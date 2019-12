Holiday on Ice - „Supernova“: Erfolgreiche Premiere von Holiday on Ice in Rostock

Am Donnerstag feierte die neue Show von „Holiday on Ice“ in der Rostocker Stadthalle Premiere. 3000 Zuschauer verfolgten „Supernova“. Die Protagonisten nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise zu den Sternen. Die Show hatte viele tolle ausgefallene Kostüme, Pyro-Effekte und sogar Akrobatik zu bieten.