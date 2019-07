Los Angeles

16 Wochen ist „Old Town Road“ jetzt schon der Hit der Hits, steht der Song auf Platz 1 der US-Billboard-Charts. Damit zieht er gleich mit „One Sweet Day“ von Mariah Carey und Boyz II Men und mit „Despacito“ von Luis Fonsi.

Und könnte in der nächsten Woche zweiterfolgreichster Song in der US-Chartsgeschichte überhaupt werden. Unerreichbar erscheint allerdings derzeit der Rekordhalter – Bing Crosbys Adventsschnulze „White Christmas“ von 1942 mit insgesamt 31 Wochen auf dem ersten Rang. Aber ... wer weiß ...

1,3 Milliarden Streams sprechen eine deutliche Sprache

Dazu ist „One Town Road“, der allererste richtige Song des Newcomers Lil Nas X, ein Duett mit dem alten Countryhasen Billy Ray Cyrus (Papa von Miley), in diesem Jahr mit über einer Milliarde Streams der meistgestreamte Song in den US-Streaminglisten bisher.

Das vermeldete jüngst das Marktforschungsinstitut Nielsen. Genau 1 337 995 000 Streams wurden im ersten Halbjahr für „Old Town Road“ auf allen Plattformen verbucht. Mit weitem Abstand folgen Post Malones „Sunflower“ (850 194 000) und Ariana Grandes „7 Rings“ (776 696 000).

In Deutschland war „Old Town Road“ vier Wochen an der Spitze

Noch in zwölf anderen Ländern stand der Song an der Chartsspitze. In den Britcharts zieht sich „Old Town Road“ nur langsam zurück. Aktuell steht der Song dort auf Platz 10, während sich unter den Top 5 gleich drei Ed-Sheeran-Songs tummeln („Beautiful People“ auf Platz 1, „Take Me Back to London“ auf Platz 3 und „Cross Me“ auf Platz 4). In Deutschland hält sich Lil Nas X wie in der Vorwoche konstant auf Platz 7. Hier verbrachte sein Sommerhit immerhin vier Wochen auf dem Spitzenplatz.

Von Matthias Halbig/RND