New York

US-Schauspieler Austin Butler darf Elvis Presley in einem Film über das Leben des King of Rock’n’Roll spielen. Für die Rolle im Biopic von Regisseur Baz Luhrmann sollen auch die Darsteller Ansel Elgort, Harry Styles und Miles Teller vorgesprochen haben. Doch bekam letztlich Butler den Zuschlag. Nach „einer Reise intensiver Leinwandtests sowie Musik- und Darbietungsworkshops wusste ich zweifelsfrei, dass ich jemanden gefunden hatte, der den Geist eines der kultigsten Musikfiguren der Welt verkörpern“ könne, schrieb Luhrmann am Montag über seine Entscheidung für Butler.

Wer ist eigentlich Austin Butler ?

Der 27-jährige Schauspieler war zuletzt in der Broadway-Neuauflage des Theaterstücks „The Iceman Cometh“ mit Denzel Washington zu sehen. Zudem hat Butler eine Rolle in Quentin Tarantinos Krimi „Once Upon a Time in Hollywood“, der bald in die Kinos kommt. Seine Freude über seine neue Rolle drückte Butler in einem Twitter-Post mit Songzeilen aus einem Elvis-Lied aus: „You have made my life complete, and I love you so”.

Seine Freundin, die Schauspielerin Vanessa Hudgens kommentierte Butlers Post mit den Worten, sie sei unfassbar stolz und könne es kaum erwarten. Die Produktion des Elvis-Presley-Biopics soll Anfang 2020 beginnen. Tom Hanks übernimmt eine Nebenrolle als Musikmanager Colonel Tom Parker.

Von RND/dpa