichtbühne, im Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst und in der Darßer Arche in Wieck zu sehen sein. Und natürlich online. Der Einstieg in die Welt der Naturfilme auf der Online-Plattform ist preisgünstig: Der Festivalpass kostet neun Euro. Dafür wird der komplette Inhalt geboten. „Wir wollen die Zuschauer selbst entscheiden lassen, was sie über diesen Online-Eintrittspreis noch freiwillig zu geben bereit sind“, sagt Lüdeke.

Auch jüngere Gäste im Fokus

100 Film-Einreichungen gab es im Vorfeld. „Auf dem Wettbewerb können ausschließlich Filme antreten, für die zu mindestens 50 Prozent eine deutsche Produktionsfirma verantwortlich ist.“ Zwölf Filme wurden von einer Jury ausgewählt und für die Preise nominiert. Öffentlich gezeigt werden in diesem Jahr knapp 30 Filme. „Normalerweise sind es 50 bis 60“, berichtet Kai Lüdeke. „Die Ehrung mit dem Deutschen Naturfilmpreis hat das Ziel, das Genre Naturfilm für Macher, Sender, das Publikum, aber auch für Naturschutz und Politik zugänglicher zu machen“. Aber auch für neue Zielgruppen. Durch die zwangsläufig neue (digitale) Form des Filmfestes werden, so die Überlegung, auch bundesweit jüngere Leute angesprochen – ebenso Zuschauer, die keine Zeit, kein Geld oder keine Lust haben, um auf den Darß zu fahren, aber einen Sinn für tolle Filme.

Festivalleiter Kai Lüdeke Quelle: Klaus Amberger

Zur Jury gehört auch „Checker Tobi“

Traditionell wird der Preis in fünf Kategorien vergeben, deren Einzelpreise mit insgesamt 26 000 Euro dotiert sind. Es gibt Jury-Preise für herausragende Leistungen, einen Publikumspreis und einen Preis der Kinderjury – sie rekrutiert sich aus Junior-Rangern des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft aus der Freien Schule Prerow. Zur hochkarätigen fünfköpfigen Preisjury gehört unter anderem Tobias „Tobi“ Krell, der vielen von der Kinderwissensendung „Checker Tobi“ auf Kika bekannt ist. „Die Sieger in den beiden Hauptkategorien erhalten jeweils 10 000 Euro“, sagt Festivalleiter Lüdeke. Das sei eine in Europa ziemlich hohe Dotierung für Natur- und Umweltfilme.

Mitglied der Preisjury: Tobias „Tobi“ Krell Quelle: BR / Markus Konvalin

Fünf Gemeinden sind in das Festival integriert: Ahrenshoop, Prerow, Zingst, Wieck und Born. In den Orten wurde jeweils ein Clip mit jeweils einem anderen Schauspieler abgedreht. In Born stand Rainer Reiners vor der Kamera, in Zingst Marc Ben Puch, in Prerow Julia Richter, in Wieck Josef Heynert und in Ahrenshoop die Kinderdarstellerin Zora Müller. Regisseur Mark Sternkiker ist froh, dass sich diese Profis für das Festival Zeit genommen haben, sozusagen ihr Gesicht geben, um mit ihm die kurzen Filme zu drehen, die von der Rostocker Firma Rabauke Filmproduktion verantwortet werden.

Erfahrene Schauspieler geben Extra-Kick

Für den Regisseur war es eine tolle Zusammenarbeit mit den Mimen. „Die große Erfahrung der Schauspieler ist beim Dreh spürbar. Durch die vielen Jahre vor der Kamera haben sie ein Gespür dafür, wenn etwas nicht stimmt und haben sofort gute Ideen und Angebote, beispielsweise für Sprechertexte oder bestimmte Vorgänge“, sagt er. Dadurch konnte er immer sehr schnell und intensiv arbeiten. „Es ist prima, dass die Schauspieler alle Dinge beherrschen, die sofort Wirkungen erzielen.“

Schauspieler Josef Heynert (r.) und Regisseur Mark Sternkiker am Set am Bodden in Wiek Quelle: Klaus Amberger

In Wieck packt die Crew am Hafen die Technik zusammen. Kamera, Lichtreflektoren, Tontechnik. Der Mann von der Rutsche trocknet sich ab. Das Team zieht weiter zur Ostsee für Unterwasseraufnahmen – Schauspieler Josef Heynert soll noch ein paar Zentimeter unter der Wasseroberfläche spielen. Mit gelber Taucherbrille, Neoprenanzug und angehaltenem Atem.

Mit Festivalpass zu allen Filmen Wann? 7. bis 11. Oktober Wo? online auf www.deutscher-naturfilm.de Freilichtbühne Prerow, Darßer Arche Wieck, Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst Tipp: Mit dem Online-Festivalpass für 9 Euro bekommt man Zugang zu allen onlinegestellten Naturfilmen Nominiert für den Naturfilmpreis: „66 Meter“ „Auf dünnem Eis“ „BAYER, Bauern und die Bienen – Ein Konzern unter Druck“ „Das geheime Leben der Bäume“ „Der Harz – Im Wald der Luchse“ „Festmahl der Tiere“ „Hannes Jaenicke im Einsatz für Vögel“ „Im Reich der Wolga – Ein Strom wird geboren“ „Mt. Suswa – Im Herzen des Vulkans“ „Rettet die Insekten“ „Stadt Land Fuchs“ „Theos Tierwelt – Aus dem Zoo in die Freiheit“

Von Klaus Amberger