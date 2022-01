Diese Schülerzeitungen gehören zu den besten in MV.

Rostock

Nun stehen die besten Schülerzeitungen des Landes fest. „Allerdings werden die endgültigen Platzierungen wahrscheinlich erst im Mai bei der Preisverleihung bekannt gegeben“, sagt Cornelia Eigler von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung. Eine Jury bewertete vor einer Woche in einer mehr als fünfstündigen Video-Konferenz 28 Einsendungen in den Kategorien Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien und Förderschulen. Rund 140 Schülerzeitungen gibt es im Land, zehn Prozent erscheinen digital oder als Print-Online-Variante.

Bei den Grundschulen spielen ganz oben mit: der „Martinsknaller“ der Martinschule aus Greifswald, der „Kids Blitz“ der Grundschule West aus Parchim, „MAG.net“ der Marlower-Loris-Schule und das „Apfelmagazin“ der Freien Schule Bröbberow.

Zu den besten Ausgaben an Regionalen Schulen gehören das „Teufelsblatt“ der Schule am Teufelstein in Lubmin, die „Gingster Welle“ aus Gingst, „Störtis Logbuch“ der Störtebeker-Schule aus Rostock sowie „Knuutsch“ von der Werner-von-Siemens-Schule Schwerin.

Bei den Gymnasien wird der erste Platz entweder der Redaktion des „Käthe-Blatt“ des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, den „Muttersöhnchen“-Redakteuren vom Gymnasium Schloss Torgelow oder der „Innenhof“-Redaktion des Innerstädtischen Gymnasiums Rostock verliehen.

Zwei Schülerzeitungen von Förderschulen werden ebenso ausgezeichnet: „Blind Date“ vom Überregionalen Förderzentrum (Förderschwerpunkt Sehen) in Neukloster und „Filofax“ von der Schule am Stettiner Haff in Zirchow (Förderschwerpunkt: „geistige Entwicklung“).

Gewinner gehen in den Bundesausscheid

Zudem gibt es mehrere Sonder- und Förderpreise. Preise im Wert von mehreren Tausend Euro werden vergeben. „Die Sieger qualifizieren sich automatisch zum bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb“, sagt Cornelia Eigler.

Cornelia Eigler von der Landesinformationsstelle Schülerzeitungen. Quelle: privat

Zur Jury und zu den Unterstützern des Wettbewerbes gehören Vertreter des Jugendmedienverbandes, die Handwerkskammer MV, der Heimatverband MV, das Institut für Qualitätsentwicklung MV, das Landesmarketing MV, die Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV, die Schweriner Volkszeitung und die OSTSEE-ZEITUNG. Seit dem Jahr 2004 werden jedes Jahr die besten Schülerzeitungen prämiert.

Mehr lesen: Geimpfte Kinder auf Corona testen? OZ-Lesermeinung: „Schule ja, testen nein: Das geht nicht“

Von Klaus Amberger