„Ein Teil meines Herzens bleibt hier“: Emotionaler Abschied von Rektorin Susanne Winnacker

Rostock

„Meine Zeit hier ist vorbei, meine Aufgabe erfüllt. Es ist gut, sie an jemanden abzugeben, der mit anderen Augen auf die gleichen Dinge schaut“, sagte Rektorin Susanne Winnacker gestern zu ihrer Verabschiedung an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT). Ab November wechselt sie nach siebenjähriger Amtszeit als Vize-Intendantin an das Schauspielhaus Bochum. Auch, wenn es die richtige Entscheidung sei, falle ihr der Abschied sehr schwer. „ Mecklenburg-Vorpommern ist das schönste Bundesland, in dem ich je gearbeitet habe. Ich habe diese Hochschule unglaublich lieb gewonnen. Ein Teil von meinem Herzen bleibt hier“, sagte die scheidende Rektorin sichtlich bewegt.

Emotionaler Abschied mit „Mein Rostock “

Emotional war auch der Abschied von den Studierenden, die in Anlehnung an die alte und neue Wirkungsstätte Winnackers die Lieder „Mein Rostock“ des Rostocker Rappers Marteria und „ Bochum“ von Sänger Herbert Grönemeyer zum Besten gaben. „Das hat mich sehr bewegt“, so Winnacker. Weitere künstlerische Darbietungen gab es von Studierenden aus allen Bereichen der Hochschule sowie Angehörigen der HMT, die Winnacker im Katharinensaal feierlich verabschiedeten. Vorläufiger Nachfolger wird Oliver Krämer, Sprecher des Instituts für Musikwissenschaft und Musikpädagogik, der ab November die interimistische Leitung der HMT übernehmen wird. Seit 2009 ist Krämer Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der HMT. Winnacker habe der Hochschule gut getan, in jederlei Hinsicht, sagte Krämer. „Die Hochschule ist gewachsen und aufgeblüht. Es sind viele neue Stellen hinzugekommen, nicht zu vergessen der geplante Neubau.“ Zudem lobte er ihren Mut und ihre Unbeirrbarkeit, auch an Unkonventionelles zu glauben. Susanne Bowen, Staatssekretärin aus dem Kultusministerium, nannte Winnacker eine „streitbare Kämpferin für die Sache der Hochschule“.

Anfang Februar soll Nachfolger feststehen

Winnacker hatte im Juli überraschend angekündigt, die Hochschule ein Jahr vor dem Ende ihrer zweiten Amtszeit im Oktober 2020 zu ­verlassen. „Das kam für mich auch etwas überraschend“, sagte Winnacker damals. Die ­Stelle sei eine wunderschöne neue Herausforderung. „Ich möchte neue Erfahrungen sammeln und weiterhin lernen“, so Winnacker. Nach sieben Jahren HMT zieht Winnacker eine positive Bilanz: Gemeinsam habe man viel erreicht. Dazu gehöre, dass der Neubau genehmigt worden sei und der Bau spätestens im kommenden Jahr beginnen könne. Spätestens Anfang Februar soll es eine Entscheidung darüber geben, wer die Nachfolge Winnackers antritt.

Von Stefanie Büssing