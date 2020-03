Diese Rostockerin macht die deutsche Kunstszene neugierig

Celle/Rostock

Diese Werke erwartet der Betrachter nicht unbedingt von dieser Künstlerin. Lächelnd steht sie im Raum – ein wacher, forschender Blick, ein offenes Ohr für jeden Besucher der Vernissage. Christin Wilcken hat gerade ihre aktuelle Ausstellung „Die Höhle“ in Celle eröffnet.

Mehr als 100 Gäste drängen sich neugierig durch den Gotischen Saal im prächtigen Schloss der niedersächsischen Kleinstadt. Und sehen Zeichnungen, die minimalistisch sind und auf das Nötigste reduziert – fast ausschließlich in Schwarz gehalten. Dunkle Kohle, helles Papier. Düstere Bilder von dieser so fröhlich wirkenden jungen Frau? „Ich würde ihre Arbeiten nicht als düster bezeichnen. Wer genau hinsieht, entdeckt etwas anderes“, sagt Susanne Burmester.

„Ein Mittel um den Raum stärker wirken zu lassen“

Die 59-Jährige aus Putbus von der Insel Rügen ist die Galeristin von Christin Wilcken, begleitet sie seit einigen Jahren eng und sieht großes Potenzial in ihrem Schützling. Natürlich ist sie auch an diesem Sonntagnachmittag in Celle dabei. „Das Schwarze, diese Konzentration auf die Dunkelheit“, sagt Susanne Burmester, „ist ein Mittel, um den Raum ringsherum noch stärker wirken zu lassen.“

Christin Wilcken arbeitet seit den Anfängen ihrer Karriere so. Ihr Stil hat sich weiterentwickelt, doch ihre Bildsprache hat sie bewusst bewahrt. Sie ähnelt immer noch der aus dem Jahr 2007, als sie in Greifswald – 25-jährig – den begehrten Caspar-David-Friedrich-Preis für Nachwuchskünstler gewann.

„Sie passt mit ihren Themen perfekt in die Zeit“

Auch ihren Themen bleibt die Rostockerin treu: Natur, Nachhaltigkeit, Ursprünglichkeit – darum geht es auch in „Die Höhle“. „ Christin Wilcken passt damit perfekt in die aktuelle Zeit“, meint ihre Galeristin. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Mecklenburgerin jetzt zunehmend von Ausstellern in ganz Deutschland entdeckt wird.

Vor Celle zeigte sie im vergangenen November ihre „Schattenwelten“ in der Galerie Fichter in Frankfurt am Main. 2018 stellte sie beim Neuen Kunstverein Aschaffenburg aus. Nach diversen Preisen und Expositionen in ihrer Heimat MV wird nun die nationale Kunstszene auf die Master-Absolventin der Uni Greifswald aufmerksam.

Aussteller war zunächst skeptisch

„Unser Ziel ist es, junge, aufstrebende Künstler zu fördern“, sagt Rolf W. Lüdecke, Vorstandsmitglied des ausrichtenden Celler Kunstvereins. Bei Christin Wilcken sei er zunächst skeptisch gewesen – eben wegen des vorherrschenden Schwarz in ihren Arbeiten. „Je mehr ich mich aber mit den Zeichnungen beschäftige, desto begeisterter bin ich“, sagt der Kunstliebhaber.

Ateliers in der Stadt und auf dem Land Christin Wilcken wohnt in Rostock-Schmarl. Dort hat sie ebenso ein Atelier, wie in ihrem elterlichen Haus in Mühl Rosin bei Güstrow. Die Künstlerin genießt den Wechsel zwischen Stadt und Land, er inspiriere sie. Wilcken ist sehr produktiv. Alle Werke für die aktuelle Ausstellung entstanden innerhalb eines Jahres. Die gebürtige Güstrowerin hat an der Uni Greifswald studiert und dort 2007 ihren Master in Bildende Kunst absolviert. Im gleichen Jahr erhielt sie den Caspar-David-Friedrich-Preis. Christin Wilcken war 2008 und 2017 für den Rostocker Kunstpreis nominiert. Längere Arbeitsstipendien führten sie nach Österreich, Schweden und Litauen. 2010 war sie Teilnehmerin der OZ-Kunstbörse.

