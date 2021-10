Anklam

Schnell ist dieser Theaterstoff seit der Uraufführung 2006 zu einem modernen Klassiker geworden. Auch deswegen, weil mit der Verfilmung von Roman Polanski 2011 das Stück geadelt und einem großen Publikum zugänglich wurde. Das Vier-Personen-Stück aus der Feder der französischen Autorin Yasmina Reza bewegt immer wieder neu.

Bei der Problemlösung versagt

Da sind also zwei Paare: Auf der einen Seite Véronique (Paola Brandenburg) und Michel (Heiko Gülland) auf der anderen Seite Annette (Anna Jamborsky) und Alain (Torsten Schemmel). Es geht eigentlich um die Regelung eines Konflikts, den ihre beiden Söhne handgreiflich auf dem Spielplatz ausgetragen haben. Die Elternpaare versuchen das Problem zivilisiert, einvernehmlich und auch juristisch sicher zu lösen.

Die bürgerlichen Fassaden fallen

Das gelingt nicht. Anfangs wird die Fassade der Bürgerlichkeit noch aufrechterhalten, es treten sogar Sympathien zwischen den beiden Lagern zutage. Doch je länger das Treffen andauert, desto stärker zerbröseln die Konventionen. Das Stück steigert sich mit einer beeindruckenden Dynamik, die Fronten ändern sich ständig. Zunächst agieren die Ehepaare gegeneinander, dann verbünden sich Männer gegen die Frauen und umgekehrt, schließlich heißt es: jeden gegen jeden. Die bürgerlichen Konventionen werden mehr und mehr hinfällig, menschliche Abgründe tun sich auf.

Auf Eskalation angelegt

Yasmina Reza hat in ihrem Text eine langsame Eskalation angelegt, die hin und wieder auch mit Komik gewürzt wird – doch das Lachen bleibt im Halse stecken. Zu brutal sind die verbalen Verletzungen, die sich die Handelnden zufügen. Denn die gegenseitigen Vorwürfe werden immer persönlicher. Jeder der Vier hat menschliche Schwächen, ihre Partnerschaften funktionieren nicht mehr.

Moralvorstellungen werden offengelegt

Hinzu kommen soziale Gegensätze: Während Michel lediglich mit Eisenwaren handelt, ist Alain ein erfolgreicher, aber auch windiger Anwalt, der mit seinen Telefonaten die anderen drei Anwesenden nervt. Der Unternehmensanwalt hilft mit, zu vertuschen, dass Informationen über Nebenwirkungen eines Medikaments an die Öffentlichkeit gelangen. Ein kleiner Querverweis, welche Moralvorstellungen in der Wirtschaft zuweilen herrschen. Damit wird schlaglichtartig erhellt, welche Spielregeln manchmal gelten und was sie mit den Menschen machen, die sie einhalten müssen.

Bühne als kompakte Präsentationsfläche

Polanski-Kino hin oder her – auf der Bühne funktioniert dieser Stoff immer noch am besten, wie sich bei der Premiere in Anklam zeigte. Die kammerspielartige Präsentation gibt dem Stück eine große Intensität. Regisseur Marco Bahr konzentriert sich auf das Wesentliche. Er verdichtet den Konflikt auf einer kleinen Fläche. Die schräggelegte Bühne (Ausstattung: Alexander Martynow) bietet eine um Publikum hin geneigte Präsentationsfläche. Sie bildet auch, wenn man es so möchte, ein glattes Parkett, auf dem sich die Figuren bewegen.

Milieustudie mit vielen Facetten

„Der Gott des Gemetzels“ ist zudem eine Milieustudie der oberen Mittelschicht. Gezeigt wird dabei auch, wie schnell der bildungsbürgerliche Lack abblättern kann. Auch wenn der Stoff in Frankreich verfasst und inhaltlich dort verortet ist, so zeigt der Erfolg auf den Bühnen weltweit, dass er an vielen Orten angesiedelt sein könnte. Der Erfolg darf ruhig als Teil der Gesellschaftskritik verstanden werden. Auch das macht den Wert dieses Stückes aus. Es zeigt innerhalb eines privaten Konflikts einerseits den Egoismus, die Empathielosigkeit und die Eitelkeit der westlichen Gesellschaft – andererseits aber auch die Überforderung, die Unzufriedenheit und die Verzweiflung der darin Handelnden. Und die moralische Krise der westlich geprägten Welt, die sich spätestens seit 2015/16 verschärft hat, gibt der Rezeption dieses Stücks erneut Deutungsmöglichkeiten. Auch deswegen ist es gut, dass es immer wieder auf die Bühne kommt.

Autorin Die französische Schriftstellerin Yasmina Reza wurde 1959 geboren. Sie begann als Schauspielerin, wurde später als Autorin von Theaterstücken, Romanen und Drehbüchern erfolgreich. Ein weltweites Publikum erreichte Yasmina Reza mit ihren Stücken „Kunst“, „Drei Mal Leben“ und „Der Gott des Gemetzels“. Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ wurde 2011 von Roman Polanski verfilmt, die Rollen spielten darin Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly.

Regisseur Marco Bahr setzte voll auf die Präsenz der vier beteiligten Schauspieler, sie gehen an ihre Grenzen, spielen ihre Rollen mit Hingabe und Energie. „Der Gott des Gemetzels“ könnte überall spielen – und eben auch in Anklam.

Nächste Vorstellungen: „Der Gott des Gemetzels“ läuft am 19. Oktober um 19.30 Uhr in der „Blechbüchse“ Zinnowitz und am 23. Oktober um 19.30 Uhr in der Barther Boddenbühne

Von Thorsten Czarkowski