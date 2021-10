Die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen der ZDF-Herzkino-Reihe „Ella Schön“ gehen in dieser Woche zu Ende. In Wustrow wurden die letzten Szenen gedreht. Hauptdarstellerin Annette Frier verrät, wann sie sich in das Fischland verliebt hat, wie man bei Herbsttemperaturen in Sommerstimmung bleibt und was sie in Drehpausen macht.