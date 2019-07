Kühlungsborn

Till Nowak lebt seit vier Jahren in den USA, jetzt stellt er in Kühlungsborn aus: „On Other Planets“ offeriert digital erzeugte Kunstwelten, die fast magisch auf den Betrachter wirken. Die großformatigen Drucke hinter Acrylglas der Serie „Planets“ sind in der Kunsthalle Kühlungsborn erstmals zu sehen. Dazu gesellt sich eine Auswahl weiterer Werke sowie Videoarbeiten. Es sind computergenerierte Welten, die für den Betrachter oft in einem Doppelspiel aus Fern- und Nahwirkung funktionieren.

Zum besseren Verständnis muss man den beruflichen Hintergrund von Till Nowak erklären. Der 1980 in Bonn geborene Künstler finanziert seine Kunst über die Arbeit an Filmenproduktionen in der USA. In Los Angeles entwirft Nowak als Szenenbildner am Computer für Hollywood-Streifen fantasievolle Welten, die für die Filmproduktionen als Hintergrund eingesetzt werden. Zum Beispiel arbeitete er am Streifen „Back Panther“ (2018) mit; erwähnenswert ist auch Nowaks Mitwirkung an Katys Perrys Video „Chained to the Rhythm“ (2017), wofür er futuristische Spielgeräte entwarf, die diesen Clip zu etwas Besonderem machen. Das wiederum geht zurück auf Nowaks Kurzfilm „The Centrifuge Brain Project“ (2011), einen in der Filmszene geschätzter Kultstreifen, in dem angeblich Wissenschaftler Jahrmarktkarussells für Gehirnforschungen an Menschen nutzen. Das ist ein wichtiger Punkt in der Wahrnehmung Kunst von Till Nowak: Was ist wahr, was nicht?

Diese Arbeit als „Worldbuilder“ (zu Deutsch etwa: Weltenerschaffer, so ist das Schaffen von Till Nowak poetisch zu beschreiben) qualifiziert ihn nicht nur technisch für seine Kunst. Es geht um mehr: Hier lässt er Welten entstehen, die keine wirklichen Orte sind, sondern mehr als metaphorische Abbildungen wirken. Dabei nutzt der Künstler sein technisches Know-how, um am Computer surreale Welten zu entwerfen. Am deutlichsten ist das in der Serie „Habitat“ zu sehen, eine Kugelstadt, für die Till Nowak seine Philosophie umsetzte. „Was in einem sozialwissenschaftlichen Diagramm eine Pyramide wäre, ist in meinen Träumen eine Kugel“, sagt Nowak über dieses Motiv. So hat er die Kugelstadt aus der Serie „Habitat“ als seine Version einer Mega-City entworfen, wie ein Wimmelbild mit vielen Baustilen, von Seebadarchitektur über Bauhausbauten bis zu sakralen Bauwerken. Die soziale Schichtung geht auf dieser Kugel von oben nach unten. Die Arbeit liegt in drei Versionen vor – als Konstruktionsplan, als Modellansicht auf Holz gedruckt und dann als Farbdruck.

Das Wechselspiel von Nah- und Fernwirkung zeigt sich besonders in den Werken der „Planets“-Serie. Nowaks computergenerierte Darstellungen sind derartig fein ausgearbeitet, dass sich die Details erst aus der Nähe zeigen, so wie im Werk „Daedalus“, wo die Menschenfiguren beim Nähertreten allmählich sichtbar werden. Eine Arbeit aus der Serie „Different Sides of the Same Story“ zeigt aus der Ferne einen gekippten Tetraeder, der durch das Weltall zu sausen scheint. Doch tritt man näher an das Werk heran, sind es Einzelpersonen, die auf Podesten stehen und miteinander in Beziehung stehen. All das ist scharf konturiert dargestellt – man muss nur dicht genug an das Werk heran. In der Kühlungsborner Ausstellung werden die großformatigen Drucke von Videos begleitet, unter anderem „Presence“ (2017), wo sich mehrere Orte collageartig vermischen, zum Beispiel Hamburg und Los Angeles. Aber am beeindruckendsten bleiben Nowaks großformatige Drucke, die zudem kunsthistorisch interessant sind, weil sie unter anderem auf die optischen Raumtäuschungen von M.C. Escher oder HR Giger Bezug nehmen. Es gibt hier viel zu entdecken.

Till Nowak: „On Other Planets“ in der Kunsthalle Kühlungsborn (Ostseeallee 48, 18225 Kühlungsborn), zu sehen bis zum 25. August, Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr

Thorsten Czarkowski