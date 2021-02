Bandelin

Eine Familie macht Straßenmusik. Begeistert Hunderte Menschen mit handgemachtem Folk-Rock, die Münzen und Geldscheine in den aufgestellten Geigenkoffer werfen. Nein, das ist nicht die Kelly-Family, die so Anfang der 1990er-Jahre vor ihrem großen Karriereschub auch durch die Straßen von Rostock, Stralsund, Wismar oder Greifswald tingelte.

Die Miller Family aus dem vorpommerschen Bandelin mit Vater Tom, Mutter Simone, den fünf Töchtern Maria, Jorinde, Maya, Leonie und Bella sowie Sohn Noah ruft mit ihrem mehrstimmigen Gesang, Gitarren-, Akkordeon- und Geigenspiel bei vielen Passanten Erinnerungen an den berühmten Musiker-Clan wach. „Anfangs konnten wir mit den Vergleichen nicht so viel anfangen“, erzählt die 24-jährige Jorinde. „Aber inzwischen finden wir das ganz in Ordnung, es sind ja positive Assoziationen.“

In Russland gefeiert wie Pop-Stars

Mit Angelo Kelly und seiner Familie stand die Miller Family inzwischen bereits für den MDR auf der Bühne. Die Millers traten im russischen Staatsfernsehen auf, wurden in einer Sendung mit Thomas Anders gefeiert wie Pop-Stars.

Und auch die Scouts der RTL-Sendung „Supertalent“ fragten bei der Familie an. „Das wollten wir aber nicht. Wir hätten zu viel von uns aufgeben und uns langfristig binden müssen“, so Vater Tom. Berühmt werden ist nicht das Ziel der Musikerfamilie, aber wenn es passiert, dann passiert es eben. Genauso wenig war es Plan, zu einer Band zusammenzuwachsen. Es passierte einfach.

Musik liegt in der Familien-DNA

Die Musik liegt in der DNA der Familie. Als Pharmaziestudent spielte Tom Miller in den wilden Wendezeiten bei den Lousy Lovers aus Greifswald, dann später in zahlreichen anderen Bands wie Canguru, Tres Hombres oder der Putensen-Soiree-Session-Band. Als Mutter Simone, die als freischaffende Künstlerin malt und töpfert, im Jahr 2016 einige Wochenenden für eine Ausbildung in Berlin verbrachte, studierte Tom mit den Kindern, die alle bereits mindestens ein Instrument erlernt hatten, ein gemeinsames Ständchen für die heimkehrende Mama ein.

Auf dem Geburtstag eines Freundes im selben Jahr sangen sie die Cover-Version des Crosby, Stills & Nash-Klassikers „Helplessly Hoping“ erstmals außerhalb der Familie. Die Geburtstagsüberraschung war so überzeugend, dass die Familie eine Einladung für einen Auftritt bei der Glaisiner Rocknacht erhielt.

„Das Problem war, dass wir nur diesen einen Song hatten“, sagt die 19-jährige Maya. Um Auftrittserfahrungen zu sammeln, kaufte Tom einen alten Bus, wandelte diesen kurzerhand zu einem Tourbus um. In den Sommerferien machte sich die Familie zu ihrer ersten Straßenmusiktour durch Deutschland auf. „Das andere hat sich dann alles so dynamisch entwickelt“, erinnert sich Kontrabassistin Jorinde.

„Lassen das Jahr einfach ausfallen“

Seit ihrem Start als Band haben die Millers zwei Alben mit selbst geschriebenen, meist deutschsprachigen Songs veröffentlicht. Die Lieder erzählen von Träumen, vom Starksein, vom Sich-treu-Bleiben und Wünscheverwirklichen. Die Promotion-Tour für das Weihnachtsalbum „Dezember“, das am 1. November vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, und die lange geplante Album-Präsentation in der Greifswalder Stadthalle fielen allerdings Corona zum Opfer. „Jetzt lassen wir das Jahr einfach ausfallen und wiederholen es“, sagt Tom Miller mit einem nicht zu überhörenden, sarkastischen Unterton.

Im vergangenen Jahr haben die Millers nur drei Konzerte geben können und Tom rechnet damit, dass auch dieses Jahr zäh anlaufen wird, wenn überhaupt. „Das Problem ist, dass man den Schalter nicht einfach umlegen kann“, sagt der 51-Jährige. „Diesem Lockdown wird eine lange Phase der Zurückhaltung der Veranstalter und Konsumenten folgen, in der die Leute vorsichtig sind.“

Mehrgleisig fahren

Schon zu Lousy-Lovers-Zeiten, die der Band reichlich Erfolg bescherte, hat Tom sich nicht nur auf die musikalische Karriere konzentriert, sondern sein Pharmaziestudium beendet. Als Urlaubsvertretung in Apotheken kann Miller jetzt die Künstlerfamilie durch die Krise bringen. „Sich mehrgleisig aufzustellen, das sage ich auch meinen Kindern.“ Die drei älteren Töchter studieren: Maria (25) BWL in Greifswald, Jorinde (24) Kunst und Literatur in Berlin und Maya (19) Politikwissenschaft. Bella, Leonie und Noah besuchen die Schule.

Die Millers lechzen nach Konzerten, die finanziellen Unsicherheiten sind nicht vom Tisch zu wischen. „Künstler haben riesige Existenzprobleme“, macht Tom Miller auf die Sorgen seiner Branche aufmerksam. „Wenn ein Staat die politische Entscheidung trifft und ganze Branchen zum Nichtstun zwingt, um eine Bevölkerungsgruppe zu schützen, dann muss er für eine Kompensation der Ausfälle sorgen.“

Größter Halt ist die Familie

Der größte Halt in dieser Zeit sind sich die Bandmitglieder selbst. „Wir leiden nicht so sehr wie andere unter der Krise, weil wir uns haben“, sagt Mutter Simone (54). In ihrem Haus inmitten der vorpommerschen Äcker ist viel Platz für Kreativität, zum Malen, zum Musikmachen. Tom schreibt Lieder für die nächste CD. Im Sommer – mitten in der Corona-Krise – drehten die Millers zu ihrem neuesten Song ein One-Shot-Video in ihrem Haus und Garten. „Trage deine Träume in den Morgen, schlage deine Zweifel in den Wind“, singt die Familie.

Von Martina Rathke