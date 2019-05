Rostock

Das Sonnenlicht fällt sanft durch die großen Fenster der Klavierbau Werkstatt in Rostock. Viel Werkzeug hängt gut sortiert an den Wänden und ist jederzeit zur Benutzung bereit. Hier wird geschraubt, poliert, gelauscht, gestimmt und geredet. Alexander Gehrke ist 20 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Klavierbauer im Pianohaus Möller.

Konzentriert bereitet Alexander das Klavier für die Reparatur vor. Er entfernt die letzten Stimmwirbel aus Metall, des über 100 Jahre alten Klaviers. In die Gussplatte sind die Stimmwirbel geschraubt, an denen die Saitenenden aufgewickelt sind. Was normalerweise im Klavier versteckt ist, wird nun sichtbar.

Werkzeugwand im Pianohaus Möller. Um Klaviere zu reparieren werden viele verschiedene Werkzeuge benötigt. Quelle: Nora Reinhardt

Alten Klavieren neuen Glanz verleihen

„Wenn ein Resonanzboden Risse hat, kann es sein, dass das Klavier müde und dumpf klingt.“, erklärt Alexander und zeigt auf die tiefen Risse im Holz des Resonanzbodens, eine große Holzplatte im Klavier, die für den Klang entscheidend ist. Nachdem die letzten Wirbel entfernt wurden, packen auch Klavierbaumeister Peter Möller und Thomas Struppe mit an, um die schwere Gussplatte zu entfernen. „Jetzt wird der Resonanzboden getrocknet, das dauert ca. 10 Tage.“, sagt Möller. Dann wird er repariert, neu lackiert und wieder mit Saiten und Klaviermechaniken bestückt. Die Reparatur von Klavieren und Flügeln gehört zur täglichen Arbeit des Klavierbauers.

Alexander Gehrke ist im zweiten Lehrjahr. Von seinem Vater, der eine Ausbildung zum Schreiner begann, hat Alexander die Begeisterung für das Handwerk übernommen. Obwohl seine Heimat Walsrode in Niedersachsen 350 Kilometer weit entfernt ist, entschied er sich für die Ausbildung zum Klavierbauer in Rostock. Die Küste von MV reizte ihn und er bekam in Rostock einen Ausbildungsplatz in dem kleinen, familiären Betrieb.

Traumberuf: Klavierbauer

„Nach einem Praktikum war ich so begeistert, dass ich seit der 10. Klasse darauf hin gearbeitet habe Klavierbauer zu werden. Und jetzt ist es sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe.“, strahlt Alexander. Er kommt gerne zur Arbeit, schwärmt von der Vielfältigkeit des Klaviers und seinem Klang und spricht voller Leidenschaft über den Beruf, der die Liebe zur Musik und handwerkliches Geschick vereinen kann.

Alexanders Lieblingsaufgabe: Hammerköpfe des Klaviers abziehen, damit das Klavier wieder schön klingt. Quelle: Nora Reinhardt

Der Beruf ist speziell und passt bestimmt nicht zu jedem, dafür aber zu manchen Menschen umso besser. „Um ein guter Klavierbauer zu werden, muss man auf jeden Fall immer offen für Neues sein. Man sagt oft: Zwei Klavierbauer, drei Meinungen. – da gibt es oft Diskussionsstoff, um zum Beispiel die richtige Lösung für eine Reparatur zu finden.“, erzählt Alexander.

Und nicht nur offen für Neues zu sein ist wichtig. Ein Klavierbauer braucht Geduld, Durchhaltevermögen und Liebe zum Detail. „Qualität sollte großgeschrieben werden, auch wenn es vielleicht das vierte Klavier ist, dass der Klavierbauer an dem Tag stimmt.“, sagt Alexander überzeugt.