In Celle präsentiert die Grafikerin gut drei Dutzend Arbeiten, die sich mit der Höhle, dem wohl ursprünglichsten Rückzugsort vieler Lebewesen, auseinandersetzen. „Die Dunkelheit verleiht den Höhlenbesuchern eine besondere Sensibilität. Hierüber gelingt eine besondere Wahrnehmung des Schwarzen in seinen Abstufungen“, betont Christina May. Die promovierte Kunsthistorikerin aus Schwerin hält während der Vernissage die Einführungsrede und verweist dabei auf die besondere Technik Christin Wilckens: „Sie eignet sich die Schichtungsprozesse der Natur an und imaginiert daraus etwas Eigenes. Ablagerungen entstehen auf dem Blatt Papier. Graphit schichtet sich übereinander. Die Strichsetzung erscheint meditativ, wie sie auch unaufgeregte meditative Landschaften mit den Konturen hervorbringt“, so die Expertin.

Vergleich mit dem großen Romantiker

Christin Wilcken sagt selbst, dass ihre Jugend auf dem Land – sie wuchs im Dorf Mühl Rosin bei Güstrow auf – ihre immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit der Natur befördert habe. Was genau sie mit ihrer Kunst ausdrücken wolle, darauf möchte sich die Mecklenburgerin aber nicht festlegen: „Meine Arbeiten bleiben immer etwas im Unbestimmten, so dass der Betrachter auch immer sich selbst mit einbringen muss“, sagt sie.

Kunsthistorikerin May zieht gar einen Vergleich zu Caspar-David-Friedrich, Namensgeber des ersten großen Preises, den Christin Wilcken gewann. Auch der große Romantiker arbeite in seinen Werken mit dunklen Ungebilden: „Man denke an Friedrichs berühmtes Gemälde Mönch am Meer. Das Bild wird durch die Kontraste des hellen Strandes zum dunklen Meer bestimmt. Der Mönch fällt erst spät ins Auge, verschwindet beinahe.“ Ähnlich sei auch der Einsatz von Schwarz in Wilckens Bildern zu verstehen. Es gebe Verborgenes erst bei genauem Hinsehen preis.

Werke werden für 700 bis 3000 Euro gehandelt

Gehandelt werden Zeichnungen, Radierungen und Installationen der Rostocker Künstlerin derzeit je nach Größe für Preise zwischen 700 und 3000 Euro. „Und sie gehört zu den Künstlern, die auch tatsächlich regelmäßig verkaufen“, sagt ihre Galeristin, die davon ausgeht, dass die Werke ihrer Künstlerin schon bald im Wert steigen.

„Natur, Nachhaltigkeit – mit diesen Inhalten hat Christin Wilcken gute Chancen, bundesweit richtig durchzustarten“, unterstreicht Susanne Burmester. Was für den letzten Schritt jetzt noch fehle, sei eine Ausstellung in einem der großen renommierten deutschen Kunsthäuser. Um es dorthin zu schaffen, will sie mit Christin Wilcken eine Taktik erarbeiten: „Es geht dabei vor allem um Größe. Ich denke, Christins Arbeiten brauchen noch andere Dimensionen im Raum, um auf ein breites Publikum zu wirken und um als hip wahrgenommen zu werden.“

Kontinuierliche Arbeit und Mut zu Schwarz

Christin Wilcken selbst schweigt zu ihren Zielen – norddeutsch bescheiden. Am Tag nach ihrer Ausstellungseröffnung steht sie schon wieder in der Rostocker Kunstschule, wo sie mehrmals in der Woche Zeichenkurse gibt. „Aber ich bin ganz schön platt“, gibt sie zu – nach vier Tagen Aufbau unter Zeitdruck und der Vernissage im Celler Schloss. Dennoch will sie schon bald wieder in ihren Ateliers stehen, an den nächsten Werken arbeiten und vielleicht die nächsten Schritte machen zum Durchbruch – ohne große Worte, mit kontinuierlicher Arbeit und Mut zu Schwarz.

Info: Die Ausstellung „Die Höhle“ von Christin Wilcken im Schloss Celle ist noch bis 26. April zu sehen. Die Schau kommt auch nach Mecklenburg-Vorpommern: Sie wird ab 28. November in der Galerie „Circus Eins“ in Putbus auf Rügen gezeigt.

