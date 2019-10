Plattdeutsches Schaf-Trio sucht neues Zuhause

Rehna

Die Idee für die Geschichte ihres ersten Kinderbuches kam Anke Ortlieb vor einem Jahr ganz spontan: „Ich saß im Auto und fuhr gerade über Land, da kamen mir unsere Schafe in den Sinn. Und ich dachte, lass sie doch plattdeutsch reden“, erinnert sich Ortlieb. „Nach der zweistündigen Fahrt war die Geschichte im Kopf so gut wie fertig.“ Ende Juli erschien das Buch der Autorin aus Rehna „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“ im Demmler-Verlag.

Tierisches Trio erlebt zahlreiche Abenteuer

In dem Buch geht es um die drei Schafe Rosa, Moppel und Fuch, die nach dem Verschwinden von Bauer Heini ein neues Zuhause suchen. Am besten bei jemandem, der Plattdeutsch spricht, weil sie Hochdeutsch nicht verstehen. Auf der Suche meistert das tierische Trio allerlei Abenteuer. Vorbilder für die tierischen Protagonisten fand Ortlieb in ihrem eigenen Leben: Die gebürtige Neustrelitzerin, die nach der Schule Pädagogik in Berlin und später in Rostock studiert, lernt in der Hansestadt ihren künftigen Mann kennen. Mit ihm zieht sie in ein altes Pfarrhaus nach Kirch Grambow ( Landkreis Nordwestmecklenburg), wo die Familie Schafe, Hühner und Gänse hält. „Tiere gehörten für uns schon immer dazu“, sagt Ortlieb. Das Schaf Fuch wird als Lämmchen mit der Flasche großgezogen und begleitet Ortlieb auf vielen Spaziergängen. „Er war das freundlichste und zahmste Schaf, das man sich nur vorstellen kann“, erinnert sich Ortlieb. „Im Dorf gab es auch ein paar ältere Bauern, die Schafe hatten. Einer davon hieß tatsächlich Heini und sprach Platt.“

Buch für kleine Leserinnen und Leser ab neun Jahren

Das Buch richtet sich an Kinder ab neuen Jahren. Im Anhang hat die Autorin zu jeder Seite eine Übersetzung ins Hochdeutsche angefügt. „Meine Tochter kann bis auf einige Wörter auch nicht Plattdeutsch sprechen und hat trotzdem keine Mühe, das zu lesen“, so Ortlieb. Vieles lasse sich auch aus dem Kontext erschließen.

Dabei habe Ortlieb eigentlich keine Bücher schreiben, sondern illustrieren wollen, verrät die 47-Jährige und lacht. „Das fing schon mit 18 Jahren an. Aber weil es damals in der DDR nur wenig Studienplätze dafür gab, habe ich gedacht, ich habe keine Chance.“ Nach der Wende beginnt Ortlieb ihr Studium in Berlin und Rostock. „Dann kamen die Kinder und ich habe fast 20 Jahre keinen Stift mehr angefasst“, sagt sie. Seit 15 Jahren arbeitet sie inzwischen als Deutsch- und Kunstlehrerin sowie als Sonderpädagogin an verschiedenen freien Schulen in der Region.

Erst als ihre Tochter 18 Jahre alt ist, wird sie durch Zufall wieder auf ihre Leidenschaft gestoßen. „Ich habe meine Tochter immer meine Haselmaus genannt“, erinnert sich Ortlieb. „Irgendwann habe ich ihr eine Haselmaus gemalt und gedacht, warum machst du das eigentlich nicht?“ Und so bewirbt sie sich vor drei Jahren an der Fachhochschule in Wismar und studiert Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Buchillustration. An der Hochschule entstehen auch die Illustrationen für „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“.

Liebe zum Plattdeutschen begleitet Autorin seit der Kindheit

Die Liebe zum Plattdeutschen begleitet Ortlieb schon seit der Kindheit. Sie lernt die Sprache von ihrer Mutter und hat seitdem viele Bücher in plattdeutscher Sprache gelesen. Als Deutschlehrerin unterrichtet sie später selbst Niederdeutsch in der Schule. „Dabei fiel mir auf, dass es sehr wenig moderne Bücher für Kinder und Jugendliche in niederdeutscher Sprache gibt“, sagt Ortlieb. Und so schreibt sie kurzerhand selbst eins. Von zwei Verlagen, die sie anschreibt, den Rostocker Hinstorff-Verlag und den Demmler-Verlag in Ribnitz-Damgarten bekundet Letzterer Interesse. „Das war natürlich auch für mich ein schönes Feedback“, sagt Ortlieb.

„Für uns stimmte das Gesamtpaket. Es ist eine schöne und zauberhaft illustrierte Geschichte. Hinzu kommt, dass Bücher in mecklenburgischem Platt nicht so oft vorkommen “, sagt Julia Blau vom Demmler-Verlag. Insgesamt drei plattdeutsche Titel hat der Verlag im Programm. „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“ ist das einzige Kinderbuch. „Als Verlag ist uns natürlich daran gelegen, die niederdeutsche Sprache zu erhalten“, so Blau.

Im Juli 2019 erschien das plattdeutsche Kinderbuch „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“ im Demmler-Verlag. Quelle: Demmler-Verlag

Fritz-Reuter-Literaturpreis für Anke Ortlieb

Positive Resonanz kam nun auch aus der Szene selbst: Am 7. November erhält Anke Ortlieb den Fritz-Reuter-Literaturpreis für ihr Erstlingswerk. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1999 vom Fritz-Reuter-Literaturmuseum und der Stadt Stavenhagen verliehen. „Das Buch nimmt seine jungen Leser ernst, ist humorvoll, steckt voller Fantasie, dabei im besten Sinne modern“, hieß es zur Begründung aus dem Fritz-Reuter-Literaturmuseum.

„Ich will auf jeden Fall weitermachen“, sagt Ortlieb. Momentan arbeitet sie an zwei weiteren Geschichten, diesmal für Erwachsene. „Ob eine der Hauptpersonen Platt spricht, muss ich mir noch überlegen.“

Lesungen von Anke Ortlieb Termine:5. Oktober, 14 Uhr Buchpremiere: Thalia Universitätsbibliothek Rostock, Breite Straße 15-17, Eintritt frei, Voranmeldung unter 0381/492120. 10. Oktober 19 Uhr, Die Gute-Nacht-Geschichte: Darß Museum Prerow, Waldstraße 48 26. Oktober 14 Uhr, Buchvorstellung: Pfarrhaus, Gemeinderaum der evangelischen Kirche in Rehna, Mühlenstraße 13

Von Stefanie Büssing