Klaviere stimmen als tägliche Arbeit

Er bereitet alles für das Stimmen des Klaviers vor, wofür ein gutes Gehör sehr wichtig ist. Er fädelt das Flechtband zwischen die Saiten, wodurch das Mitschwingen der anderen Saiten verhindert wird. „Es ist nicht zwingend notwendig selbst Klavier zu spielen, aber es hilft sehr dabei, wenn man das Spielgefühl kennt und eine Klangvorstellung hat.“, erklärt der 20-jährige, der schon seit seiner Kindheit Klavier spielt.

Das Frequenzmessgerät hilft bei der Stimmung des Grundtons, nach dem sich alle Töne richten, dem sogenannten Kammerton. Die restlichen Töne werden nach Gehör gestimmt. Es werden Oktaven, Quinten und Quarten gespielt, um später eine optimale Stimmung zu ermöglichen. Das wichtigste Werkzeug beim Stimmen ist ein Stimmschlüssel, der die Wirbel bewegt. In der rechten Hand hält er den Stimmschlüssel und mit der linken spielt er einzelne Töne und Intervalle.

Alexander Gehrke, Azubi im Pianohaus Möller, Rostock beim Stimmen des Klaviers. Quelle: Nora Reinhardt

Diese lässt er klingen und hört genau zu. Konzentriert und langsam bewegt Alexander den Stimmschlüssel. Dabei dreht sich der Wirbel, um den die Saitenenden gewickelt sind und der Ton verändert sich und kann richtig intoniert werden. Eine falsche Bewegung und der Ton klingt schief. Jede Saite des Klaviers muss ganz genau gestimmt sein, damit ein harmonischer Gesamtklang entsteht. „Momentan dauert es bei mir um die zweieinhalb Stunden um ein ganzes Klavier zu stimmen. Dafür braucht man Geduld!“ Geduld, die Alexander hat. Nicht nur die Geduld ist eine Herausforderung.

Eine vielseitige Ausbildung

Die dreieinhalb jährige Ausbildung findet dual statt. Neben der Arbeit im Betrieb besuchen Auszubildende zum Klavierbauer die Berufsschule nahe Stuttgart und lernen zwei Mal im Studienjahr 6 Wochen in Ludwigsburg. „Das macht sehr viel Spaß! Es ist wie ein Treffpunkt unter jungen Azubis. Zu der Zeit kann man im Wohnheim in Ludwigsburg wohnen.“ Alexander genießt die Ausbildung und mag den kleinen familiären Betrieb mit insgesamt 7 Personen.

Alexander hat seine Ziele fest im Blick. „Selbstständig werden ist eine Option für mich, aber erstmal möchte ich den Gesellen fertig machen, Arbeitserfahrung sammeln und dann den Meister in Klavierbau machen.“, sagt Alexander überzeugt.

Peter Möller und Alexander Gehrke halten stolz die Gussplatte des Klaviers, an der sonst die Saiten des Klaviers befestigt sind. Quelle: Nora Reinhardt

Auch Inhaber und Klavierbaumeister Peter Möller hatte diese Gedanken schon vor dreißig Jahren und weiß, wie wichtig Geduld und ein gutes Gehör sind. Einen Job zu finden, dürfte als Klavierbauer nicht schwer sein, durch den allgemeinen Fachkräftemangel.

„Ich würde den Beruf jederzeit wiederwählen. Die Qualität eines guten Instrumentes auszureizen und auch meine Mitarbeiter zu motivieren macht mir am meisten Spaß.“, erklärt Peter Möller. Besonders die Abwechslung im Beruf des Klavierbauers begeistert ihn. Die Mischung aus Verkauf und Reparaturen, mit Menschen in Kontakt zu treten und Materialien in Einklang zu bringen machen den Beruf des Klavierbauers zu einem Erlebnis für viele Sinne.

Heutzutage, wo viele Gegenstände statt repariert ausgetauscht werden, ist es bereichernd 100 Jahre alten Instrumenten wieder neuen Glanz zu verleihen.

Nora Reinhardt