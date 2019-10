Marius Müller-Westernhagen bringt ein neues Studioalbum heraus. „Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1)“ kleidet die Songs des legendären Marius-Albums „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ in ein neues Soundgewand. Eingespielt wurde das Werk, das am 8. November erscheinen soll, im Dreamland Studio in Woodstock.