Darum lieben Kinder dieses moderne Anklamer Rumpelstilzchen

Anklam

Für Märchen gab und gibt es keinerlei Altersbegrenzung. Sich auf Traumreise oder Erinnerung an Geschichten aus der Kinderzeit zu begeben, kann jedem, der sich guten Willens darauf einlässt, Spaß machen wie sonst kaum etwas. Dabei ist es egal, ob man sie selbst liest, vorgelesen bekommt oder als Film bzw. Bühnenstück erlebt. Für die Theater freilich ist von jeher im vorweihnachtlichen Advent Märchen-Hochzeit.

Die Vorpommersche Landesbühne Anklam hat am vergangenen Sonntagnachmittag nach den coronabedingten Einschränkungen vor zwölf Monaten ihre jährliche Traumzeit begonnen. Und das mit einem Klassiker des Genres, dem „Rumpelstilzchen“ aus der Feder der Gebrüder Grimm. Allerdings in einer leicht adaptierten, modernen Fassung, für die Regisseurin Rike Reiniger zuständig ist. Die Ausstattung übernommen hat Luisa Lange.

Spaß am Spiel sofort zu erkennen

Wie es inhaltlich zeitgemäß mit Fingerspitzengefühl verändert wurde, lässt neben moderner Sprache („Du bist einfach fies!“), schon der Titel des Stücks ahnen. Denn an den Namen des Waldschrats, der nach dem Kind der schönen Müllerstochter giert, wurde kurzerhand die Beschreibung „Das Geschäft mit dem Gold“ angehängt. Es könnte auch gut „Geld“ heißen. Mehr Hier und Heute im Mantel der Story von damals geht beinahe nicht.

Die Königin (Janco Ohlen) ist versessen darauf, dass Stroh zu Gold wird. Ganz anders dagegen Prinz Anton (Nico Dietrich). Quelle: Martina Krüger

Das Spiel um den etwas prahlerisch veranlagten, aber herzensguten Müller, der der Königin versichert, dass seine Tochter Unglaubliches leisten, nämlich Stroh zu Gold spinnen könne, um unsaubere Geschäfte, denen sich die Müllerstochter Lotte zu beugen hat und die Hochzeit mit dem Königssohn – all das erlebt freudige Wiederauferstehung auf der geschickt gestalteten Anklamer (Dreh-)Bühne. Janco Ohlen (Königin und Müller), Nico Dietrich (Prinz Anton), Fabian Raack (Diener und Rumpelstilzchen) sowie Annika Utzelmann (Lotte) spielen ihre Rollen mit großer Freude an der Geschichte und dem spürbaren Wunsch, Kinder wie Eltern und Großeltern im Saal gut zu unterhalten.

Rumpelstilzchen (Fabian Raack) tanzt ums Feuer und freut sich schon, dass er bald das Kind der Müllerstochter bekommt. Quelle: Martina Krüger

Junges Publikum fiebert mit

Vor allem die Jüngsten im Publikum fiebern eifrig mit, wenn sich im Spiel spannende Konflikte auftun, Risiken drohen oder aber nach gut einer Stunde des Spektakels das Gute siegt. Im Spiel der Eleven des 4. Studienjahres an der Theaterakademie ragen Raack und Ohlen noch heraus. Ihre Interpretation vor allem der goldgierigen Königin und des Müllers einerseits sowie des etwas pfiffigen und übereifrigen Pagen sowie angsteinflößenden Männleins, das Stroh zu Gold spinnen kann, überzeugt – zumal beide Darsteller Doppelrollen zu meistern haben.

Die Kostüme sind zum Teil farbenfroh und phantastisch. Die eigens komponierte Musik ist dabei behilflich, in die traumhafte Märchenwelt einzutauchen. Und sogar wer auf Spezialeffekte steht, kommt zum Zuge. Mit reichlich Qualm und einer Kampfszene.

71 Vorstellungen bis Jahresende

Zu den begeisterten Premierengästen zählten Fritz (4) und seine Schwester Wilma (8) aus Klein Bünzow. Während der Vierjährige besonders das lautstark auftrumpfende Rumpelstilzchen toll fand, gefiel Wilma am besten die Schlussmusik, bei der sie freudig mitsang. Beide sind offenbar richtige Fans des Kindertheaters, und Fritz hat sogar Ambitionen fürs Schauspielern. Denn der aufgeschlossene Junge spielt selbst bereits im Märchen „Hans im Glück“ in seiner Kita mit. Und das gleich in mehreren Rollen. Respekt!

Insgesamt hat die Landesbühne bis zum Jahresende 71 Vorstellungen in Anklam, Zinnowitz und Barth ins Programm genommen, die besonders für Kinder konzipiert sind. Neben dem „Rumpelstilzchen“ sind es „Hase und Igel“, „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ und „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“. Hinzu kommen eine Revue des Fritz-Reuter-Ensembles („Hexenzauber“) und „Die Weihnachtsgans Auguste“, inklusive Weihnachtsmenü für die ganze Familie.

5000 Voranmeldungen

Theatersprecherin Martina Krüger weiß zu berichten, dass bereits annähernd 5000 Mädchen und Jungen aus Kitas und Schulen der Region ihr Interesse für eine der Vorstellungen angemeldet haben. Es gilt aktuell die 3-G-Regelung. Gemeinsam mit den Schauspielern hoffen die jungen Theater- und Märchenfreaks nun innigst darauf, dass die Pandemie ihr ersehntes Bühnenerlebnis nicht wieder in Frage stellen mag.

Infos:

Weitere Vorstellungen am 14.11., 15 Uhr in der Zinnowitzer „Blechbüchse“; 29.11., 15 Uhr und 30.11. 9 und 11 Uhr in Anklam; 5.12. 15 Uhr sowie 6.12., 9 und 11 Uhr in Anklam.

Tickets unter Telefon 03971 / 26 88 800 sowie www.vorpommersche-landesbuehne.de

Von Steffen Adler