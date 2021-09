Rostock

Schon kommende Woche könnte das Kabinett in MV eine Neuregelung der Corona-Verordnung beschließen, die den Kulturbereich beeinflusst: Konzerte mit Tausenden Besuchern, ohne Abstand oder Maske. Dafür erhalten dann aber nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Roland Kaisers Konzert in Rostock (8. Oktober) könnte das erste mit dieser Neuregelung sein. Die Auftritte des beliebten Sängers in Neubrandenburg und Schwerin, die vorher geplant waren, wurden bereits auf den November verschoben und könnten ebenfalls unter 2G-Regelung stattfinden.

Schweriner Kongresshalle auch bald mit 2G?

Der Veranstalter Semmel Concerts hat nämlich bereits angekündigt, die Option mit Zutrittsbeschränkungen auf Geimpfte und Genesene zu wählen, „sofern damit dann wieder Konzerte ohne Kapazitätsbeschränkungen sowie weitere Erleichterungen für Besucher und Veranstalter einhergehen“, erklärte Sprecher Oliver Voetz. Für viele Veranstalter seien 3G-Konzerte mit Beschränkungen der Besucherzahlen nämlich einfach nicht wirtschaftlich.

Das bestätigt auch Torsten Below von der Kongresshalle Schwerin. „Für uns als Veranstaltungsort mit 8000 Sitzen bedeuten die derzeitigen Regelungen eine Kapazitätseinbuße auf ein Viertel der Plätze“, macht der Prokurist deutlich. Trotz finanzieller Unterstützung für die Branche sei es vielen Veranstaltern wichtig, wieder Konzerte mit der maximal möglichen Besucherzahl durchführen zu können.

Auch in Schwerin könnte deshalb bald die 2G-Regelung greifen, „auch wenn es natürlich nicht schön ist, wenn Kunden dadurch auf der Strecke bleiben“, so Below. Die Entscheidung darüber liege jeweils bei den Veranstaltern – die Kongresshallen GmbH sei nur der Vermieter der Location.

Kaisers Konzert als Vorbild für andere

Torsten Below ist gespannt, wie das Konzert von Roland Kaiser in Rostock laufen wird. Am 13. November soll der Sänger nämlich auch auf der Schweriner Bühne stehen. Und der Auftritt wäre eine Art Blaupause für den weiteren Verlauf der Konzertsaison. „Wenn das alles gut geht, dann haben wir zwei Tage später gleich den Auftritt von Bode Wartke und anschließend noch Max Raabe, Sascha Grammel sowie Angelo Kelly“, blickt Below in den Veranstaltungsplan.

Schon vorher wären in der Kongresshalle zwei Messen sowie die Pferdeshow Cavalluna geplant. „Die sind aber bereits unter geltenden Corona-Bedingungen geplant und finden in jedem Fall statt.“

In der Rostocker Stadthalle stehen für den Herbst unter anderem noch Konzerte von Harro Hübner&Friends, Chris de Burgh sowie Kerstin Ott im Programm. Im Jahnsportforum Neubrandenburg sollen neben Roland Kaiser dieses Jahr auch noch Angelo Kelly sowie Matthias Reim auftreten.

Von Claudia Labude-Gericke